16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал первый профессиональный контракт с «МЮ»

Воспитанник «МЮ» Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с клубом.

16-летний уроженец Дагестана сообщил об этом в соцсетях.

«Горжусь тем, что представляю эту эмблему, ношу эту форму, связанную с историей клуба», – написал Ибрагимов.

переехал в Великобританию с семьей в возрасте 11 лет, он начал заниматься футболом в академии «Шеффилд Юнайтед».

Игрок преимущественно выступает на позиции левого вингера в составе команды « » U16, а также привлекается к матчам команды U18.

В апреле этого года Ибрагимов дебютировал за сборную Англии U16 в товарищеских матчах со сверстниками из Италии и Бельгии.

Фото: instagram.com/amir_ibra7/

Амир Ибрагимов – восходящая звезда «Манчестер Юнайтед» из Дагестана

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