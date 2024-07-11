16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед сборная Англии U-17 премьер-лига Россия премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед U-19 Амир Ибрагимов Футбол

Воспитанник «МЮ» Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с клубом.

16-летний уроженец Дагестана сообщил об этом в соцсетях.

«Горжусь тем, что представляю эту эмблему, ношу эту форму, связанную с историей клуба», – написал Ибрагимов.

Амир Ибрагимов переехал в Великобританию с семьей в возрасте 11 лет, он начал заниматься футболом в академии «Шеффилд Юнайтед».

Игрок преимущественно выступает на позиции левого вингера в составе команды «МЮ» U16, а также привлекается к матчам команды U18.

В апреле этого года Ибрагимов дебютировал за сборную Англии U16 в товарищеских матчах со сверстниками из Италии и Бельгии.

Фото: instagram.com/amir_ibra7/

Амир Ибрагимов – восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» из Дагестана

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106 комментариев
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через 3 года подпишет контракт с UFC
+448
-8
+440
Манкуанинец, жи есть
+261
-5
+256
Нормальный трамплин в Динамо Махачкала.
+229
-6
+223
Ответ BiVG
Манкуанинец, жи есть
Здесь все кто по кайфу, дагестанские манкунианцы…МЮ выиграет, да, наверное©️☝️
+140
-6
+134
Ответ Антон Фалафель
Нормальный трамплин в Динамо Махачкала.
Натхо из Барселоны в медиалигу перешел
+111
-4
+107
Игрок - гражданин UK, играет за юношескую сборную Англии, прошел английскую академию, учится в английской школе, говорит на английском языке. К чему эта новость? Какая разница кто где родился? Никто это не выбирает.

Просто английский игрок подписал контракт с МЮ. Ничего необычного.
+92
-18
+74
Ответ TFP_Sports
через 3 года подпишет контракт с UFC
У него старший брат в английском промоушене машется)
+55
0
+55
Ответ TFP_Sports
через 3 года подпишет контракт с UFC
😂
+39
-2
+37
Был такой чувак А.Натхо тоже числился в юношестве в барсе
+41
-5
+36
То есть в МЮ снова есть Ибра?🤔
+31
-2
+29
Дагестанские манчестерцы
+28
-3
+25
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А как же Пиняев?
Ну Пиняев же не переехал в Англию, а остался жить в России
+18
-2
+16
А как же Пиняев?
+17
-2
+15
Ответ BiVG
Манкуанинец, жи есть
А когда не манкунианцы были
+13
0
+13
Свой первый контракт я подписал в 16 лет
+14
-4
+10
Удачи парню!
+13
-3
+10
Анжи жи есть в Манчестер Юнайтед
+10
-1
+9
Ответ che kaif
Был такой чувак А.Натхо тоже числился в юношестве в барсе
Это родственник Бибраса Натхо,не сам бывший игрок ЦСКА
Как сложилась судьба того барселонского Натхо даже не знаю
+8
0
+8
Ответ Лига Мастеров
Натхо из Барселоны в медиалигу перешел
Новость о нём напомнило, и стало интересно что с ним. А вот и ответ. Спасибо мил человек
+9
-1
+8
Ответ ПавелПавел
Надо его заиграть побыстрее за национальную сборную чтобы другим не достался талант
Он уже сыграл за Англию U15, но ещё доступен для сборной России
+7
0
+7
Ответ AryanPamir
Может уроженец России?
Автор противоречит?
+8
-1
+7
Пусть карьера сложится шикарной 👏🏻
+11
-4
+7
Ответ StHappyOne
Игрок - гражданин UK, играет за юношескую сборную Англии, прошел английскую академию, учится в английской школе, говорит на английском языке. К чему эта новость? Какая разница кто где родился? Никто это не выбирает. Просто английский игрок подписал контракт с МЮ. Ничего необычного.
У нас навязчивая национальная идея, выражающаяся в поиске хоть какой-то песчинки, за которую можно зацепиться и примазаться к человеку, особенно если он добился чего-то уже за пределами РФии, мол наш слоняра. Ни государство, ни его граждане никакого отношения к успехам таких людей не имеют, потому что палец о палец не ударили для этого.
+29
-23
+6
блин, прикольно если в сборной Англии Ибрагимов будет играть))
+8
-2
+6
Ответ Kayrat Kakimzhanov
Комментарий скрыт
С дагестанцами сейчас ассоциируются чуваки, которые в авиационных двигателях евреев ищут.
+10
-5
+5
Ответ zalik73
Это родственник Бибраса Натхо,не сам бывший игрок ЦСКА Как сложилась судьба того барселонского Натхо даже не знаю
Сейчас в медиафутболе за 2drots играет)
+5
0
+5
в аренду надо в Дагчестер Юнайтед
+7
-2
+5
Ответ Xm.md
Дагестанец?
Черкес (израильский).
+5
0
+5
Ответ Чёрный тюльпан
У нас навязчивая национальная идея, выражающаяся в поиске хоть какой-то песчинки, за которую можно зацепиться и примазаться к человеку, особенно если он добился чего-то уже за пределами РФии, мол наш слоняра. Ни государство, ни его граждане никакого отношения к успехам таких людей не имеют, потому что палец о палец не ударили для этого.
Не "у нас", а "у вас" (с)
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+5
МЮ Ибры.
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