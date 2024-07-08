Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й

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Джуд Беллингем стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году. Полузащитник сборной Англии Беллингем опередил своего партнера по «Реалу», бразильца Винисиуса Жуниора.

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («Реал»);

4. Родри («Манчестер Сити»);

5. Харри Кейн («Бавария»);

6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);

7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

8. Флориан Виртц («Байер»);

9. Даниэль Карвахаль («Реал»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Федерико Вальверде («Реал»);

14. Ламин Ямаль («Барселона»);

15. Нико Уильямс («Атлетик»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Родриго («Реал»);

19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

124 комментария
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Удивительный год, по факту - никто не заслужил ЗМ по итогу))
+171
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+150
Ямаль первый сезон во взрослой карьере и сразу в двадцатке лучших, фантастический результат
+84
-18
+66
какие слабые в этом году претенденты
+65
-6
+59
Если выиграет Испания, то отдал бы Родри. Если Англия - Биллингем. А если Франция или Голландия, то вообще ХЗ. Тут главное, кто угодно, только не Винисиус
+61
-25
+36
Ответ evgen123
Джуд если выиграет Евро, возьмёт ЗМ. Будем болеть за Англию!!!
Испания победит
+30
-8
+22
Ответ Заборостроитель
Где Хамес?
В США
+23
-2
+21
До начала ЕВРО и КОПЫ казалось, что начнётся борьба между главными кандидатами, которая решит все вопросы, кто лучше выступит, тот и заберёт.
В итоге, один выступает хуже другого, кошмарное завершение.
+19
0
+19
Ответ neoline099
Ямаль первый сезон во взрослой карьере и сразу в двадцатке лучших, фантастический результат
Ну он просто красава, играет не своим годам!!
+23
-5
+18
Винисиус плохо сыграл на Копе, Мбаппе сломал нос и вряд ли усилит игру.
+17
-3
+14
Ответ Насонов Дмитрий
Если выиграет Испания, то отдал бы Родри. Если Англия - Биллингем. А если Франция или Голландия, то вообще ХЗ. Тут главное, кто угодно, только не Винисиус
Если победит Испания, отдал бы Карвахалю.
+21
-10
+11
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
какие слабые в этом году претенденты
переходный период после РоналдуМесси
теперь звезд много, но все они блеклые (пока что)
+12
-2
+10
За что Месси?! Я не понимаю))
+23
-14
+9
Джуду и Англии надо показать себя в 2 решающих матчах, иначе его шансы на ЗМ под вопросом. Беллингем феноменально провел первую часть сезона. Во второй части Винисиус был поярче.
+10
-1
+9
Ответ putameunier
Комментарий скрыт
То есть по вашему ЧМ влияет, а Чемпионат континента нет????
+11
-2
+9
Ответ evgen123
Джуд если выиграет Евро, возьмёт ЗМ. Будем болеть за Англию!!!
Выйграют ЧЕ голландцы
+7
0
+7
Выбирать просто не из кого. Одни проводят посредственный по топ-меркам сезон (Мбаппе, Холанд). У других какие-то американские горки, то подъём, то спад, то плато (Беллингем, Винисиус). Третьим вечно чего-то не хватает (Кейн). Четвёртые молодцы, но не распиарены для ЗМ (Родри, Лаутаро).

Не знаю, наверное, в такой ситуации нужно давать ЗМ тому, кто просто провёл сезон лучше всех и по статистике, и в плане стабильности. То есть, какому-нибудь Родри. Но Земля с орбиты сойдёт, если дадут ЗМ тихому гению, особенно, если он не из Реала. Собственно, я бы просто сузил варианты до "дадут игроку Реала"))
+8
-1
+7
Ответ daiv18
Месси не первый, вот же чудеса . Думал опять за то что все любят смешно повторять его фамилию снова дадут золотой мячик.
Ну да, ЗМ дали всего то за фамилию, а не за ЧЕМПИОНА МИРА, рекорд на ЧМ 10 очков по гол/пас, за 38 голов и 22 ассиста по сезону, за Чемпионство в Лиге 1 и 16 + 16 за лучший результат топ 5 Лиг.
+8
-2
+6
Ответ Павел Федин
Удивительный год, по факту - никто не заслужил ЗМ по итогу))
лол, новый нарратив: если не месси - то никто))
+20
-14
+6
Ответ neoline099
Ямаль первый сезон во взрослой карьере и сразу в двадцатке лучших, фантастический результат
Единственная причина такого высокого места, как раз его возраст
+6
-1
+5
Ответ arajanarm
А Мбаппе третий за что?
за переход в Реал)
+10
-5
+5
1. Месси. 2. Роналду. Хотя, может и наоборот. Какой еще Беллингем?
+8
-3
+5
Ответ R902
За что Месси?! Я не понимаю))
Выбил перекладину в послематчевой серии. Так не каждый может.
+19
-14
+5
Ответ войд
Комментарий скрыт
Жаль Пеп и Де ла Фуэнте не в курсе, что Родри - середняк
+8
-3
+5
Винисиус скажет - это потому что Беллингем менее темный)
+11
-6
+5
Ответ Михо
Если Англия выиграет Евро, Джуду вполне заслужил. Гол Словакии это было сильно. Да и сезон провел отлично, всегда в основе Реала и сборной
Кроме гола Словакии ничем не запомнился пока на Евро (ну тут вся сборная такая во главе с великим стратегом Саутгэйтом). Первую половину сезона провел отлично, после НГ в плове ЛЧ был никакущий. Так что хиленький из него претендент на ЗМ. Ну если вот затащит в 2х играх Англию в чемпионы Европы - то да, скорее всего и получит ЗМ
+6
-3
+3
Ответ Guillermo
Итоги ещё рано подводить
До конца Копы?)
+3
0
+3
Ответ Павел Федин
Удивительный год, по факту - никто не заслужил ЗМ по итогу))
Ну адепты "главное не Месси" наверное довольны. Надеюсь Леонель возьмёт Копу)
+3
0
+3
Родри.
+4
-1
+3
Месси что-то притормозил, снова 16-й.
+9
-6
+3
Стоило прийти в РМ и Перес сразу пролоббировал 3 место))
+10
-7
+3
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