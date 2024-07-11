В «Спартаке» создали капитанский совет. В него вошли Зобнин, Максименко, Бабич и Мартинс

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Срджан Бабич Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Олег Малышев Футбол

В «Спартаке» создали капитанский совет.

Об этом рассказал генеральный директор московского клуба Олег Малышев.

«В «Спартаке» сформирован капитанский совет, в который входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.

Кто будет капитаном команды в первых турах, пока не знаю», – сказал Малышев.

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101 комментарий
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😂😂😂
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Блин, болею за Спартак больше 30 лет. И я с такими закидонами уже на сектанта перестал обижаться.
+79
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+70
Это типа Политбюро, что ли?
+50
-3
+47
А где Кавазашвили?
+35
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+31
Ответ Катя СПб
Он председатель. А Ловчев заседатель.
Мостовой заливатель
+21
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+20
Похоже, что Соболь действительно аут, раз в совет не включили
+20
-1
+19
цирк!)))
+20
-6
+14
Ответ 0mertas626
А где Кавазашвили?
Он председатель. А Ловчев заседатель.
+18
-5
+13
Как им удается так веселить народ? )))
+13
-2
+11
Под кодовым обозначением" Рома и шКо"

"Рома СКА" - тоже вариант
+13
-3
+10
Впервые в практике мирового футбола на поле сразу четыре капитана. Трепещите, соперники...
+13
-6
+7
Ответ ИглесиасХулио
Как им удается так веселить народ? )))
Как-как?! Народные артисты ведь.)
+9
-3
+6
Совет вице капитанов и вратарей еще надо.
+8
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+6
Ответ Катя СПб
Это типа Политбюро, что ли?
Это хуже
+6
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+5
Ответ Строган Колянов
да кому интересен ваш Спартак? - подумали болельщики других команд и зашли оставить комментарии под этой новостью
Рубрика " юмор" на Спортс.
+6
-2
+4
Ответ Барсик средней ноги
Похоже, что Соболь действительно аут, раз в совет не включили
Включить в его в подобный совет(какой бы нелепой затеей его создание не было), после движений в сторону трансфера в Зенит, было бы слишком даже для спартаковского шапито.
+4
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+4
да кому интересен ваш Спартак? - подумали болельщики других команд и зашли оставить комментарии под этой новостью
+11
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+4
Образовано "временное революционное правительство". Помянем.
+5
-3
+2
"Квартет" - басня (Крылов).
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Ответ ЗлойМайор
А Соболев и джикия?
Они майоры.
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+2
Не хватает ещё Тройки, как в 1937
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Ответ Антинародная Команда
И генсека назначьте
В этом клубе исторически Паханы.
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Мартинс что там забыл?
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А где Соболев про возможное «капитанство» которого говорил Алекс?
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Сразу на ум приходит старый анекдот. Когда в одном заведении проблемы - нужно не кровати двигать а сотрудников менять.
+1
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Рукалицо
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Школа жизни – это ... Совет капитанов,
Там я научился водку пить из стаканов...(с) Ноль (почти)
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Мартинс воду носит?
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Ответ Леха Нету
Мартинс что там забыл?
Я - за. Мартинс в каждом матче *опу рвет за Спартак, чего не скажешь о многих россиянах.
+1
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Ответ SMART789
А где Соболев про возможное «капитанство» которого говорил Алекс?
Он уже у вас готовиться капитанить, наследник Дзюбы.
+1
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