Дешам – журналисту про игру Франции: «Если вам скучно, посмотрите что-то другое. Вы не обязаны смотреть наши матчи»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Испании по футболу телевидение Евро-2024 ахахаха Футбол

Дидье Дешам отреагировал на слова о скучной игре Франции на Евро-2024.

Завтра, 9 июля, сборная Франции встретится с командой Испании в 1/2 финала чемпионата Европы.

– Вы понимаете критику относительно скучной игры сборной Франции? – спросил тренера на пресс-конференции шведский журналист.

– Вы точно швед, уверены? Вы наверняка живете во Франции! Если вам скучно, посмотрите что-то другое, это нормально. Вы не обязаны делать это (смотреть матчи Франции – Спортс).

Это особенный турнир для всех, забивается меньше голов, чем бывало в прошлом. У нас есть возможность делиться эмоциями, радовать французов и француженок нашими результатами.

А если шведам становится скучно, для меня это не имеет большого значения, – сказал главный тренер сборной Франции Дешам.

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81 комментарий
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Ваши ожидания - это ваши проблемы (с)
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странно, футбол должен приносить радость и удовольствие
если его никто не будет смотреть, так как это слабое зрелище, то и вся индустрия не будет приносить денег
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Хочу увидеть Испанию и Нидерланды в финале.
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Ущербная логика, человека не умеющего принимать критику.
Скучно французам в том числе, а если они не будут смотреть игры сборной, мсьё Дешам останется без зарплаты
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Ответ uchiyamada
Комментарий скрыт
если тебе интересно моё мнение, то скажу его
футбол без зрелища лишён зрителя, мы ценим эмоции, даже эмоции поражения и неудачи, но это эмоции, которые ты хочешь пережить
ты не хочешь тратить время на спокойной ночи малыши, если нет эмоции, то можно отказаться от зрелища без эмоции и потратить его на другое, что приносит счастье
+28
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+24
В 2020ом Италия спасла футбол выиграв в финале унылых англичан. На этом Евро роль спасителей очевидно у испанцев и задача сложнее. К унылым англичанам присоединились такие же унылые французы.
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+20
Худший ответ из возможных
+16
0
+16
Ответ Helge
Ваши ожидания - это ваши проблемы (с)
Vos attentes sont vos problèmes
+17
-6
+11
Скучная игра и пропаганда про выборы... Вот чем запоминается
сборная Франции 🇫🇷
+11
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Ну надеюсь и этот журналист и многие другие последуют совету данного мсье, и тогда в скором времени многие ногамячисты , а также их тренеры , особенно такие невзрачные как Дешам будут делать свою работу за 10-20 тысяч в месяц , а не за 10-20 миллионов
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+9
Ответ Maxximus
Испанию увидишь 😂 Нидерланды нет
Англия такая же вялая как и Франция.
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Блин, как же я хочу увидеть финал Франция-Англия. Это же будет настоящее пиршество футбола - команды устроят эффективный и тактически выверенный ватокат на 120 минут с нулем ударов в створ ворот в надежде на случайный рикошет или победу в серии пенальти
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Ответ Helge
Ваши ожидания - это ваши проблемы (с)
Опередил
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Ответ Максим Табаран
странно, футбол должен приносить радость и удовольствие если его никто не будет смотреть, так как это слабое зрелище, то и вся индустрия не будет приносить денег
ну, континентальные и межконтинентальные турниры сборных смотреть будут так или иначе, ибо это редкое зрелище, да и в принципе по-моему тем кто этим делом рулит начхать, ибо деньги все равно идут
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Ответ Qqqubik
Ущербная логика, человека не умеющего принимать критику. Скучно французам в том числе, а если они не будут смотреть игры сборной, мсьё Дешам останется без зарплаты
Думаю французам главное результат. Если Франция "скучно" выиграет Евро, то их болелы сильно не расстроятся. Простой пример : мы радовались на Евро 2008 и ЧМ 2018, потому что был результат. А то, что игра была совсем разная (в первом случае можно сказать феерия с голландцами, во втором жесточайший автобус с испанцами) , это никого не волновало после прохода.
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Ответ Deluxo
Англия такая же вялая как и Франция.
Но фартовые 😂
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Без зрителей футбола не будет
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Потом добавил - у нас выборы, а ты со своим футболом..
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Как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы, чего греха таить-то.
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На таких турнирах зрелище идёт под хвост. Никто не вспомнит как играли, будут вспоминать место которое заняла команда. К сожалению это тенденция мирового футбола.
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"Смотрите, например, сборную Англии" - добавил Дешам.
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Ответ Максим Табаран
если тебе интересно моё мнение, то скажу его футбол без зрелища лишён зрителя, мы ценим эмоции, даже эмоции поражения и неудачи, но это эмоции, которые ты хочешь пережить ты не хочешь тратить время на спокойной ночи малыши, если нет эмоции, то можно отказаться от зрелища без эмоции и потратить его на другое, что приносит счастье
«Спокойной ночи, малыши» так-то динамичнее, чем 90% игр этого Евро :)
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Вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что мы играем для болельщиков. Мы играем только за деньги...
Добавил Дешам...
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Ответ Максим Табаран
странно, футбол должен приносить радость и удовольствие если его никто не будет смотреть, так как это слабое зрелище, то и вся индустрия не будет приносить денег
Футбол никому ничего не должен
+5
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+1
Ответ Максим Табаран
если тебе интересно моё мнение, то скажу его футбол без зрелища лишён зрителя, мы ценим эмоции, даже эмоции поражения и неудачи, но это эмоции, которые ты хочешь пережить ты не хочешь тратить время на спокойной ночи малыши, если нет эмоции, то можно отказаться от зрелища без эмоции и потратить его на другое, что приносит счастье
опять-таки, в целом согласен, но главные эмоции, которые приносит футбол, это эмоции от результата - победила твоя команда или проиграла. Вот игра сборной Англии у меня в плей-офф вызвала массу эмоций - потому что я более за их противников.
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Когда любой человек на ответственному публичном посту начинает что-то подобное говорить, это означает "Засиделся". ну либо изначально не соответствует, но тут именно первое
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Ребят, ну правильно он говорит. Кубок над головой со скучной игрой приятнее, чем вылететь ярко до финала. Играют как умеют, в конце концов.

Мы с вами всего лишь болельщики))
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Ответ Deluxo
Хочу увидеть Испанию и Нидерланды в финале.
Но увидим Францию и Англию…. Жизнь жестока
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Футбол для болельщиков? - не, не слышал.
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Аршавин укусил?😁
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