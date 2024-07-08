«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25. Гостевая – с отсылкой к внешнему виду стадиона клуба

«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25.

«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» черный и зеленый. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина (известковый туф – Спортс).

Домашний комплект-2024/25 следует строгой геометрической форме: черные и зеленые поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы.

Для выездной формы разработан дизайн с абстрактными мотивами. Основная цветовая гамма ссылается на внешний вид стадиона ФК « »», – сказано в заявлении клуба.

Фото: fckrasnodar.ru

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола