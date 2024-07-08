Уимблдон. 4-й круг. Калинская играет с Рыбакиной, Остапенко встретится с Путинцевой, Коллинс – с Крейчиковой
Анна Калинская борется с Еленой Рыбакиной в четвертом круге «Уимблдона».
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 8 июля, 15.40
- Дата проведения
- 8 июля, 16.10
- Дата проведения
- 8 июля, 17.00
- Дата проведения
- 8 июля, 18.30
Вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас Рыбакина это не тот игрок который был после победы на Уимблдоне, а немного другой.
По личным встречам у них ничья, Калинская сейчас можно сказать на пике.
Плюс у Рыбакиной по её легчайшей сетке было 21,36 и 14 невынужденных ошибок что как по мне много, да виннерсы есть, но опять же сетка невероятно лёгкая у неё
https://www.youtube.com/watch?v=7dLHoJ2tRQw
Удачи девочкам!!!
https://www.youtube.com/watch?v=WaiQbiF0lFU
Это что - такой способ заклинания?
У Самсоновой в той игре было 29 нев.ошибок
У Рыбакиной с Возняцки были 24 с учётом полного разгрома, до этого 36! до этого 14
А Калинская сильнее всех тех с кем играла Рыбакина
То ли она прошла свой пик и больше к нему не вернётся, то ли действительно есть проблемы со здоровьем о чём она не раз заявляла
Рыбакине сейчас не в лучшей форме.
Уже было много матчей менее 70, 60%
« Одни отыграют, потом пойдёт дождь и снова пойдут переносы»
История проведения турниров показывает что дождь неделями идти не может. Максимум график сдвигается на день-два.
Хочется просто хотя-бы день посмотреть матчи без единого переноса, поднадоело.