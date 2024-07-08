Баринов не готов на снижение зарплаты в «Алавесе»: «Поеду либо на такую же зарплату, либо чуть-чуть меньше, не в 2 раза. Странно уходить на меньшие деньги в ущерб себе и близким»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Алавес Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов не готов на снижение зарплаты при переходе в «Алавес».

– Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?

– Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую – но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

– Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.

– А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу.

С одной стороны – желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой – семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно, – сказал полузащитник «Локомотива».

Дмитрий Баринов: «Переговоры с «Алавесом» идут. Если предложение устроит меня и «Локо», собираю вещи и лечу в Испанию»

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76 комментариев
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Ответ Dmitry Orlov
Ты бы согласился уехать в другой город/страну на условиях снижения зарплаты в 2 раза и неопределённых перспективах?
Как я люблю когда сравнивают футболиста и простого рядового сотрудника какой-нибудь средней компании)
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-9
+46
Паспортист классический
+63
-21
+42
Ну а в чем он не прав? Ему 28 лет, он после крестов, яркой европейской карьеры у него уже точно не будет, так какой смысл в карьере, кроме зарабатывания денег?
+37
-1
+36
Желание поиграть в Европе пропало
+21
-3
+18
Ответ Viktor Smolyanin
Паспортист классический
Ты бы согласился уехать в другой город/страну на условиях снижения зарплаты в 2 раза и неопределённых перспективах?
+29
-15
+14
Ответ Dmitry Orlov
И почему же их нельзя сравнивать? Да, разница есть. Но у обоих могут быть семья и дети, которых надо кормить, которым надо где-то жить, и в случае детей - куда-то устраивать - детские сады, школы и прочее. Или "простой рядовой сотрудник" об этом думать должен, а футболист - не должен?
Я щас расплачусь) У долларового миллионера встал вопрос как прокормить семью. Перестаньте кидаться в крайности такими категориями как забота о семье и туманные перспективы, он не легионером в Африку по контракту едет, а на такие же большие деньги играть в футбол в ТОП-3 Лигу Мира.
+12
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+9
ну в принципе он сказал так как есть.
99% не уйдут в другую более элитную фирму с зарплатой в два раза меньше и где с тебя будут требовать в два раза больше.
пока в нашей стране не будет адекватной зарплаты для футболистов согласно их уровню мастерства, то особо это не изменится.
мне в этом плане нравится как это устроено в млс - есть потолок зарплат на клуб + несколько лимитных мест под потолком для топовых игроков клуба. играешь на уровне местных болванчиков - получай дефолтные 300к еврорублей в год , показываешь уровень, претендуешь на что-то серьезное - уже можешь рассчитывать на место под потолком и хорошую з/п , ну либо оформляешь трансфер в другой чемпионат где можешь претендовать на что-то большее.
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+9
Ответ Viktor Smolyanin
Паспортист классический
обитает на территории России. После одного-двух лет игры за клуб РПЛ перемещается в густонаселенные города России такие, как Москва или Питер. Хорошо питается, вследствие чего не желает мигрировать дальше на запад и оседает на долгие годы в этих городах. Периодически рассказывает о желании играть в Европе. К концу карьеры переезжает в более отдаленные от центра города вроде Химок, Калининграда или Воронежа. После завершения игровой деятельности вновь возвращается в Москву и появляется на Матч тв
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+8
Значит ни в какой Алавес он не поедет.
+9
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+7
Ответ Надоело париться в бане
Ну а в чем он не прав? Ему 28 лет, он после крестов, яркой европейской карьеры у него уже точно не будет, так какой смысл в карьере, кроме зарабатывания денег?
Да всем должно быть всё равно.Хочет пусть едет,хочет не едет.Его выбор.
+8
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Здесь стоит вопрос перед ним: либо развиваться как футболист в более классной лиге, либо еще лет 8 зарабатывать деньги дома и вариться в одном и том же. Каждому своё, критиковать не стоит, чтобы он не выбрао. Его позиция тоже имеет право на жизнь
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Ответ Spartakus1984
А как же мечта?Ты и так уже богатый.
"Бесконечность - не предел" ©
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+3
Ответ Dmitry Orlov
Ты бы согласился уехать в другой город/страну на условиях снижения зарплаты в 2 раза и неопределённых перспективах?
Если бы ему было 25 лет,то да,нужно было бы соглашаться,что бы развиваться,а в почти 29 лет, наверное уже конечно тема денег выходит на первый план
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+3
Это не у них там зарплаты низкие.
Это у нас в РПЛ они чересчур завышены.
Поэтому и никто не хочет ехать за меньшие деньги играть, тут можно спокойно вату катать и получать в два раза больше.
+6
-3
+3
Не поедем мы ни в какой Алавес - нас и здесь неплохо кормят!😎💰
+4
-2
+2
Ответ Viktor Smolyanin
Паспортист классический
а причём тут паспорт? легионеры точно так же играют в рпл за "северную надбавку", а не едут в Европу на меньшие деньги
+2
0
+2
Ответ SAF22
обитает на территории России. После одного-двух лет игры за клуб РПЛ перемещается в густонаселенные города России такие, как Москва или Питер. Хорошо питается, вследствие чего не желает мигрировать дальше на запад и оседает на долгие годы в этих городах. Периодически рассказывает о желании играть в Европе. К концу карьеры переезжает в более отдаленные от центра города вроде Химок, Калининграда или Воронежа. После завершения игровой деятельности вновь возвращается в Москву и появляется на Матч тв
Чтобы быть хорошим футболистом и построить классную карьеру, не обязательно "мигрировать дальше на Запад". Куча примеров, ярчайший -Акинфеев.
+2
0
+2
Никуда он не уйдет, это не Кузяев, который заработал достаточно в Питере и спокойно поехал чилить во Францию. У Баринова деньги здесь и сейчас в приоритете, а не перспективы карьерного роста и развития, расширения кругозора, жизнь в хорошей европейской стране. Паспортист классический.
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-1
+1
Ответ Евгений Сидоров
Значит ни в какой Алавес он не поедет.
Barinov no viene a nosotros😢
+2
-1
+1
Ответ Dmitry Orlov
И почему же их нельзя сравнивать? Да, разница есть. Но у обоих могут быть семья и дети, которых надо кормить, которым надо где-то жить, и в случае детей - куда-то устраивать - детские сады, школы и прочее. Или "простой рядовой сотрудник" об этом думать должен, а футболист - не должен?
В случае обычного человека, вот именно где-то, в случае этой сосны это рублевка, либо какой то супер дорогой жк
Учатся дети обычного человека в гос учреждениях, а желуди этого дуба в частных садиках и школах, стоимость которых исчисляется миллионами рублей

Поэтому даже думать что он нуждается в деньгах - это глупо. Но и осуждать что он получает несоизмеримую своему таланту зарплату, тоже не стоит. Удачно пользуется ситуацией и рвет каждую копейку, не нарушая закон
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Ответ Владимир Акимов
комформисты. а ты поехай, покажи высокий уровень игры и подпиши контракт с топ клубом на сумму больше чем твоя сейчас в 2 раза
А ты едь куда-нибудь на меньшую зарплату и с большим объёмом работы и радуйся этому.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень похоже что желание играть в Европе пропало. По информации у него в Локо 1.6 млн€, в Алавесе дадут не больше 1.0 ляма.
Там и налог выше чем у нас,причем прилично,для богатых.
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Ответ Роман Абрамов
Век футболиста короткий. Нужно заработать на всю жизнь. Все кто осуждают смогли бы сами перейти на зп в 2 раза меньше на другую работу? А в Европе расходы и цены намного выше, чем в РФ. Плюс выход из зоны комфорта и никаких гарантий.
Он уже долларовый миллионер, хватит сравнивать с простыми людьми с зп в 50к.
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Ответ Uef@
Если бы эта система была установлена во всей Европе, был бы смысл, а так всех лучших игроков из российских клубов будут уводить команды даже из слабых и средних европейских чемпионатов. Что в этом хорошего?
Зенит пылесосом вытягивает себе из РПЛ все, что хоть немного движется. И что в этом хорошего?
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Ответ Ildar Izmailov
Не считай чужие деньги,это позорно для мужчины
Так и зачем ты тогда обсуждаешь,считаешь?
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Ответ Надоело париться в бане
Ну а в чем он не прав? Ему 28 лет, он после крестов, яркой европейской карьеры у него уже точно не будет, так какой смысл в карьере, кроме зарабатывания денег?
Добиться определенного уровня и уважения. У какого-нибудь заурядного офисного клерка з/п выше чем у пожарного. Ну и что, теперь всем идти на офисную работу, а пожары кто тушить будет? Тем более, у каждого свои пристрастия.
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Ответ Надоело париться в бане
Ну а в чем он не прав? Ему 28 лет, он после крестов, яркой европейской карьеры у него уже точно не будет, так какой смысл в карьере, кроме зарабатывания денег?
Причём ладно, если бы звала Севилья условная, а тут провинциальный город, безликая команда, гораздо меньше денег. Смысл?
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Очень похоже что желание играть в Европе пропало.
По информации у него в Локо 1.6 млн€, в Алавесе дадут не больше 1.0 ляма.
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Ясно, забыли про этот переход)
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Потом, если деньги такие дали...хочу такие кафе и клубы как в Москве, странно уходить на меньший сервис в ущерб себе
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