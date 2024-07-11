В «Спартаке» создали капитанский совет. В него вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс

В «Спартаке» создали капитанский совет.

Об этом рассказал генеральный директор московского клуба .

«В « » сформирован капитанский совет, в который входят , , и Кристофер Мартинс.

Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», – сказал Малышев.

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