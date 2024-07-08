Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»
Дидье Дешам отреагировал на слова о скучной игре Франции на Евро-2024.
Завтра, 9 июля, сборная Франции встретится с командой Испании в 1/2 финала чемпионата Европы.
– Вы понимаете критику относительно скучной игры сборной Франции? – спросил тренера на пресс-конференции шведский журналист.
– Вы точно швед, уверены? Вы наверняка живете во Франции! Если вам скучно, посмотрите что-то другое, это нормально. Вы не обязаны делать это (смотреть матчи Франции – Спортс).
Это особенный турнир для всех, забивается меньше голов, чем бывало в прошлом. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов и француженок нашими результатами.
А если шведам становится скучно, для меня это не имеет большого значения, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.
«Победа народа». Сборная Франции радуется итогам выборов
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
если его никто не будет смотреть, так как это слабое зрелище, то и вся индустрия не будет приносить денег
Скучно французам в том числе, а если они не будут смотреть игры сборной, мсьё Дешам останется без зарплаты
футбол без зрелища лишён зрителя, мы ценим эмоции, даже эмоции поражения и неудачи, но это эмоции, которые ты хочешь пережить
ты не хочешь тратить время на спокойной ночи малыши, если нет эмоции, то можно отказаться от зрелища без эмоции и потратить его на другое, что приносит счастье
сборная Франции 🇫🇷
Добавил Дешам...
Мы с вами всего лишь болельщики))