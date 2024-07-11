Паолини вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» подряд

победила в четвертьфинале « » – 2:6, 6:4, 7:6(8). В решающем сете она дважды уступала с брейком.

Итальянка впервые сыграет в финале британского «Большого шлема». Месяц назад она уже играла в финале «Шлема» и уступила Иге Швентек в титульном матче «Ролан Гаррос».

С 1999-го лишь пять игроков доходили до финала «Ролан Гаррос» и « » в один год. В их числе:

(1999);

(2002, 2015, 2016);

(2002);

(2006);

Паолини (2024).

За титул Паолини поборется с Еленой Рыбакиной или Барборой Крейчиковой.