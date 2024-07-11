Умер Андрей Тарасенко. Тренеру «Сибири» и отцу Владимира Тарасенко было 55 лет

Умер тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко Андрей Тарасенко.

В официальном телеграм-канале новосибирского клуба сообщили о скоропостижной кончине тренера по развитию клуба и экс-игрока «Сибири».

Отцу нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

«Андрей Тарасенко – уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады».

В сезоне-2001/02 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

После окончания хоккейной карьеры Андрей Владимирович успешно работал в тренерском штабе нашей команды (2008-2024).

Хоккейный клуб «Сибирь» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».