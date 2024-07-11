Андрей Аршавин: «Зенит» лучше всех работает в трансферном окне. Но 30 человек в составе – тоже может быть проблемой. Надо посмотреть, куда их распределить»
Андрей Аршавин ответил на вопрос о конкуренции «Зениту» в РПЛ.
– Каковы шансы, что кто-то в ближайшем сезоне окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото?
– На данный момент никого не видно. Пока «Зенит» сильнее и лучше всех работает в этом трансферном окне.
– То есть «Зенит» перегруппировался и теперь не даст тех же шансов, которые в прошлом сезоне дал «Краснодару» и «Динамо»?
– Трудно сказать.
Мы же и перед прошлым сезоном не думали, что будет такая интрига. Но она же случилась. Так что посмотрим.
– Тогда все-таки было больше предпосылок из-за ухода Малкома и Далера Кузяева.
– Посмотрим. Все равно в «Зените» сейчас 30 человек в составе. Надо посмотреть, куда их распределить.
Это же тоже может проблемой быть, когда много игроков и половина из них на скамейке, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.
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Ассоциативный способ выражения мыслей, не, не слышали??? Представляете, дрова - это не только описание футболистов, их ещё можно жечь. Но для меня человек, купивший дров на 3 зимы вперёд, не является лучшим закупщиком дров
То есть даже 50 в составе Зенита (25 из которых будет не заявить) не смогут убить все шансы конкурентов.
Для меня лучше всех, это когда ты точечно усилил позиции, а не набрал про запас дров в поленницу, а вдруг зима будет, как в Антарктиде, холодная и бесконечная
Тупо зенит перебил его по зарплате плюс активировал опцию выкупа.
Ну хорош уже.