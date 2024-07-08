Талибан* не признает трех спортсменок, которые вошли в состав сборной Афганистана на Олимпиаду-2024

Талибан не признает трех спортсменок, которые выступят за Афганистан на ОИ-2024.

В состав сборной Афганистана вошли шесть спортсменов – три мужчины и три женщины.

Руководство Талибана* сообщило, что признает только троих мужчин, а про участие женщин с ними никто не советовался.

«Только три спортсмена представляют Афганистан. На данный момент женский спорт в Афганистане остановлен. Если никто не занимается женским спортом, как могут эти три женщины быть частью национальной сборной?» – сказал Атал Машвани, официальный представитель правительства Талибана по спорту.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что получили заявку сборной от НОК Афганистана. В Талибане* же считают, что руководство НОК сейчас находится в изгнании за границей страны, так что не может принимать такие решения.

*Движение «Талибан» – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.