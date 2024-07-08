Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й

Джуд Беллингем стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году. Полузащитник сборной Англии Беллингем опередил своего партнера по « », бразильца .

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»);

2. Винисиус Жуниор («Реал»);

3. («Реал»);

4. Родри («Манчестер Сити»);

5. («Бавария»);

6. («Реал», завершил карьеру);

7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);

8. Флориан Виртц («Байер»);

9. Даниэль Карвахаль («Реал»);

10. Лаутаро Мартинес («Интер»);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

12. Букайо Сака («Арсенал»);

13. Федерико Вальверде («Реал»);

14. Ламин Ямаль («Барселона»);

15. Нико Уильямс («Атлетик»);

16. Лионель Месси («Интер Майами»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Родриго («Реал»);

19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);

20. Джамал Мусиала («Бавария»).

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