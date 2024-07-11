«МЮ» объявил о назначении ван Нистелроя и Хаке помощниками тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Гоу Эхед Иглс Рене Хаке Футбол

«МЮ» сообщил о возвращении Руда ван Нистелроя.

Экс-форвард команды стал ассистентом Эрика тен Хага, главного тренера. Также помогать 54-летнему специалисту будет Рене Хаке. Контракты с ними заключены до 2026 года.

Ван Нистелрой находился без работы после ухода с поста главного тренера ПСВ весной 2023 года. Хаке перешел в «МЮ» из «Гоу Эхед Иглс».

Фото: manutd.com

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20 комментариев
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Волнистый Рой, с возвращением! Кстати, у МЮ ассистенты(Руд и Макларен) титулованнее многих главных коучей АПЛ))
+42
-3
+39
Один из любимых игроков МЮ снова в клубе. Воспоминания из детства - канал 7тв, обзор тура АПЛ и обязательно голы Рууда. Особенно тот гол, когда он с центра поля пошел и по дороге всех обыграл и забил.
+24
0
+24
Ответ MWAC
К слову, Руд не так много выиграл в МЮ. Потрясающий бомбардир, но попал в команду в период, когда блистали «Непобедимые» Венгера и потом Челси Моура. Надеюсь, что с командой сработаются и футбол поставят вменяемый. Еще один сезон, как прошлый, это тяжко для болельщика со стажем)
Чемпионство, КА, КЛ и Суперкубок.
Английский трофейный покер :)
+22
0
+22
Ответ QWertY
Волнистый Рой, с возвращением! Кстати, у МЮ ассистенты(Руд и Макларен) титулованнее многих главных коучей АПЛ))
К слову, Руд не так много выиграл в МЮ. Потрясающий бомбардир, но попал в команду в период, когда блистали «Непобедимые» Венгера и потом Челси Моура. Надеюсь, что с командой сработаются и футбол поставят вменяемый. Еще один сезон, как прошлый, это тяжко для болельщика со стажем)
+14
-2
+12
Ответ Mekanych Red Devil
Один из любимых игроков МЮ снова в клубе. Воспоминания из детства - канал 7тв, обзор тура АПЛ и обязательно голы Рууда. Особенно тот гол, когда он с центра поля пошел и по дороге всех обыграл и забил.
Этот?
https://youtu.be/YCB_0ibu7bo?si=smajYT9fGksyQnbb
+8
0
+8
Ответ Dred
Этот? https://youtu.be/YCB_0ibu7bo?si=smajYT9fGksyQnbb
Да! Именно о нем речь. Спасибо)
+3
0
+3
Я так полагаю РВН - это будущий главный тренер МЮ.☝️
+3
0
+3
Ответ Mekanych Red Devil
Один из любимых игроков МЮ снова в клубе. Воспоминания из детства - канал 7тв, обзор тура АПЛ и обязательно голы Рууда. Особенно тот гол, когда он с центра поля пошел и по дороге всех обыграл и забил.
Как он резко и неожиданно ударил, никто не ожидал🔥
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Нестелстрой (с) Г.Орлов
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Отличная новость, Рууд вернулся 😎
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Наверняка для лысого сезон определяющий. Хочется, чтобы все получилось у него, но если вдруг пойдет не так что-то, РВН будет исполняющим обязанности.
С этим расчетом и пригласили в штаб, думаю. Как бы ужились они между собой еще
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легенда вновь с нами 💪
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Однозначно - это усиление.
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Легенда !!!
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Ванистерой
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Так пойдет и Сульшера вернут
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Ответ ЛЮБИТЕЛЬ
Титулы не показатель, тем более ты унизил ван нистерлоя озвучив их кол-во. У какого нибудь запасного ман Сити трофеев намного больше, поэтому они роли не играют
странный термин ты использовал - унизил.
Но это факт.
С той команды есть игроки с 10+ чемпионствами.
Достоинство РВН не в трофеях а в голах.
Практически в каждом сезоне в клубе он забивал по 30 голов.
Он суперфорвард.
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Да, хорош Руд был в свое время!
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Ждем по осени главным тренером🙏
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