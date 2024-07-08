Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й
Джуд Беллингем стал главным фаворитом «Золотого мяча» по версии Goal.
Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание награды в 2024 году. Полузащитник сборной Англии Беллингем опередил своего партнера по «Реалу», бразильца Винисиуса Жуниора.
Топ-20 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»);
2. Винисиус Жуниор («Реал»);
3. Килиан Мбаппе («Реал»);
4. Родри («Манчестер Сити»);
5. Харри Кейн («Бавария»);
6. Тони Кроос («Реал», завершил карьеру);
7. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
8. Флориан Виртц («Байер»);
9. Даниэль Карвахаль («Реал»);
10. Лаутаро Мартинес («Интер»);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
12. Букайо Сака («Арсенал»);
13. Федерико Вальверде («Реал»);
14. Ламин Ямаль («Барселона»);
15. Нико Уильямс («Атлетик»);
16. Лионель Месси («Интер Майами»);
17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
18. Родриго («Реал»);
19. Коди Гакпо («Ливерпуль»);
20. Джамал Мусиала («Бавария»).
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В итоге, один выступает хуже другого, кошмарное завершение.
теперь звезд много, но все они блеклые (пока что)
Не знаю, наверное, в такой ситуации нужно давать ЗМ тому, кто просто провёл сезон лучше всех и по статистике, и в плане стабильности. То есть, какому-нибудь Родри. Но Земля с орбиты сойдёт, если дадут ЗМ тихому гению, особенно, если он не из Реала. Собственно, я бы просто сузил варианты до "дадут игроку Реала"))