245 российских спортсменов получили компенсацию от ОКР за недопуск к Олимпиаде. Выплаты – от 150 до 500 тысяч рублей
245 российских спортсменов получили компенсации за недопуск на Олимпиаду в Париж.
Об этом заявил гендиректор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев. Речь идет об атлетах, не получивших возможности отобраться на Игры-2024.
«Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня – во Всероссийский олимпийский день», – заявил Сенглеев.
В сентябре сообщалось, что олимпийские чемпионы получат единовременные выплаты по 500 тысяч рублей, серебряные призеры – по 350 тысяч, бронзовые – по 250, а участники Игр – по 150 тысяч.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены получают допуск индивидуально в нейтральном статусе.
Обычный человек в РФ должен целый год работать, чтобы получить такую сумму. Этим просто раздали.
Если ты заявляешь, что НЕ ЕДЕШЬ на Олимпиаду без гимна и флага, получи сполна кучу драгоценных рублей просто так.
Логично было бы просто оставить всё в паритете. А так получается, что просто саму позицию "да НЕ ПОЕДУ я на Олимпиаду без гимна и флага" у тебя государство покупает за отдельные, и такие драгоценные рубли.
"Где-то ты меня кидаешь, а где пока не пойму!" (С) старый анекдот.
Нищие молятся, молятся на
То, что их нищета гарантирована.
Здесь можно играть про себя на трубе,
Но как не играй, все играешь отбой....