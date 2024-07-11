«МЮ» объявил о назначении ван Нистелроя и Хаке помощниками тен Хага

«МЮ» сообщил о возвращении Руда ван Нистелроя.

Экс-форвард команды стал ассистентом Эрика тен Хага, главного тренера. Также помогать 54-летнему специалисту будет Рене Хаке. Контракты с ними заключены до 2026 года.

Ван Нистелрой находился без работы после ухода с поста главного тренера ПСВ весной 2023 года. Хаке перешел в « » из « ».

Фото: manutd.com

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