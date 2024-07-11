245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей

245 российских спортсменов получили компенсации за недопуск на Олимпиаду в Париж.

Об этом заявил гендиректор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. Речь идет об атлетах, не получивших возможности отобраться на Игры-2024.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня – во Всероссийский олимпийский день», – заявил Сенглеев.

В сентябре сообщалось, что олимпийские чемпионы получат единовременные выплаты по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250, а участники Игр – по 150 тысяч.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены получают допуск индивидуально в нейтральном статусе.