«Зенит» – 409-й в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS. «Реал» – 1-й, «Ман Сити» и «Байер» – в тройке, «Барса» – 8-я
«Зенит» попал в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список из 500 команд за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го, учтя результаты команд в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.
Из российских команд в рейтинг вошел только «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга, в шестой раз подряд ставший чемпионом России, занял 409-е место.
Топ-10 лучших команд за год по версии IFFHS:
1. «Реал Мадрид»
2. «Манчестер Сити»
3. «Байер»
4. «Аталанта»
5. «Боруссия Дортмунд»
6. «Атлетико»
7. «Бавария»
8. «Барселона»
9. «Арсенал»
10. «Интер»
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Точно ли все эти клубы сильней Зенита здесь и сейчас, или в прошлом сезоне?
Пайде приведён исключительно в качестве нонсенс примера, среди других странных клубов выше Зенита есть северноирландский Крузейдерс, боснийский Борац Лука и румынский Рапид.