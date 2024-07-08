«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25. Гостевая – с отсылкой к внешнему виду стадиона клуба

Теги премьер-лига Россия Краснодар игровая форма стиль Футбол

«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25.

«Базовыми цветами домашней формы стали классические для «быков» черный и зеленый. Гостевой вариант выполнен в светлых тонах, сходных с оттенком травертина (известковый туф – Спортс).

Домашний комплект-2024/25 следует строгой геометрической форме: черные и зеленые поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства. В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы.

Для выездной формы разработан дизайн с абстрактными мотивами. Основная цветовая гамма ссылается на внешний вид стадиона ФК «Краснодар»», – сказано в заявлении клуба.

Фото: fckrasnodar.ru

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Домашний комплект - один из худших за всю историю
+162
-14
+148
Слабо
+35
-3
+32
Ответ Уолтер Собчак
Выездной немногим лучше.
На пижаму похож)
+29
-1
+28
Форма маде ин 2000
+27
-2
+25
Ответ Артём Матвеев
Ну довольно неплохо выглядит
Ну не знаю. По-моему, очень средняя. Особенно выездная.
+26
-4
+22
Ответ Владислав Сабельников
Домашний комплект - один из худших за всю историю
Выездной немногим лучше.
+21
-2
+19
Форма выглядит сильно просроченной.
+20
-2
+18
как то по деревенски сделано
+11
-4
+7
УжОс
+9
-2
+7
Как будто в фифа08 состряпали
+5
0
+5
Наверно сам Галицкий смоделировал.
+9
-4
+5
Ответ Артём Матвеев
Ну довольно неплохо выглядит
Тихий ужас, если честно. Не троллю.
+7
-3
+4
зато какой парк у них
+4
0
+4
Прошлая интереснее была!
+5
-2
+3
Ответ unbelievable
Как будто в фифа08 состряпали
Вот кстати да, я в лохматые года в старых фифах команды создавал под себя, там похожие комплекты формы выходили.
+2
0
+2
Прошлогодний смотрелся лучше.
+2
0
+2
Как всегда, дело вкуса и предпочтений. Мне лично нравится
+4
-3
+1
Ответ matwey.suhov
а чей брэнд формы? кто ее разработал и пошил? Боско или Nike..?
Они сами разрабатывают.
+1
0
+1
На светлой форме эмблема клуба в светлых тонах смотрится не очень хорошо.
+1
0
+1
Вертикальное разделение по цвету очень сомнительное решение, половина человека как будто пропадает.
На гостевой форме плохо будут видны следы падений на плохих полях, это хорошо.
Плохо, что футболист изначально в ней выглядит, будто в пыли валялся))
+1
0
+1
Как-то цвет формы не вяжется с ОСНОВНЫМ принципом клуба - главное не победа,а красота.
+2
-1
+1
Ответ Владислав Сабельников
Домашний комплект - один из худших за всю историю
Она выглядит словно форма из Pes без лицензии
+1
-1
0
Ответ Владислав Сабельников
Домашний комплект - один из худших за всю историю
Краснодар по-моему в чем-то похожем в первые сезоны в РПЛ играл. Ещё с несуразными огромными шрифтами на спине
0
0
0
Ну так себе. В прошлом году, по-моему была лучше!!!
+1
-1
0
Ответ Юквэл
Они сами разрабатывают.
Формы сами себя разрабатывают? Эта явно так и появилась на свет?
0
0
0
Ответ Константин Эсперов
Краснодар сам шьёт форму и кроссовки
вот что имел ввиду Галицкий, когда про воспитанников говорил.
0
0
0
Ответ matwey.suhov
а чей брэнд формы? кто ее разработал и пошил? Боско или Nike..?
Краснодар сам шьёт форму и кроссовки
+1
-1
0
Ответ Green grass
Кто производитель?
Demix
+1
-1
0
Ответ Усатый КозлоБык
Demix
Экипировка «Краснодара» выпущена без технического спонсора под собственным брендом.
0
0
0
На выездной хотелось бы поярче эмблему клуба
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий