Андрей Аршавин: «Зенит» лучше всех работает в трансферном окне. Но 30 человек в составе – тоже может быть проблемой. Надо посмотреть, куда их распределить»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин ответил на вопрос о конкуренции «Зениту» в РПЛ.

– Каковы шансы, что кто-то в ближайшем сезоне окажет конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото?

– На данный момент никого не видно. Пока «Зенит» сильнее и лучше всех работает в этом трансферном окне.

– То есть «Зенит» перегруппировался и теперь не даст тех же шансов, которые в прошлом сезоне дал «Краснодару» и «Динамо»?

– Трудно сказать.

Мы же и перед прошлым сезоном не думали, что будет такая интрига. Но она же случилась. Так что посмотрим.

– Тогда все-таки было больше предпосылок из-за ухода Малкома и Далера Кузяева.

– Посмотрим. Все равно в «Зените» сейчас 30 человек в составе. Надо посмотреть, куда их распределить.

Это же тоже может проблемой быть, когда много игроков и половина из них на скамейке, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

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95 комментариев
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Как куда? Сочи вылетел, значит в Оренбург.
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Лучше всех работает росгосзенит, качать гениев. На закрытом рынке, в потемкинской лиге, монополист с админресурсом и в хлам порезанными бюджетами у соперников. Тошно.
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С такими баблом и н Новгород тоже бы неплохо выглядел
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Можно просто скамейкой в 30 человек ворота закрыть.
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Ответ Сергей Денисов
С такими баблом и н Новгород тоже бы неплохо выглядел
у нас есть клуб, который имея стабильно 1-3 бюджет в лиге за последние 23 гола взял только одно чемпионство, а в последние сезоны стабильно занимает 5-7 места)) так что я бы не стал переоценивать роль денег. в Зените они просто тратятся рационально.
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Когда бюджет безлимитный,че бы не работать
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Ответ Сергей Денисов
С такими баблом и н Новгород тоже бы неплохо выглядел
Не факт. Спартаку не помогает, например.
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Лучше тридцать человек, чем один дельфин.
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Три состава у Зенита, маловато, нужно еще
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Так они даже в один автобус не влезут. Семак и одиннадцать его помошников,тридцать игроков. Надо спецколонну заказывать.
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Ответ Макс Коновалов 1000
У меня много хейтеров
Роналду? Ты?
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Ответ schwein
Так я не понял, Зенит скупил все лучшее, что было на рынке, или набрал дров в поленницу?
У Вас очень буйная фантазия. Я ни одного слова не написал, и ни разу не намекнул на качество футболистов.
Ассоциативный способ выражения мыслей, не, не слышали??? Представляете, дрова - это не только описание футболистов, их ещё можно жечь. Но для меня человек, купивший дров на 3 зимы вперёд, не является лучшим закупщиком дров
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Пусть двор подметают
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Сначала всех купим, потом подумаем зачем и куда
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а что, скамейку расширить регламент не позволяет? можно отдельную трибуну им выделить, пусть там сидят, болеют, чо без дела-то маяться?
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Рекомендую обратиться к великому Йозе Марино, он знает как тасовать расширенный постер.
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Ответ Moffo
Лучше всех работает росгосзенит, качать гениев. На закрытом рынке, в потемкинской лиге, монополист с админресурсом и в хлам порезанными бюджетами у соперников. Тошно.
Вот читаешь твой комментарий и, в целом, понимаешь на чем общество плоскоземельщиков и антиваксеров держится. Ноль фактов, громкие лозунги.
+11
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+3
"Работает" в понимании мешка = сорит деньгами, которых у других клубов просто нет. Лучше всех работают, да. Даже мясо не может и 50% трат питерцев повторить. Про остальные клубы молчу.
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Ответ Вечно в бане
Лучше тридцать человек, чем один дельфин.
Дельфинам место в море, а не на суше)))
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Ответ Disel43
Можно просто скамейкой в 30 человек ворота закрыть.
Бирюков сделает так, что будем пропускать даже если воспользоваться вашим советом
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Ответ SMART789
Кому то не очевидно, что будет распродажа и к концу окна останется стандартные 22/23 игрока? Клаудиньо уже в июле похоже уедет
Хватит его выпроваживать!
+2
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+2
Ответ Spartakus1984
Ты боишься слышать очевидную правду?Нет,смысла повторять то,что и так было уже много раз сказано.
О! Вот и ыксперты!
+7
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+2
Ответ Александр Трифон0в
А могли бы и 50 игроков в составе иметь, чтобы у конкурентов и шансов не было
в заявке клуба 25 игроков. В лиге 16 клубов. Итого 400 игроков.
То есть даже 50 в составе Зенита (25 из которых будет не заявить) не смогут убить все шансы конкурентов.
+4
-2
+2
Может Миллеру пора сделать свою лигу и там играть?
+4
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+2
Как-то у меня понимание лучше всех не ассоциируется с признанием 30 человек на скамейке.
Для меня лучше всех, это когда ты точечно усилил позиции, а не набрал про запас дров в поленницу, а вдруг зима будет, как в Антарктиде, холодная и бесконечная
+4
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Ответ Григорий Печорин
Работать и бездумно всех скупать-разные вещи
Подскажите, а какой из трансферов Зенита этого лета был бездумным?
+6
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Лучше всех это когда и качество и количество совпадает, здесь лидер Краснодар, у них почти всегда все по делу, а Зенит закупается, как некоторые люди в супермаркете, все в корзину летит, а потом дома разбираемся, надо не надо) нахрена им столько игроков без еврокубков и в чемпионате где половину соперников можно на одной ноге обыграть. Я уже не говорю про 10 бразильцев, это вообще зачем?
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Ответ schwein
Я тоже в это не верю, но об этом говорит Нагорный, агенты и непродление контрактов с Миранчуком и Жамалетдиновым. Плюс продажа Глущенкова. Так что, видимо мы чего то не знаем.
Ты серьёзно не знаешь, как продали Глушенкова?)))))
Тупо зенит перебил его по зарплате плюс активировал опцию выкупа.
Ну хорош уже.
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Ответ Arctic_Baron
Дык он ещё может приехать в Зенит же?
Если только в аквариуме.
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Чистяков, Одоевский, Бакаев, Фернандес, Изидор, Сутормин, Ахметов, - ваш выход, по всей видимости.
Согласен полностью, но ведь упираться все будут сильно.
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