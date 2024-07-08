Талибан* не признает трех спортсменок, которые вошли в состав сборной Афганистана на Олимпиаду-2024

Теги сборная Афганистана Париж-2024 Легкая атлетика

Талибан не признает трех спортсменок, которые выступят за Афганистан на ОИ-2024.

В состав сборной Афганистана вошли шесть спортсменов – три мужчины и три женщины.

Руководство Талибана* сообщило, что признает только троих мужчин, а про участие женщин с ними никто не советовался.

«Только три спортсмена представляют Афганистан. На данный момент женский спорт в Афганистане остановлен. Если никто не занимается женским спортом, как могут эти три женщины быть частью национальной сборной?» – сказал Атал Машвани, официальный представитель правительства Талибана по спорту.

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что получили заявку сборной от НОК Афганистана. В Талибане* же считают, что руководство НОК сейчас находится в изгнании за границей страны, так что не может принимать такие решения.

*Движение «Талибан» – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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35 комментариев
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какие классные у нас союзники)
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Если бы мне 20 лет назад сказали, что Путин ещё будучи президентом будет вести военную операцию против полуфиналиста высшей лиги КВН, а террористы Талибана будут призывать их к мирным переговорам, я бы, мягко говоря, охренел!
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Ответ Макс1996
Если бы мне 20 лет назад сказали, что Путин ещё будучи президентом будет вести военную операцию против полуфиналиста высшей лиги КВН, а террористы Талибана будут призывать их к мирным переговорам, я бы, мягко говоря, охренел!
Так сейчас все адекватные люди и охреневают, чего греха таить-то.
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Ну а я не признаю Талибан!
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Дикари
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И эти отсталые наши союзники...
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Ответ Макс1996
Если бы мне 20 лет назад сказали, что Путин ещё будучи президентом будет вести военную операцию против полуфиналиста высшей лиги КВН, а террористы Талибана будут призывать их к мирным переговорам, я бы, мягко говоря, охренел!
наша реальность это как если бы комедию "Ширли -Мырли" снял Балабанов
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Ответ oasis-columbia
какие классные у нас союзники)
Но даже их допускают с флагом и гимном выступать за свою страну
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адекватные мужики (с)
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Напомните им что спорт вне политики))
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Правительства стран не имеют права вмешиваться в деятельность национальных олимпийских комитетов.
Россия в этом плане, очень похожа на талибов...
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Братушки) Кстати с детскими медцентрами они еще воевать не планируют?
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даже афганские спортсменов едут с флагом гимном на олимпиаду без нейтральных статусов....
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"Это не наши спортсмены, они уволились 3 дня назад"
Даже оправдания похожи на те, что используют братушки Талибана
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Россиюшку напоминает.
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Эх...зарежут наверно по приезду(
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Такие новости заставляют гордиться Россией. У нас в плане прав человека ситуация куда лучше, чем в Афганистане. Спасибо Путину и Единой России!
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Друзья
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Афганистан - красивый горный дикий край.
Ночной Кабул завараживает - описать это невозможно, только увидеть самому.
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Американцы подарили им власть и отдали нам на "съедение". Ну а мы, то бишь руководство наше, расцеловались с ними и побратались. Амеры те ещё, хитромудрые.
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Ответ oasis-columbia
какие классные у нас союзники)
талиб дом труба шатал
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И правда друзья-союзники)
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Ответ Юрий Плотников
Эх...зарежут наверно по приезду(
Там уже давным давно приличные люди. Просто расстреляют.
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