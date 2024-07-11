Паолини вышла в финал на втором турнире «Большого шлема» подряд

Теги Жюстин Энен Серена Уильямс Винус Уильямс Штеффи Граф Уимблдон WTA Донна Векич Жасмин Паолини Теннис

Жасмин Паолини победила Донну Векич в четвертьфинале «Уимблдона» – 2:6, 6:4, 7:6(8). В решающем сете она дважды уступала с брейком.

Итальянка впервые сыграет в финале британского «Большого шлема». Месяц назад она уже играла в финале «Шлема» и уступила Иге Швентек в титульном матче «Ролан Гаррос».

С 1999-го лишь пять игроков доходили до финала «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» в один год. В их числе: 

За титул Паолини поборется с Еленой Рыбакиной или Барборой Крейчиковой.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мы увидели лучший матч турнира безусловно. Какая борьба, накал, даже качество не сильно проседало, хоть и видно было, что девчонки очень устали. Паолини крутая! Два финала подряд!
+24
-5
+19
Хренассе компания.
Еще месяц назад можно было написать "что здесь делает Паолини?"
+16
-1
+15
Ответ headliner63
Мы увидели лучший матч турнира безусловно. Какая борьба, накал, даже качество не сильно проседало, хоть и видно было, что девчонки очень устали. Паолини крутая! Два финала подряд!
По накалу матч действительно очень хорош был. Не понимаю, откуда столько минусов)

Вероятно, публика недолюбливает Паолини))
+9
-1
+8
А вообще, было такое в мировом теннисе, чтобы спортсмен, не входивший в элиту, до двух финалов ТБШ подряд доходил? По-моему, это уникальный случай.
+8
0
+8
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
Иногда захожу на спортс чисто ради коммов Алонсо про внешку. Хочется иногда стабильности в этом не стабильном мире
+6
0
+6
Ответ KirGre
Это кто вообще?
В рейтинг WTA загляни, узнаешь)
+5
0
+5
Ответ Zdarov Biduy
Согласен, с такой игрой удивительно, что она дошла до финала
Отлично она играет, с таким ростом - метр с кепкой весь сезон выносит высоких соперниц
+6
-2
+4
Паолини до этого года сыграла на траве 16 раз
4 выиграла, 12 проиграла
Какой же женский теннис... женский
+5
-1
+4
почему то итальянки ближе к 30 раскрываются.Эррани Скьявоне Пеннетта Паолини
+4
-1
+3
финал Роллан Гаррос посчитал случайным , а здесь уже финал Уимблядона значит не случайный был финал Гарроса.

1 раз — случайность, 2 раза — совпадение, 3 раза — закономерность.

Ждемс закономерности
+2
0
+2
Жасмин в огне. Характер будь здоров. Упёртая. Всё идёт к тому, что она Уим заберёт.
+4
-2
+2
Раз в 6-7 лет в туре появляется кнопка ростом полтора метра, которая всех кошмарит. Эррани, Цибулкова, Паолини...
+2
0
+2
До этого года ни одного результата дальше второго круга!! что это за черная магия такая?
+2
0
+2
Ответ Миша Мишин
почему то итальянки ближе к 30 раскрываются.Эррани Скьявоне Пеннетта Паолини
Думаю, дело не в том, что раскрываются, а постоянно прогрессируют и улучшают свою технику. Большинство остается по уровню прогресса в игре на отметке 20 лет, а с возрастом начинают сдавать в физике. Теннис у перечисленных итальянок именно техничный, а не тупо силовой
+1
0
+1
Поперло после появления в блоге касатика
+1
0
+1
Обидно, но итальянка трехжильная
+3
-2
+1
Крутая серия канеш
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
Ну вообще она месяц назад у Рыбакиной выиграла
+1
-1
0
Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
+9
-9
0
Векич не использовала шансы (
+2
-2
0
Ответ KirGre
А она с Вавром встречалась ?
Да
0
0
0
Ответ Иван Плигин
Векич бы меньше фоток с едой выкладывала бы, может и победила бы
А она с Вавром встречалась ?
+1
-1
0
На 3 сет можно сходить заплатив копеечку, хорошую выдали игру девчонки…
Победила более физически готова
+2
-2
0
Ответ Великий Алонсо
Поздравляю Рыбакиной с 2 Уимблдоном. Пудель в финале не соперник.
Чтобы поздравлять, надо сначала Барбору пройти
+1
-1
0
Ответ Андриан Безруких
Отлично она играет, с таким ростом - метр с кепкой весь сезон выносит высоких соперниц
Да причем тут рост? Вы сегодняшнюю игру смотрели?
0
0
0
Донна немного истеричка, то кричит в сторону бокса, чтобы они заткнулись, то заплакала в важный момент. Стоит отдать Донне - она боец
+2
-2
0
Есть шанс взять шлем. Как раз Рыбку обыгрывала на РГ
+1
-1
0
Смотришь на неё и думаешь,как ты вообще в теннис попала.А она ещё и выигрывает.Нашу Калинскую так же ы финале обыграла.
0
0
0
Никогда не опускает руки. Боец.
+1
-1
0
Жасмин Паолини победила Донну Векич в четвертьфинале «Уимблдона» – 2:6, 6:4, 7:6(8).

С 1/4 и сразу в финал, так разве можно было?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий