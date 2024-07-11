Генич и Шнякин прокомментируют финал Евро-2024 Испания – Англия

Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют финал Евро-2024.

«Матч ТВ» сообщил о назначении комментаторов на финальный матч чемпионата Европы.

Встречу между сборными и прокомментируют и .

Финал турнира пройдет 14 июля в Берлине. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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