«МЮ» объявил о назначении ван Нистелроя и Хаке помощниками тен Хага
«МЮ» сообщил о возвращении Руда ван Нистелроя.
Экс-форвард команды стал ассистентом Эрика тен Хага, главного тренера. Также помогать 54-летнему специалисту будет Рене Хаке. Контракты с ними заключены до 2026 года.
Ван Нистелрой находился без работы после ухода с поста главного тренера ПСВ весной 2023 года. Хаке перешел в «МЮ» из «Гоу Эхед Иглс».
Фото: manutd.com
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https://youtu.be/YCB_0ibu7bo?si=smajYT9fGksyQnbb
С этим расчетом и пригласили в штаб, думаю. Как бы ужились они между собой еще
Но это факт.
С той команды есть игроки с 10+ чемпионствами.
Достоинство РВН не в трофеях а в голах.
Практически в каждом сезоне в клубе он забивал по 30 голов.
Он суперфорвард.