Уимблдон. 4-й круг. Калинская играет с Рыбакиной, Остапенко встретится с Путинцевой, Коллинс – с Крейчиковой

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Анна Калинская борется с Еленой Рыбакиной в четвертом круге «Уимблдона».

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) Анна Калинская (Россия)
3:3
Дата проведения
8 июля, 15.40
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина) Ван Синюй (Китай)
Дата проведения
8 июля, 16.10
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Алена Остапенко (Латвия)
Дата проведения
8 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Даниэль Коллинс (США) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
8 июля, 18.30
Онлайн матча

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63 комментария
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Ответ Любитель шоколада
У Калинской есть хоть какие то шансы против Рыбакиной ?
А почему нет?
Вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас Рыбакина это не тот игрок который был после победы на Уимблдоне, а немного другой.
По личным встречам у них ничья, Калинская сейчас можно сказать на пике.
Плюс у Рыбакиной по её легчайшей сетке было 21,36 и 14 невынужденных ошибок что как по мне много, да виннерсы есть, но опять же сетка невероятно лёгкая у неё
+5
0
+5
Матч Путинцева - Остапенко - трэш, угар и содомия в одном флаконе. Гопническое дерби. Не удивлюсь, если случится рукопашная прямо на корте ))))
https://www.youtube.com/watch?v=7dLHoJ2tRQw
+6
-1
+5
Тот первый случай, когда Рыбакина на разогреве у Путинцевой.
+4
0
+4
Ответ Jefri AG
В дерби двух хабалок буду болеть за Путинцеву. Если Остапенко сегодня проиграет, то тогда у Касаткиной останется шанс вернуться в топ-10 по итогам Уима. Чего она несомненно заслуживает. Ну а в самом матче хотелось бы увидеть что-нибудь эдакое: https://www.youtube.com/watch?v=MOScfs09ek4
Аленка милейший человек за пределами корта)
+4
-1
+3
Ответ Jefri AG
В дерби двух хабалок буду болеть за Путинцеву. Если Остапенко сегодня проиграет, то тогда у Касаткиной останется шанс вернуться в топ-10 по итогам Уима. Чего она несомненно заслуживает. Ну а в самом матче хотелось бы увидеть что-нибудь эдакое: https://www.youtube.com/watch?v=MOScfs09ek4
Как можно чудесную Аленку называть хабалкой?
+5
-2
+3
За Рыбакину и Путинцеву!
Удачи девочкам!!!
+4
-1
+3
Рыбакина - Калинская наверное самые тихие теннисистки.
+5
-2
+3
Желательно конечно чтобы Лена прошла дальше, а то Аня все равно проиграет в след круге
+3
-1
+2
Ответ Николай Володин
Должен признаться,что у Ани шансов нет сегодня,если Рыбакина будет подавать первой подачей с хорошим процентом,так как она не умеет принимать сильную подачу,мы это видели в матче с Самсоновой))) 😥😥😥
Как же она тогда обыграла Самсонову?
+2
0
+2
Ответ aek4
Свитолина в заголовках под запретом?
С чего она под запретом, она тут любимица местной администрации)
+2
0
+2
Должен признаться,что у Ани шансов нет сегодня,если Рыбакина будет подавать первой подачей с хорошим процентом,так как она не умеет принимать сильную подачу,мы это видели в матче с Самсоновой))) 😥😥😥
+5
-3
+2
Синнер на рабочем месте.
+1
0
+1
Ответ shellnikolai
Ну так не факт что эти 70 ещё будут. Рыбакине сейчас не в лучшей форме. Уже было много матчей менее 70, 60%
Будет закрытая крыша,что лучше для Рыбакиной и ее подачи
+1
0
+1
За Рыбакину, сетка рабочая. Надо брать 2 Уим пока дают
+6
-5
+1
Ответ Stas Salesov
Как можно чудесную Аленку называть хабалкой?
Вчера наткнулся на эпизод парного матча где она Кудерметовой мячом прямо по кумполу пробила) Как-то мимо меня это прошло в прошлом году.
https://www.youtube.com/watch?v=WaiQbiF0lFU
+2
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+1
Рыбка разделает грешницу, скриньте. Опыт и класс. Да и шансов у грешницы на победу в турнире нет, просто характер не тот, чокер.
+2
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Эта половина хорошая достаточно, а вот нижняя - мусорная( жалко, что здесь и две шлемницы, и Коллинс...
+3
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С одной стороны хочется поболеть за Аню, с другой - тогда за исход турнира станет совсем страшно, если Остапенко потом тоже вылетит...
+2
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Ответ shellnikolai
А почему нет? Вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас Рыбакина это не тот игрок который был после победы на Уимблдоне, а немного другой. По личным встречам у них ничья, Калинская сейчас можно сказать на пике. Плюс у Рыбакиной по её легчайшей сетке было 21,36 и 14 невынужденных ошибок что как по мне много, да виннерсы есть, но опять же сетка невероятно лёгкая у неё
Калинская ведет по личным встречам у Рыбакиной) но они еще не играли на траве, это их первый матч, в последнем сыгранном победила Анна
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Ответ Николай Володин
Самсонова выиграла почти 100 процентов первой подачей в матче с Аней,а у Лены она ещё сильней,тач что абсолютно без шансов..... 😥😥😥😥
Как же ты ошибаешься! Это мы, болельщики Рыбакиной в ужасе от того, что у нее нет абсолютно никаких шансов против Калинской.
Это что - такой способ заклинания?
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Ответ N.S.A.8.5
Рыбакина - Калинская наверное самые тихие теннисистки.
И красивые одновременно))) 😆😆😆😆
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Ответ shellnikolai
Почему не пройдёт? У Самсоновой в той игре было 29 нев.ошибок У Рыбакиной с Возняцки были 24 с учётом полного разгрома, до этого 36! до этого 14 А Калинская сильнее всех тех с кем играла Рыбакина
У Самсоновой процент первой подачи был кошмарный 38 %,Рыбакиной достаточно более 70 процентов попадать , чтобы без проблем обыграть Аню
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Ответ Doha
Это Рыбакина то красивая? Тут очень сильно на любителя Худа очень Вот Свитолина другое дело Все при себе 😁
Глауроновые губы нравятся? 😆😆😆😆
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+1
Ответ shellnikolai
А почему нет? Вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас Рыбакина это не тот игрок который был после победы на Уимблдоне, а немного другой. По личным встречам у них ничья, Калинская сейчас можно сказать на пике. Плюс у Рыбакиной по её легчайшей сетке было 21,36 и 14 невынужденных ошибок что как по мне много, да виннерсы есть, но опять же сетка невероятно лёгкая у неё
А еще Анна потренировалась на Люде Самсоновой игре с дуболомами
+1
0
+1
Ответ Николай Володин
Ты видел как подаёт Рыбакина? Она ещё сильнее бьёт чем Самсонова и меньше ошибается,Аня выиграла только за счёт ошибок Люды,с Леной такое не пройдет
Почему не пройдёт?
У Самсоновой в той игре было 29 нев.ошибок
У Рыбакиной с Возняцки были 24 с учётом полного разгрома, до этого 36! до этого 14
А Калинская сильнее всех тех с кем играла Рыбакина
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Ответ Любитель шоколада
Я смотрел матч Калинской на РГ. У нее НО пачками сыпались. Рыбакина все таки выигрывала Уим а это так просто не сделать. Их личные встречи не смотрел поэтому и спросил.
Я в целом к тому что сейчас Рыбакина в кризисе.
То ли она прошла свой пик и больше к нему не вернётся, то ли действительно есть проблемы со здоровьем о чём она не раз заявляла
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Ответ Николай Володин
У Самсоновой процент первой подачи был кошмарный 38 %,Рыбакиной достаточно более 70 процентов попадать , чтобы без проблем обыграть Аню
Ну так не факт что эти 70 ещё будут.
Рыбакине сейчас не в лучшей форме.
Уже было много матчей менее 70, 60%
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Ответ Доминик
Как же она тогда обыграла Самсонову?
Да еще и достаточно легко во втором сете и с брейками)
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Ответ shellnikolai
Кто-нибудь объяснит почему нельзя чтобы все матчи начались в 13:00? Зачем так разделять, если кортов уже много свободных. Одни отыграют, потом пойдёт дождь и снова пойдут переносы
Для того чтобы зрители могли последовательно посмотреть матчи топ игроков.

« Одни отыграют, потом пойдёт дождь и снова пойдут переносы»

История проведения турниров показывает что дождь неделями идти не может. Максимум график сдвигается на день-два.
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Ответ Любитель шоколада
Для того чтобы зрители могли последовательно посмотреть матчи топ игроков. « Одни отыграют, потом пойдёт дождь и снова пойдут переносы» История проведения турниров показывает что дождь неделями идти не может. Максимум график сдвигается на день-два.
Ну, рано или поздно любая статистика может дать сбой. Это ведь погода.
Хочется просто хотя-бы день посмотреть матчи без единого переноса, поднадоело.
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