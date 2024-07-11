Француз Летексье будет судить финал Евро-2024 Испания – Англия

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Ла Лига Сборная Испании по футболу УЕФА судьи Евро-2024 Шимон Марчиняк Массимилиано Иррати Жером Брисар Франсуа Летексье Вилли Делажо Сириль Мунье Мехди Рахмуни Футбол

УЕФА назначил судей на финал Евро-2024.

В финале чемпионата Европы сыграют сборные Испании и Англии. Игра пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен француз Франсуа Летексье, ассистентами – его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Шимон Марчиняк (Польша).

За ВАР в матче будет отвечать французский арбитр Жером Брисар, его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и Массимилиано Иррати (Италия).

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48 комментариев
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конфликт интересов, испанцы вышибли его сборную, можно поздравить бритов с еще 1 игроком на поле
+75
-28
+47
Ответ cektor
конфликт интересов, испанцы вышибли его сборную, можно поздравить бритов с еще 1 игроком на поле
Согласен. Но и англичан они не любят сильнее
+38
-1
+37
А чего сразу не Тэйлор?
+42
-6
+36
Ответ headmaster
Ну да, француз будет непредвзятым) сразу бы английского назначили уже
Ну, Карл 3-й же просил сборную «выигрывать поспокойнее». Вот, обеспечивают спокойство🤓
+25
-3
+22
Ответ cektor
конфликт интересов, испанцы вышибли его сборную, можно поздравить бритов с еще 1 игроком на поле
Если бы его сборная прошла в финал, у него бы не было работы в финале. Здесь не конфликт интересов, а радость за такую возможность должна быть.
Если обосрется - не будет больше судить на таком уровне. Если нет - все двери перед ними открыты
+18
0
+18
Ну да, француз будет непредвзятым) сразу бы английского назначили уже
+29
-15
+14
опять тут в топе одни каменты из коррекционной школы. вы вообще в курсе, что французы с англичанами друг друга совсем чуть-чуть не любят? учебник истории открывали? а вот с испанцами у французов давно уже добрососедские и родственные отношения. всякие там дешамы жаны рено - испанских кровей
+16
-3
+13
почему не Тюрпен (Троссард)?
+12
0
+12
Раз уж УЕФА не хочет выкидывать с чемпионата судей из стран-полуфиналистов, почему бы голландцу не дать отсудить?
+11
-1
+10
Ответ Axmat Cecenov
Я думал Марчыняка готовят к финалу. Или Розетти в знак уважения
Наверное про Орсато речь. Тоже думал, что дадут ему закончить красиво и поставят на финал
+8
0
+8
Ответ Рахил Тагиев
Розети бы отдали, отличный судья, жаль, что заканчивает карьеру
Орсато, может? Розетти давно закончил)
+10
-2
+8
Да бред вообще, он даже во Франции не лучший.

Клеман Тюрпен должен был судить финал и точка.

Лучший судья последних лет.
+6
0
+6
Ответ Алексей Лещенко
почему не Тюрпен (Троссард)?
😁похож да
+5
0
+5
Что победит в этих французах - нелюбовь к британцам или месть за вылет сборной?
+4
-1
+3
Орсато заканчивает
Абыдна
+3
0
+3
Мне вспомнился другой француз в четвертьфинале Евро-96
Который не поставил два пенальти за снос испанцев и не засчитал чистейший гол в ворота англичан.
Сейчас в эпоху вар такое невозможно.
Но вспомнилось такое сочетание, Испания-Англия, судья из Франции
+5
-2
+3
Ответ Abdul Aziz
Согласен. Но и англичан они не любят сильнее
Да там кого не назначь, немцы не любят англичан и французов, французы - немцев и англичан, испанцы - французов и англичан. А англичане вообще никого не любят и считают себя чуть ли не избранными )
+3
0
+3
Ответ teddy10
Наверное про Орсато речь. Тоже думал, что дадут ему закончить красиво и поставят на финал
Конечно Орсато. Конечно я дал сказав "Розетти ". Спасибо за поправку
+2
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+2
Ответ headmaster
Ну да, француз будет непредвзятым) сразу бы английского назначили уже
Ага, французы прям любят англичан, что за теории заговора сразу
+2
0
+2
Ответ sd4fmwrvz8
Понятно за кого будет в спорных моментах , боюсь пенальти в ворота испанцев при любом удобном моменте не думая поставит,англичан люто за уши тащат к трофею на этом евро
по моему как раз испанцев откровенно протащили в полуфинал, не дав 100% пенальти в их ворота)
+2
0
+2
Эх, а че не орсато
+5
-3
+2
Ответ иц а мен
Эх, а че не орсато
Травма, кажется. Он еще до полуфиналов уехал с турнира.
+3
-2
+1
Жаль прокатили Тюрпена) он реально сильнее судит, чем этот не пойми кто)
+1
0
+1
Я думал Марчыняка готовят к финалу. Или Розетти в знак уважения
+2
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+1
Ответ Турко Ибрагимов
прошлый финал судил голландец
Только вот самой Голландии на том Евро не было даже в группе
+1
0
+1
Ответ Ya_Mama
Раз уж УЕФА не хочет выкидывать с чемпионата судей из стран-полуфиналистов, почему бы голландцу не дать отсудить?
прошлый финал судил голландец
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0
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Ответ Алексей Лещенко
почему не Тюрпен (Троссард)?
Готовится к предсезонке с Арсеналом
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Ответ slow focus
опять тут в топе одни каменты из коррекционной школы. вы вообще в курсе, что французы с англичанами друг друга совсем чуть-чуть не любят? учебник истории открывали? а вот с испанцами у французов давно уже добрососедские и родственные отношения. всякие там дешамы жаны рено - испанских кровей
Согласен, очень токсично что-то стало. На деле это вообще не будет играть роли, тк судьи всё же профессионалы и хотят, чтобы их оценивали высоко.
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Ответ Axmat Cecenov
Я думал Марчыняка готовят к финалу. Или Розетти в знак уважения
Марчиняку наверняка косяк в 1/2 ЛЧ до сих пор припоминают. Наверное заслуженно, особенно учитывая момент, в котором он ошибся
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Ну это шляпа!
Орсато был прекрасной нейтральной опцией.
Как можно ставить судью из страны полуфиналиста??
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