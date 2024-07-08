«Зенит» – 409-й в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS. «Реал» – 1-й, «Ман Сити» и «Байер» – в тройке, «Барса» – 8-я

«Зенит» попал в топ-500 лучших клубов мира по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики ( ) составила список из 500 команд за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го, учтя результаты команд в континентальных, межконтинентальных и национальных турнирах.

Из российских команд в рейтинг вошел только « ». Клуб из Санкт-Петербурга, в шестой раз подряд ставший чемпионом России, занял 409-е место.

Топ-10 лучших команд за год по версии IFFHS:

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