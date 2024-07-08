Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»

Дидье Дешам отреагировал на слова о скучной игре Франции на Евро-2024.

Завтра, 9 июля, сборная Франции встретится с командой в 1/2 финала чемпионата Европы.

– Вы понимаете критику относительно скучной игры сборной Франции? – спросил тренера на пресс-конференции шведский журналист.

– Вы точно швед, уверены? Вы наверняка живете во Франции! Если вам скучно, посмотрите что-то другое, это нормально. Вы не обязаны делать это (смотреть матчи Франции – Спортс).

Это особенный турнир для всех, забивается меньше голов, чем бывало в прошлом. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов и француженок нашими результатами.

А если шведам становится скучно, для меня это не имеет большого значения, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

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