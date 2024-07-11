«Зенит» хочет продать Кассьерру в Саудовскую Аравию. Руководство видит в Соболеве замену Матео («Р-Спорт»)

Матео Кассьерра может покинуть «Зенит».

Петербургский клуб хочет продать нападающего 27-летнего нападающего в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что руководство «Зенита» видит в форварде « » замену .

Главный тренер « » Сергей Семак не хочет оказаться в ситуации, когда нужно в спешном порядке искать фактурного форварда.

Варианты с Федором Чаловым и Джоном Кордобой были сразу же отвергнуты и «Краснодаром».

Кассьерра стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Мир РПЛ, забив 21 мяч в 28 матчах.

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