Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Матвей Сафонов запросил перерасчет задолженности по алиментам.

Сообщалось, что сумма долга голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.

Как сообщает Baza, на сегодняшнем заседании суда адвокат Сафонова озвучил требование футболиста снизить сумму алиментов с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц, мотивировав это «нестабильным заработком» Матвея и возможностью расторжения контракта «в любой момент» – отмечается, что зарплата Сафонова в «Краснодаре» составляла около 12 млн рублей в месяц. Кроме того, сторона Сафонова просит учесть, что голкипер передал своей дочери квартиру, обеспечив тем самым необходимый уровень жизни.

Сторона бывшей супруги Сафонова Анастасии не согласна с требованием, считая, что на содержание ребенка необходимы «гораздо большие» суммы. При этом, по заявлениям Анастасии, из-за бывшего мужа она осталась в Краснодаре, несмотря на возможность переезда в Швейцарию. Также сообщается, что на заседании зачитали стихотворение, написанное Сафоновым для бывшей жены, начинающееся со слов: «Я тебе ночь, а ты мне дочь».

В настоящий момент решение о пересчете долга пока не принято. 

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192 комментария
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Ребенку 300 тысяч в месяц хватит с полна, и на няню и на репетиторов и на походы в рестораны, еще и останется. А вот халявщица жена может и сама на работу выйти.
+250
-39
+211
Уже давно в России должен быть верхний порог алиментов на законодательном уровне. Большинство женщин активно пользуются тем, что муж хорошо зарабатывает, выходят замуж, рожают ребенка, разводятся, а потом с чувством выполненного долга живут припеваючи на алименты всю жизнь. Это паразитизм.
+170
-17
+153
"Нестабильный заработок" в ПСЖ - отлично звучит!
+151
-5
+146
совсем обалдел, как-будто ребенку не нужно тусить в Москва-Сити и не делать тити
+84
-5
+79
«Я тебе ночь, а ты мне дочь».

Я тебе дочь, а ты мне 60 млн
+79
-7
+72
Надо сделать всё проще - пусть счёта по расходу на дочь пересылают Матвею, а он их оплачивает.
+71
-5
+66
Ответ Иван Кужилин
Получается тогда, что мужчины в этих ситуациях совсем глупые разн неспособны осознать, что их используют? Пусть тогда не заводят детей с такими женщинами, заключают брачные контракты и все подробно прописывают. А если ничего из этого не сделано, но ребенок при этом сделан, то тогда получается мужчина супер тупой и поэтому теперь ему за это 18 лет расплачиваться
Завести ребенка это ответственность двоих родителей. А причин для развода может быть миллион. Здесь справедливо стоит заметить, что 300 к вполне достаточно для ребенка в месяц, поправьте меня если не так. Поэтому и должен быть минимальный порог алиментов и максимальный. Алименты это деньги выделяемые на ребенка, а не на мамины хотелки
+70
-7
+63
Ответ Stazzz
"Нестабильный заработок" в ПСЖ - отлично звучит!
А нестабильный заработок в 12млн в Краснодаре не отлично 😂😂
+49
-3
+46
Перевод: Адвокату нужно гораздо больше денег)
Но и Матвей хорош, конечно.
Впрочем, сам живу в Краснодаре, и ребенку 300к хватит покушать из ресторана каждый день, и на няню, и на коляски. Даже пандус ребенок сможет себе поставить, а за полгода магазин открыть напротив и сам ходить, чтоб мама не вылезала на жару.
А крема для мамы и содержание нового отца ребенка разве входят в задачу ребёнка?
+37
-3
+34
она там чё ребенка деньгами кормит
+35
-4
+31
Это надо было сразу делать когда алименты назначались судом, а не сейчас. Что бы была выплата не в проценте от заработка, а в твердой денежной валюте. очевидно же, что ребенку столько денег не нужно для достойного уровня жизни, там большую часть юзает маман.
+37
-6
+31
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Ребенку 300 тысяч в месяц хватит с полна, и на няню и на репетиторов и на походы в рестораны, еще и останется. А вот халявщица жена может и сама на работу выйти.
Куда она выйдет-то? Дворником? ))
+32
-5
+27
Ответ Mihail0910
Уже давно в России должен быть верхний порог алиментов на законодательном уровне. Большинство женщин активно пользуются тем, что муж хорошо зарабатывает, выходят замуж, рожают ребенка, разводятся, а потом с чувством выполненного долга живут припеваючи на алименты всю жизнь. Это паразитизм.
Достаточно обязать женщин отчитываться за каждый потраченный рубль а потом окажется, что и 300 тысяч много.
+28
-2
+26
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Ребенку 300 тысяч в месяц хватит с полна, и на няню и на репетиторов и на походы в рестораны, еще и останется. А вот халявщица жена может и сама на работу выйти.
Пока почему-то не могёт выехать на заработки в Швейцарию..
+25
-1
+24
Интересно было бы прочесть обоснование стороной бывшей супруги необходимости "гораздо больших сумм" по пунктам
+24
-2
+22
Ребенку папа нужен, а бабки нужны его алчной бабенке
+22
-1
+21
Попал Сафонов.
Обратный перерасчёт никто не сделает.
А требование стороны бывшей супруги что 300 тысяч на ребёнка мало - за гранью.
+22
-1
+21
Ответ Mihail0910
Уже давно в России должен быть верхний порог алиментов на законодательном уровне. Большинство женщин активно пользуются тем, что муж хорошо зарабатывает, выходят замуж, рожают ребенка, разводятся, а потом с чувством выполненного долга живут припеваючи на алименты всю жизнь. Это паразитизм.
Получается тогда, что мужчины в этих ситуациях совсем глупые разн неспособны осознать, что их используют? Пусть тогда не заводят детей с такими женщинами, заключают брачные контракты и все подробно прописывают. А если ничего из этого не сделано, но ребенок при этом сделан, то тогда получается мужчина супер тупой и поэтому теперь ему за это 18 лет расплачиваться
+40
-21
+19
Я хрен его знает... так-то 300 тысяч офигенные деньги для содержания физически здорового ребенка.
+18
-3
+15
Ребенку мало 300 тыс.в месяц?.Тогда бывшие жены должны отчитываться чеками,что деньги тратятся именно на детей а не на них самих.
+18
-4
+14
Ответ Мельников Михаил
Я хрен его знает... так-то 300 тысяч офигенные деньги для содержания физически здорового ребенка.
300 тыщ открою секрет это афигенные деньги для содержание любого человека в любой точке россии
+14
-1
+13
Ответ Diego 95
Комментарий скрыт
Почему мелочный? Вообще это отличная идея, так как алименты должны идти именно на ребенка, а не на жену ее родственников ее нового парня. У нас вообще никак не проверяется куда именно идут алименты и это проблема.
+12
0
+12
Ответ rusik krasav4ik
совсем обалдел, как-будто ребенку не нужно тусить в Москва-Сити и не делать тити
Хороооош)
Шаришь за "детские" ништяки)
+12
-1
+11
Ответ Spartakus1984
Ребенку мало 300 тыс.в месяц?.Тогда бывшие жены должны отчитываться чеками,что деньги тратятся именно на детей а не на них самих.
Закон устанавливает алименты в процентах от дохода, но отец действительно имеет право на подобный контроль. Однако, он называет совершенно смехотворный повод для установления алиментов в фиксированной сумме, на нем настаивает обычно сторона матери ребёнка. Он захотел снизить алименты ровно в 10 раз. Более того, он захотел их снизить уже постфактум, очень своеобразная юридическая позиция
+12
-1
+11
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Ребенку 300 тысяч в месяц хватит с полна, и на няню и на репетиторов и на походы в рестораны, еще и останется. А вот халявщица жена может и сама на работу выйти.
Ребёнку и 30 тысяч в месяц хватит и три миллиона, смотря на что. Всё же относительно.
+11
-1
+10
И никого не смущает то, что Сафонов не платил установленные судом алименты?
+11
-2
+9
Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег
УХХУХАХАХАХУХАУХАУХУАХУАХУАХАУХ
и это с прожиточным минимумом в 17 тыщ!!!
КАК ЖЕ Я ОРУ!!!
ЕЙ срочно нужно еще в лотерею пойти сыграть!!
+10
-1
+9
"на содержание ребенка необходимы «гораздо большие» суммы"

Это бывшая жена себя имеет ввиду?
+11
-3
+8
Анастасия,ты не права
300тысяч ребенку хватит вполне,а вот тебе конечно мало
Но алименты платят на содержание ребенка
+12
-4
+8
Ну если выпрут из ПСЖ, может подвизаться уличным поэтом на улочках Парижа
+8
-1
+7
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