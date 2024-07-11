245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей

Теги Олимпийская сборная России ОКР сборная России Владимир Сенглеев Олимпиада-2024 Р-Спорт деньги Гребля

245 российских спортсменов получили компенсации за недопуск на Олимпиаду в Париж.

Об этом заявил гендиректор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. Речь идет об атлетах, не получивших возможности отобраться на Игры-2024.

«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня – во Всероссийский олимпийский день», – заявил Сенглеев.

В сентябре сообщалось, что олимпийские чемпионы получат единовременные выплаты по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250, а участники Игр – по 150 тысяч.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены получают допуск индивидуально в нейтральном статусе.

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57 комментариев
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А нам компенсацию? Нас тоже отодвинули жёстко от достойной жизни - ценами на товары, работы, услуги, на жильё, медицину и т. д
+76
-2
+74
и по портрету солнцеликого каждому
+51
-3
+48
Ответ obidnyi
А нам компенсацию? Нас тоже отодвинули жёстко от достойной жизни - ценами на товары, работы, услуги, на жильё, медицину и т. д
а вам - минус пять лет от пенсии
+32
0
+32
"Достойная" компенсация - ничего не скажешь. Но чиновники для галочки отчитались. А по зомбоящику скажут, что на олимпиаде одни трансвеститы и извращенцы выступают...
+25
-1
+24
Надо было заявиться на ОИ, меня бы отклонили и 500 тр как с куста!
+24
-1
+23
Красавцы. Несгибаемые. Отказались участвовать в том, к чему их готовили на гос деньги всю жизнь. И получили за это госденьги. Можно только позавидовать такой карьере. Все олимпийцы скрестили пальцы, чтобы можно было не поехать и на следующие игры.
+23
-3
+20
В смысле? Как определили, что они бы в принципе туда отобрались?
+14
-1
+13
Ответ БезызбежноНаКрасный
а вам - минус пять лет от пенсии
Минус -это как, отрицательный рост?))
+13
0
+13
можно и мне компенсацию ? куда идти получать ? я чемпион мира по пляжному онанизму . на Олимпиаду тоже не поехал из=за офицерского звания майор ФСБ .
+13
-1
+12
Дармоеды и уклонисты.
+13
-2
+11
ошейники в комплект с "компенсацией" не забыли вложить?
+10
-1
+9
За что ?
Обычный человек в РФ должен целый год работать, чтобы получить такую сумму. Этим просто раздали.
+9
0
+9
Если ты заявляешь, что ЕДЕШЬ на Олимпиаду без гимна и флага, будь добр хорошенько подумать, зачем государство нянчилось с тобой и вкладывало в тебя драгоценные рубли.

Если ты заявляешь, что НЕ ЕДЕШЬ на Олимпиаду без гимна и флага, получи сполна кучу драгоценных рублей просто так.

Логично было бы просто оставить всё в паритете. А так получается, что просто саму позицию "да НЕ ПОЕДУ я на Олимпиаду без гимна и флага" у тебя государство покупает за отдельные, и такие драгоценные рубли.

"Где-то ты меня кидаешь, а где пока не пойму!" (С) старый анекдот.
+7
0
+7
....Можно делать и отсутствие дела.
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как не играй, все играешь отбой....
+7
0
+7
Открою "тайну золотого ключика"☺- не все в этом мире измеряется деньгами.
+7
-1
+6
Деньги за НЕвыполненную работу, за ничего НЕделанье ! Коммунизм в отдельно взятой отрасли.
+7
-2
+5
Дармоеды
+6
-1
+5
Ответ kirillgenius
"Достойная" компенсация - ничего не скажешь. Но чиновники для галочки отчитались. А по зомбоящику скажут, что на олимпиаде одни трансвеститы и извращенцы выступают...
Так наши не поехали.
+5
0
+5
А мне можно тоже?
+4
0
+4
Ответ selso99
Красавцы. Несгибаемые. Отказались участвовать в том, к чему их готовили на гос деньги всю жизнь. И получили за это госденьги. Можно только позавидовать такой карьере. Все олимпийцы скрестили пальцы, чтобы можно было не поехать и на следующие игры.
Боюсь на следующие ОИ будет проблема с выбором. Ближайшим олимпийским призерам будет уже по 8 лет, назначать их будет стремновато. придется призеров БРИКС приравнивать к потенциальным чемпионам.
+4
0
+4
Ответ selso99
Красавцы. Несгибаемые. Отказались участвовать в том, к чему их готовили на гос деньги всю жизнь. И получили за это госденьги. Можно только позавидовать такой карьере. Все олимпийцы скрестили пальцы, чтобы можно было не поехать и на следующие игры.
Оказывается, что цена участия в Олимпиаде для профессионального спортсмена - 150000 рублей или ~1700 долларов. Эскортницы с ПМЭФ со смеха упали от таких расценок.
+4
0
+4
и с какого это банана такие плюшки за счёт нас?
+3
0
+3
Какая гадость эта ваша заливная рыба!
+4
-1
+3
Нормалек, это аналог безусловного базового дохода, только сумма выше напорядок, так что его получатели смогут ответить на вопрос Некрасова Кому на Руси жить хорошо
+3
0
+3
А почему остальные олимпийские чемпионы, призёры и участники прошлого ничего не получили? Они же тоже старались и не соревновались. Несправедливо. Это эйджизм. Уверен, Карелин был бы отличным участником Игр в Париже.
+5
-2
+3
фу пративно, такое читать, театр абсурда продолжается, тошнит от такого
+5
-2
+3
Какой же фееричный бред 🤯
+3
-1
+2
Ответ obidnyi
Минус -это как, отрицательный рост?))
как-то так
+2
0
+2
Кто рты заткнул и не звиздел, те получиои откат. А кто поехал, тот сам виноват.
+2
0
+2
Меня тоже не допустили, мой счёт пуст 😏😏🤔🤔
+2
0
+2
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