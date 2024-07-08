«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25. Гостевая – с отсылкой к внешнему виду стадиона клуба
«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25.
«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» черный и зеленый. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина (известковый туф – Спортс).
Домашний комплект-2024/25 следует строгой геометрической форме: черные и зеленые поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы.
Для выездной формы разработан дизайн с абстрактными мотивами. Основная цветовая гамма ссылается на внешний вид стадиона ФК «Краснодар»», – сказано в заявлении клуба.
Фото: fckrasnodar.ru
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На гостевой форме плохо будут видны следы падений на плохих полях, это хорошо.
Плохо, что футболист изначально в ней выглядит, будто в пыли валялся))