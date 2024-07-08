Баринов не готов на снижение зарплаты в «Алавесе»: «Поеду либо на такую же зарплату, либо чуть-чуть меньше, не в 2 раза. Странно уходить на меньшие деньги в ущерб себе и близким»
Дмитрий Баринов не готов на снижение зарплаты при переходе в «Алавес».
– Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?
– Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую – но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.
– Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.
– А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу.
С одной стороны – желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой – семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно, – сказал полузащитник «Локомотива».
Дмитрий Баринов: «Переговоры с «Алавесом» идут. Если предложение устроит меня и «Локо», собираю вещи и лечу в Испанию»
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99% не уйдут в другую более элитную фирму с зарплатой в два раза меньше и где с тебя будут требовать в два раза больше.
пока в нашей стране не будет адекватной зарплаты для футболистов согласно их уровню мастерства, то особо это не изменится.
мне в этом плане нравится как это устроено в млс - есть потолок зарплат на клуб + несколько лимитных мест под потолком для топовых игроков клуба. играешь на уровне местных болванчиков - получай дефолтные 300к еврорублей в год , показываешь уровень, претендуешь на что-то серьезное - уже можешь рассчитывать на место под потолком и хорошую з/п , ну либо оформляешь трансфер в другой чемпионат где можешь претендовать на что-то большее.
Это у нас в РПЛ они чересчур завышены.
Поэтому и никто не хочет ехать за меньшие деньги играть, тут можно спокойно вату катать и получать в два раза больше.
Учатся дети обычного человека в гос учреждениях, а желуди этого дуба в частных садиках и школах, стоимость которых исчисляется миллионами рублей
Поэтому даже думать что он нуждается в деньгах - это глупо. Но и осуждать что он получает несоизмеримую своему таланту зарплату, тоже не стоит. Удачно пользуется ситуацией и рвет каждую копейку, не нарушая закон
По информации у него в Локо 1.6 млн€, в Алавесе дадут не больше 1.0 ляма.