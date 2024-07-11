Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро-2024 Испания – Англия

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу телевидение Евро-2024 Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют финал Евро-2024.

«Матч ТВ» сообщил о назначении комментаторов на финальный матч чемпионата Европы.

Встречу между сборными Испании и Англии прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.

Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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149 комментариев
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Это такое издевательство над зрителями? Ставить их вместе? Мда...
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то есть Шнякин полностью провалил финал ЧМ в Катаре комментируя Францию и Аргентину и уйма народу плевалось и выключали звук и вы снова ставите этого клоуна комментировать финал теперь уже Евро? Матч ТВ просто браво, телеканал клоунов
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В принципе финал Евро можно и на других площадках посмотреть, ну в крайнем случае без звука))
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Ответ Алексей Кузнецов
Это такое издевательство над зрителями? Ставить их вместе? Мда...
Да уж. Мало нам унылой Англии в финале, это еще и комментировать унылейший Шнякин будет
+60
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+55
Не ну говорят, конечно, что "раньше трава была зеленее" это стереотип , но блин. Раньше это могла быть пара комментаторов Уткин и Розанов, а нынче Генич и Шнякин. Как-то так выглядит деградация
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Странно, когда Шнякина назначают, у меня телевизор без звука футбол показывает
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Гиенич будет за Испанию болеть,а шнягин кринжовать весь эфир
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зато в следующем сезоне эти ребята займутся переозвучкой фильмов с чаком норрисом и брюсом ли
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Спасибо за уведомление о необходимости включения интершума или беззвучного режима
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Комментировали они Италию-Испанию, слушать это балагурство-балабольство было невыносимо
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+19
Ответ Пользователь_2882
Не ну говорят, конечно, что "раньше трава была зеленее" это стереотип , но блин. Раньше это могла быть пара комментаторов Уткин и Розанов, а нынче Генич и Шнякин. Как-то так выглядит деградация
На небе только и комментариев что от Уткина и Розанова ♥️
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+18
Ответ FunyaFun
А на ОККО будет трансляция финала? Я бы с удовольствием глянул там…
Не будет. Точнее на Окко смотреть можно канал Матч, он там есть. И функции включить интершум там нет😃 а именно Окко не покажет финал
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А на ОККО будет трансляция финала? Я бы с удовольствием глянул там…
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Генич еще ок, но Шнякин то за какие заслуги?
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Просто комбо, спасибо за финал без звука
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Шнякин нудный, пытается быть интересным, как-то искусственно штоле у него всё. А Генич давно уже уровень расстерял
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Редкостная шняга будет
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Опять неуместные крики шнякина слушать 🤦‍♂️
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Шнякин конечно от расформирования Нтв+ и всех дальнейших событий выиграл больше всех. Ну представьте все комментаторы до сих пор были бы в одной бригаде, получил бы Шняк подряд финалы ЧМ и Евро??? Да никогда в жизни!
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Минина надо было ставить.
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Да вот вспомнилось на фоне новости и прочитанных комментариев. Когда-то давно был такой канал - "2x2". Работал он на 3й кнопке, раньше это была Московская программа. Музыка, реклама, старые американские говнофильмы- "Магазинчик ужасов" например, где цветок всех пожирал. Кстати в том фильме впервые засветился Джек Николсон, у него там коротенькая роль была - он просто выходил с довольным лицом и улыбкой до ушей со сточенными зубами из кабинета дантиста. Год был 1992 или 93, не помню. И вот этот канал стал показывать матчи московского "Торпедо". А комментировал те игры - Владимир Иванович Перетурин. А на том канале фишку такую внедрили - каждый час пятиминутный блок новостей. При этом новости выходили не в полный час, а в половину. Ну т.е. в 12:30,в13:30 и так далее. И вобщем идёт матч, прямо в середине тайма - "хуяк-вы слушали маяк", блок новостей. Ну а после этого Перетурин возьми и выскажись по поводу этого непотребства, прямо во время трансляции. Вежливо, интеллигентно, что так нельзя, что можно же новости показать в перерыве матча. И больше после этого матча Владимир Перетурин на этом канале не комментировал. Ну а вскоре и вообще футбол из сетки убрали.
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Ответ Александр Максаков
Хуже было бы, будь Генич единственным комментатором. Настолько косноязычно проводил матчи на этом Евро, что ужас
Отдельный шнягин тоже ужасен, он может забить на матч и просто нести поток бреда из своей головы вне зависимости от того, что на поле происходит.
Хотя ничего не переплюнет того комментатора на последнем ЧМ, когда он гробовой тишиной встретил чей-то там гол через себя, а потом продолжил, будто ничего ничего не случилось.
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Этих двоих на Испании-Италии хватило за глаза
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Ответ mold-cel
зато в следующем сезоне эти ребята займутся переозвучкой фильмов с чаком норрисом и брюсом ли
с Сигалом.
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убийственное комбо. И это не комплимент.
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За что🤦🏻‍♂️
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Ответ Тюменский медвежонок
то есть Шнякин полностью провалил финал ЧМ в Катаре комментируя Францию и Аргентину и уйма народу плевалось и выключали звук и вы снова ставите этого клоуна комментировать финал теперь уже Евро? Матч ТВ просто браво, телеканал клоунов
И прости.....
+3
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+3
на самом деле это последний топовый футбольный матч на данном канале, из футбола там ничего не осталось кроме Серии А, а парашу вроде РПЛ, ФНЛ футболом можно и не считать, так что канал после 14 июля можно уже удалять и забыть про его существование
+3
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Ответ madrilenos
Генич еще ок, но Шнякин то за какие заслуги?
а генич то чо ок?????
+7
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Я помню в квн был такое номер- он плохо пел, но хорошо играл на пианино, а она наоборот пела хорошо, но ужасно играла. В итоге они поменялись так, чтобы и петь и играть ужасно. Очень напоминает выбор этой пары на финал)
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