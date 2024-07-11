Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро-2024 Испания – Англия
Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют финал Евро-2024.
«Матч ТВ» сообщил о назначении комментаторов на финальный матч чемпионата Европы.
Встречу между сборными Испании и Англии прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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Хотя ничего не переплюнет того комментатора на последнем ЧМ, когда он гробовой тишиной встретил чей-то там гол через себя, а потом продолжил, будто ничего ничего не случилось.