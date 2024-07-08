Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)
Матвей Сафонов запросил перерасчет задолженности по алиментам.
Сообщалось, что сумма долга голкипера «ПСЖ» перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.
Как сообщает Baza, на сегодняшнем заседании суда адвокат Сафонова озвучил требование футболиста снизить сумму алиментов с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц, мотивировав это «нестабильным заработком» Матвея и возможностью расторжения контракта «в любой момент» – отмечается, что зарплата Сафонова в «Краснодаре» составляла около 12 млн рублей в месяц. Кроме того, сторона Сафонова просит учесть, что голкипер передал своей дочери квартиру, обеспечив тем самым необходимый уровень жизни.
Сторона бывшей супруги Сафонова Анастасии не согласна с требованием, считая, что на содержание ребенка необходимы «гораздо большие» суммы. При этом, по заявлениям Анастасии, из-за бывшего мужа она осталась в Краснодаре, несмотря на возможность переезда в Швейцарию. Также сообщается, что на заседании зачитали стихотворение, написанное Сафоновым для бывшей жены, начинающееся со слов: «Я тебе ночь, а ты мне дочь».
В настоящий момент решение о пересчете долга пока не принято.
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Я тебе дочь, а ты мне 60 млн
Но и Матвей хорош, конечно.
Впрочем, сам живу в Краснодаре, и ребенку 300к хватит покушать из ресторана каждый день, и на няню, и на коляски. Даже пандус ребенок сможет себе поставить, а за полгода магазин открыть напротив и сам ходить, чтоб мама не вылезала на жару.
А крема для мамы и содержание нового отца ребенка разве входят в задачу ребёнка?
Обратный перерасчёт никто не сделает.
А требование стороны бывшей супруги что 300 тысяч на ребёнка мало - за гранью.
Шаришь за "детские" ништяки)
УХХУХАХАХАХУХАУХАУХУАХУАХУАХАУХ
и это с прожиточным минимумом в 17 тыщ!!!
КАК ЖЕ Я ОРУ!!!
ЕЙ срочно нужно еще в лотерею пойти сыграть!!
Это бывшая жена себя имеет ввиду?
300тысяч ребенку хватит вполне,а вот тебе конечно мало
Но алименты платят на содержание ребенка