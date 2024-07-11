Паолини вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» подряд
Жасмин Паолини победила Донну Векич в четвертьфинале «Уимблдона» – 2:6, 6:4, 7:6(8). В решающем сете она дважды уступала с брейком.
Итальянка впервые сыграет в финале британского «Большого шлема». Месяц назад она уже играла в финале «Шлема» и уступила Иге Швентек в титульном матче «Ролан Гаррос».
С 1999-го лишь пять игроков доходили до финала «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» в один год. В их числе:
- Штеффи Граф (1999);
- Серена Уильямс (2002, 2015, 2016);
- Винус Уильямс (2002);
- Жюстин Энен (2006);
- Паолини (2024).
За титул Паолини поборется с Еленой Рыбакиной или Барборой Крейчиковой.
Еще месяц назад можно было написать "что здесь делает Паолини?"
Вероятно, публика недолюбливает Паолини))
4 выиграла, 12 проиграла
Какой же женский теннис... женский
1 раз — случайность, 2 раза — совпадение, 3 раза — закономерность.
Ждемс закономерности
Победила более физически готова
С 1/4 и сразу в финал, так разве можно было?