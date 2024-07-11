Умер Андрей Тарасенко. Тренеру «Сибири» и отцу Владимира Тарасенко было 55 лет

Теги Сибирь Лада Торпедо происшествия Детройт НХЛ КХЛ Владимир Тарасенко Андрей Тарасенко Хоккей

Умер тренер «Сибири» и отец Владимира Тарасенко Андрей Тарасенко.

В официальном телеграм-канале новосибирского клуба сообщили о скоропостижной кончине тренера по развитию клуба и экс-игрока «Сибири».

Отцу нападающего «Детройта» Владимира Тарасенко было 55 лет. Причина смерти не сообщается.

«Андрей Тарасенко – уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады».

В сезоне-2001/02 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

После окончания хоккейной карьеры Андрей Владимирович успешно работал в тренерском штабе нашей команды (2008-2024).

Хоккейный клуб «Сибирь» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».

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33 комментария
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Соболезнования родным и близким.
Даже не верится.
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Светлая память, Капитан🕊
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Ответ ponom4reffa
Игроком был блестящим.
Лучший бомбардир чемпионата 1998, второе место в 1994 и 1995м, несомненно один из лучших форвардов России девяностых. Светлая Память...
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Ужас как рано. Соболезную..
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Просто шок. Только сын вторую чашку взял и тут такое горе.
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Сколько у нас мужиков умирает до 60 лет...просто катастрофа. Светлая память. Спасибо за Володьку.
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Хороший был тренер! Земля ему будет пухом!
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Глубочайшие соболезнования Володе и его семье🙏
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Ответ bars771@mail.ru
Хороший был тренер! Земля ему будет пухом!
Игроком был блестящим.
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Светлая память! Воспитал достойного сына ! Земля пухом!
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Ну хоть успел увидеть триумф Вовки.
Андрей Владимирович, светлая память
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Ох блин, помню его. Только на хоккей начинал ходить. В Тюмень он приезжал в составе Торпедо, а потом Лады. У Володи конечно траур после такой недавней радости...
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Царствие небесное! Очень рано и неожиданно. Хоть и смутно, но помню его игру за Ладу и Торпедо в матчах против СЮ. Да и тренером впоследствии он стал не самым плохим.
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Печально. Владимиру соболезнования
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Мастер. Капитан. Тренер. Отец. Сибирь скорбит
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Соседи примите глубокие соболезнования, так неожиданно, очень жалко, ещё жить и жить, скорбим. ОМИЧ
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Легенда Новосибирска… жаль что так рано
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как так то(( лет совсем немного
Царство небесное и вечная память, Володе соболезнования...
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Ох, как жалко (( замечательный хоккеист. Земля пухом...
Соболезнования родным и близким...
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Соболезнования родным, Царствие небесное. 🙏🙏🙏
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Молодой мужик. Жаль.
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жесть
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Шок! Как же так... Соболезнования!
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Соболезную, Владимир ….
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Тренер великолепный ! Игрок одним из лучших был поколения! Отец 2 х кратного обладателя кубка Стенли велик !
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Ужасная новость, светлая память
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Эх еще жить и жить, но судьба решает иначе.
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Царство небесное 🙏🙏🙏 светлая память
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скорбим.семья константиновых.
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Спасибо за Игру!
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