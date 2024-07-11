В «Спартаке» создали капитанский совет. В него вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс
В «Спартаке» создали капитанский совет.
Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Олег Малышев.
«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.
Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», – сказал Малышев.
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