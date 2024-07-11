«Зенит» хочет продать Кассьерру в Саудовскую Аравию. Руководство видит в Соболеве замену Матео («Р-Спорт»)

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Федор Чалов Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Матео Кассьерра может покинуть «Зенит».

Петербургский клуб хочет продать нападающего 27-летнего нападающего в чемпионат Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что руководство «Зенита» видит в форварде «Спартака» Александре Соболеве замену Матео Кассьерре.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет оказаться в ситуации, когда нужно в спешном порядке искать фактурного форварда.

Варианты с Федором Чаловым и Джоном Кордобой были сразу же отвергнуты ЦСКА и «Краснодаром».

Кассьерра стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Мир РПЛ, забив 21 мяч в 28 матчах.

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60 комментариев
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Изидора лучше туда отправьте
+42
-6
+36
Ответ cektor
кто эти сказки сочиняет
Помню ты писал про Сафонова в ПСЖ тоже самое,не угомонился еще?)
+43
-7
+36
кто эти сказки сочиняет
+49
-19
+30
Ответ Russ Ivan
Опять питерским надо в обувной, Медведев по 5 раз за день гоняет свою паству...
90% Питерских: не хотят видеть Соболева в Зените ни в каком статусе. Даже в качестве маскота на стадионе в костюме Дельфина.
Борщевые на спортсе: "надо менять обувь".
На сколько же вы глубоко погрузились в свой выдуманный мир.
+47
-21
+26
Ответ cektor
кто эти сказки сочиняет
Карпов
+24
-8
+16
Соболев днарь по сравнению с Кассьеррой. Бред
+13
-3
+10
Это как с Тойоты на москвич пересесть
+13
-5
+8
Ответ Russ Ivan
Опять питерским надо в обувной, Медведев по 5 раз за день гоняет свою паству...
Медведев так то вообще ничего не говорил. А очередной портал с "достоверным источником в клубе" может написать что угодно.
+8
-2
+6
Ответ schwein
90% Питерских: не хотят видеть Соболева в Зените ни в каком статусе. Даже в качестве маскота на стадионе в костюме Дельфина. Борщевые на спортсе: "надо менять обувь". На сколько же вы глубоко погрузились в свой выдуманный мир.
А кого это в этом клубе волнует? Из виража сделали дискотеку маникенов…
+5
0
+5
Ответ dimkovski86@mail.ru
Соболев днарь по сравнению с Кассьеррой. Бред
Соболев днарь даже в сравнении с Хызыром Аппаевым
+6
-2
+4
Что-то мне все больше нравится Касьерра...
+4
-1
+3
Ответ T622222
Ну это не закончится никогда 😜💦
Закончится с закрытием трансферного окна.И то ,до открытия следующего.
+4
-1
+3
Соболев - замена Касьерре )))) смешно
+3
0
+3
Всё равно трансферы Зенита для писак главная тема, а что вливать в уши, значения не имеет! Потом следует опровержение и опять по кругу!
+3
-1
+2
Да уж , сравнили ж##у с пальцем.
+4
-2
+2
Опять питерским надо в обувной, Медведев по 5 раз за день гоняет свою паству...
+38
-36
+2
Либо это утка , либо это расизм . Не фанат Касьеры, но то, что он показывает Соболев не сможет достигнуть НИ КОГ ДА. Соболев это очень посредственный футболист . Про то как он ведет себя на поле и за его пределами это абсолютное дно. Статус форварда сборной решает в этом вопросе. Но это лишь говорит об уровне сборной .
+5
-3
+2
Может ненадо?
+3
-1
+2
Они там у себя с ума сошли?
+2
0
+2
Ответ Василиус
Изидора лучше туда отправьте
Будет угарно если к началу чемпионата в Зените не останется ни одного латиноамериканца и вместо них будут все из сборной России. А вы говорите Медведев мои комменты не читает.
+7
-6
+1
Ответ milkmilk
Будет угарно если к началу чемпионата в Зените не останется ни одного латиноамериканца и вместо них будут все из сборной России. А вы говорите Медведев мои комменты не читает.
Не будет.
+3
-2
+1
Нападающий Зениту нужен, но тут надо очень хорошо поработать.
+2
-1
+1
Не проще Дзюбу подписать?
+3
-2
+1
Ну это не закончится никогда 😜💦
+4
-3
+1
ахахахахх, лучшего бомбардира на дельфина ага
+3
-2
+1
А источник Р-Спорт, стало быть, прятался неделю в мусорной корзине в кабинете Медведева, чтобы такие "инсайды" выловить?
+4
-3
+1
Соболев никак не сможет заменить Матео. Неверный ход Семака с Медведевым
+2
-1
+1
Что значит "хочет продать"?
+2
-1
+1
Да да да, а Бавария хочет продать Кейна чтобы купить Смолова.
+1
0
+1
Ответ cektor
кто эти сказки сочиняет
Так вроде ещё зимой писали , что не отпустил Зенит.
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