Француз Летексье будет судить финал Евро-2024 Испания – Англия

УЕФА назначил судей на финал Евро-2024.

В финале чемпионата Европы сыграют сборные и . Игра пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром матча назначен француз , ассистентами – его соотечественники Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – (Польша).

За ВАР в матче будет отвечать французский арбитр Жером Брисар, его ассистентами будут Вилли Делажо (Франция) и (Италия).

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