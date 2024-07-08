«Зенит» – 409-й в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS. «Реал» – 1-й, «Ман Сити» и «Байер» – в тройке, «Барса» – 8-я

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«Зенит» попал в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список из 500 команд за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го, учтя результаты команд в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.

Из российских команд в рейтинг вошел только «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга, в шестой раз подряд ставший чемпионом России, занял 409-е место.

Топ-10 лучших команд за год по версии IFFHS:

1. «Реал Мадрид»

2. «Манчестер Сити»

3. «Байер»

4. «Аталанта»

5. «Боруссия Дортмунд»

6. «Атлетико»

7. «Бавария»

8. «Барселона»

9. «Арсенал»

10. «Интер»

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84 комментария
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Борщат конечно. Думаю там в этих вторых-третьих сотнях такие клубы, которые Зенит вынесет даже вторым составом
+88
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+72
зенит ни разу за два года не проиграл в лч, а они его на 409 место спихнули. миллерофобы!
+61
-10
+51
Ответ Варлампий Варлампий
Борщат конечно. Думаю там в этих вторых-третьих сотнях такие клубы, которые Зенит вынесет даже вторым составом
Да не борщат, зачем? Там же международные турниры учитываются, а российские команды в них не участвуют. Поэтому только такое место.
+29
-4
+25
Ответ Варлампий Варлампий
Борщат конечно. Думаю там в этих вторых-третьих сотнях такие клубы, которые Зенит вынесет даже вторым составом
Так и есть. Хотя у них Челси на 101 месте 🤡
+25
-4
+21
Ответ Кирилл Демченко
Очень спорно , даже если мы возьмём 15 чемпионатов ,в каждом до 20 команда это только 300 получится. Каким образом зенит перегнали??
Так там Ньюкасл на 100 месте между клубами из Южной Кореи и Марокко. Очевидно что рейтинг полная бредятина
+20
-4
+16
Что бы вы понимали уровень рейтинга 19 место Al Ahly SC (Egypt)
+15
-1
+14
Очень спорно , даже если мы возьмём 15 чемпионатов ,в каждом до 20 команда это только 300 получится. Каким образом зенит перегнали??
+10
0
+10
А когда-то были в топ-20
+13
-4
+9
Бешикташ не вышедший из группы ЛК идёт на 82-ом месте! Мальорка 125-ая. Риека не вышла в группу ЛК 23/24, но идёт на 127-ом месте. НЕК Нейменеген - 153. Даже румынский Фарул идёт 187-ым. Они не прошли через финский ХИК в последнем раунде квалов Лиги Конференций.
Точно ли все эти клубы сильней Зенита здесь и сейчас, или в прошлом сезоне?
+11
-2
+9
Ответ Игорь Ерофеенков
Ну это естественно, ведь нигде не играем кроме РФ.
Так выше клуб из Эстонии который даже в квалификацию еврокубков не попадает. Все рейтинги от этой организации создаются через рандомайзер либо в палате психиатрической лечебницы
+9
-1
+8
С каких пор Атлетико лучше чем Бавария с Барселоной
+11
-3
+8
Ну понятно же что рейтинг абсурдный
+8
-1
+7
Бред. Как минимум в топ-150должны быть. Даже если сложить все клубы из топ лиг это клубов 100. Кого они ещё там выше закинули? Клубы Люксембурга? 6 лигу Англии?
+10
-3
+7
Ответ Georgiy Galaktionov
А когда-то были в топ-20
Это в УЕФАшном рейтинге, да и улетели не так низко. У ИФФХС странный ранжир
+6
0
+6
Ответ Кирилл Демченко
Очень спорно , даже если мы возьмём 15 чемпионатов ,в каждом до 20 команда это только 300 получится. Каким образом зенит перегнали??
ну очевидно же - взяли больше 15 чемпионатов
+3
0
+3
это какая корзина?
+3
0
+3
Этот рейтинг настолько кринжовый, что выше Зенита идёт эстонский Пайде. Эстонский Пайде является слабым коллективом даже в рамках квалификаций еврокубков. Они начали выступать с сезона 2020/21. В качестве достижения прошли 2 раунда в ЛК летом 2022, пройдя Тбилисское Динамо и Арарат-Армению по серии пенальти. И этот коллектив на серьёзных щах обгоняет Зенит, у которого очков только за половинку сезона 2021/22 больше, чем у Пайде за всю историю.

Пайде приведён исключительно в качестве нонсенс примера, среди других странных клубов выше Зенита есть северноирландский Крузейдерс, боснийский Борац Лука и румынский Рапид.
+4
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+2
Ответ Micio
Так и есть. Хотя у них Челси на 101 месте 🤡
вполне заслуженно по нынешним временам
+3
-1
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Ответ a2wai
Тех кто играет не только в своей Лиге и Кубке Приколов)))
А что в еврокубках играют по 400 команд?
+5
-3
+2
Да хоть 1409-й. Что может отражать этот рейтинг в отношении Зенита сейчас?!
+1
0
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Классный рейтинг, в начале десятых Анжи там стоял на 30-х местах 😎
+3
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Хватит публиковать этот «рейтинг». Это ж бред сумасшедшего. Каждый год одно и то же.
+2
-1
+1
Ответ Василиус
Осталось только Спартак на 1 место поставить до кучи)))))))
Не, скорее какой-нить Ланус или Аль-Ахли)))
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Ответ Птюч
Комментарий удален пользователем
это никому не интересно
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Атлетико на 5 месте это настолько смешно, что даже не верится
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Ответ Василиус
Даже если прибавить участников Кубка Либертадорес, азиатской ЛЧ и прочей хрени, 400 всё равно не наберется
наберётся, потому что здесь не только участники еврокубков и их аналогов. В рейтинге есть все команды из учитываемых чемпионатов, и нет ограничения в духе "только актуальные участники континентальных ЛЧ и ЛЕ"
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Ответ Мансур Абуев
С каких пор Атлетико лучше чем Бавария с Барселоной
А Аталанта тебя не смутила?
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+1
Ответ Dmitriy
ну или рейтинг хохлов
Что, одно и тоже
+1
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Комментарий удален пользователем
Ответ Пытливый Исследователь
Этот рейтинг настолько кринжовый, что выше Зенита идёт эстонский Пайде. Эстонский Пайде является слабым коллективом даже в рамках квалификаций еврокубков. Они начали выступать с сезона 2020/21. В качестве достижения прошли 2 раунда в ЛК летом 2022, пройдя Тбилисское Динамо и Арарат-Армению по серии пенальти. И этот коллектив на серьёзных щах обгоняет Зенит, у которого очков только за половинку сезона 2021/22 больше, чем у Пайде за всю историю. Пайде приведён исключительно в качестве нонсенс примера, среди других странных клубов выше Зенита есть северноирландский Крузейдерс, боснийский Борац Лука и румынский Рапид.
Осталось только Спартак на 1 место поставить до кучи)))))))
+1
-1
0
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