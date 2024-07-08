Сафонов просит снизить алименты с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц из-за «нестабильного заработка». Бывшая жена считает, что ребенку необходимо гораздо больше денег (Baza)

Матвей Сафонов запросил перерасчет задолженности по алиментам.

Сообщалось, что сумма долга голкипера « » перед бывшей женой составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей. Сафонов выехал из России и в данный момент находится во Франции.

Как сообщает Baza, на сегодняшнем заседании суда адвокат Сафонова озвучил требование футболиста снизить сумму алиментов с 25% зарплаты до 300 тысяч рублей в месяц, мотивировав это «нестабильным заработком» и возможностью расторжения контракта «в любой момент» – отмечается, что зарплата Сафонова в «Краснодаре» составляла около 12 млн рублей в месяц. Кроме того, сторона Сафонова просит учесть, что голкипер передал своей дочери квартиру, обеспечив тем самым необходимый уровень жизни.

Сторона бывшей супруги Сафонова Анастасии не согласна с требованием, считая, что на содержание ребенка необходимы «гораздо большие» суммы. При этом, по заявлениям Анастасии, из-за бывшего мужа она осталась в , несмотря на возможность переезда в Швейцарию. Также сообщается, что на заседании зачитали стихотворение, написанное Сафоновым для бывшей жены, начинающееся со слов: «Я тебе ночь, а ты мне дочь».

В настоящий момент решение о пересчете долга пока не принято.

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