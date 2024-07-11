16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «МЮ»
Воспитанник «МЮ» Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с клубом.
16-летний уроженец Дагестана сообщил об этом в соцсетях.
«Горжусь тем, что представляю эту эмблему, ношу эту форму, связанную с историей клуба», – написал Ибрагимов.
Амир Ибрагимов переехал в Великобританию с семьей в возрасте 11 лет, он начал заниматься футболом в академии «Шеффилд Юнайтед».
Игрок преимущественно выступает на позиции левого вингера в составе команды «МЮ» U16, а также привлекается к матчам команды U18.
В апреле этого года Ибрагимов дебютировал за сборную Англии U16 в товарищеских матчах со сверстниками из Италии и Бельгии.
Фото: instagram.com/amir_ibra7/
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