Француз Летексье будет судить финал Евро-2024 Испания – Англия
УЕФА назначил судей на финал Евро-2024.
В финале чемпионата Европы сыграют сборные Испании и Англии. Игра пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Главным арбитром матча назначен француз Франсуа Летексье, ассистентами – его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Шимон Марчиняк (Польша).
За ВАР в матче будет отвечать французский арбитр Жером Брисар, его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).
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Если обосрется - не будет больше судить на таком уровне. Если нет - все двери перед ними открыты
Клеман Тюрпен должен был судить финал и точка.
Лучший судья последних лет.
Абыдна
Который не поставил два пенальти за снос испанцев и не засчитал чистейший гол в ворота англичан.
Сейчас в эпоху вар такое невозможно.
Но вспомнилось такое сочетание, Испания-Англия, судья из Франции
Орсато был прекрасной нейтральной опцией.
Как можно ставить судью из страны полуфиналиста??