Соболев в шаге от «Зенита», последняя россиянка снялась с «Уимблдона», Баринов не пойдет на понижение зарплаты в Ла Лиге, новый форвард ЦСКА, Сафонов просит снизить алименты до 300 тысяч и другие новости

1. Главный трансфер межсезонья могут оформить в ближайшие дни: Александр Соболев в шаге от перехода в «Зенит», если верить источникам «Первого спорта». Тимур Гурцкая заявил, что нападающего «взбесил» трансфер Виллиана Жозе в «Спартак». Первый тренер Александра считает, что красно-белые купили бразильца, как раз чтобы продать Соболева.

2. Увы, на «Уимблдоне» больше не осталось россиянок, так как Анна Калинская снялась с матча против Елены Рыбакиной в 4-м круге. В 1/4 финала пробились Элина Свитолина и Алена Остапенко, выбившая Юлию Путинцеву.

У мужчин Новак Джокович обыграл Хольгера Руне и также прошел в четвертьфинал – 60-й для него на «Большом шлеме». Также в восьмерку сильнейших пробились Лоренцо Музетти и Алекс де Минаур, Александр Зверев вылетел.

3. Дмитрий Баринов открыт для перехода в «Алавес», но есть нюанс: «Поеду либо на такую же зарплату, либо чуть-чуть меньше». В испанском клубе, в свою очередь, заявили, что переход игрока «Локо» не является приоритетным.

4. Трансферы. ЦСКА подписал малийского нападающего Секу Койта. Бразилец Кади переходит из «Краснодара» в «Ференцварош». «Боруссия» за 22 млн евро купила защитника «Штутгарта» Антона. «Реал» может подписать Кошту в случае ухода Лунина. Дзюба встретился с боссом «Химок» и обсудил возможный переход. Обляков интересен «Зениту» и «Динамо».

5. Матвей Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». По словам представителя экс-жены футболиста, они просят у суда четверть его дохода, тем самым защищая права ребенка.

6. «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» на Winline Летнем Кубке – сербский клуб досрочно стал победителем турнира.

7. Тренер Наталья Линичук объявила, что не будет работать с фигуристом Валерием Ангелополом: «В скандалах и дешевом цирке я не участвую».

8. «Зенит» вошел в топ-450 лучших клубов мира по версии IFFHS.

9. Два фигуранта по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправлены в СИЗО.

10. Талибан* не признает спортсменок, которые вошли в состав сборной Афганистана на Олимпиаду-2024.

11. Goal поднял Джуда Беллингема на 1-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч».

12. «Ман Сити» обвинил АПЛ в несправедливом отношении при оценке коммерческих доходов клуба.

13. «Краснодар» представил форму на сезон-2024/25. Гостевая – с отсылкой к внешнему виду стадиона клуба.

Цитаты дня

Баринов о кричалке «##### «Спартак»: «У спартаковских болельщиков наверняка остался осадок, но негатива в мою сторону уже нет»

Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»

Дмитрий Губерниев: «Говорим, что мы великая хоккейная держава, а все остальные уже забыли об этом. Если будем орать, что без нас все загибаются, понимаете же, что это не так»

Журова об Олимпиаде-2024: «Отношение к спортсменам, которые поедут, изменится в худшую сторону среди большого количества граждан РФ»

*Движение «Талибан» – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.