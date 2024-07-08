Баринов о кричалке «##### «Спартак»: «У спартаковских болельщиков наверняка остался осадок, но негатива в мою сторону уже нет»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Баринов брань Футбол

Дмитрий Баринов вспомнил про конфликт с болельщиками «Спартака».

Полузащитник после чемпионства «Локомотива» в 2018 году вышел к болельщикам своего клуба и завел кричалку «##### «Спартак». После этого он заявил: «Моей семье писали: мы вас порежем». Затем у него случился конфликт с фанатом в самолете. Также хавбек говорил: «Боялся, что машину поцарапают, стекла разобьют. А что изобьют – не боюсь».

– Ты сказал, что тебе не нужны посредники в общении с болельщиками. С кем-то из активных фанатов на связи?

– Да, с Деном из «Викингов». Мы часто переписываемся, он поздравляет нас с победами. Можем в свободное время сходить вместе в баню.

– А тебя вообще часто узнают на улице?

– Ага. Выйду у себя в ЖК в магазин в шортах и шлепках – обязательно кто-нибудь подбежит и попросит сфоткаться (смеется).

– Знаменитая кричалка про «Спартак» в твоем исполнении до сих пор аукается?

– У спартаковских болельщиков наверняка остался какой-то осадок, но негатива в мою сторону уже нет.

Недавно на Кутузе (Кутузовский проспект в Москве – Спортс) остановил ДПСник, как оказалось – болельщик «Спартака». Спросил, когда мы с ними играем – даже номерами обменялись.

Другим знакомым ДПСникам – тоже болельщикам «Спартака» – я даже билеты делал на наш матч, – сказал 27-летний Баринов.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ПАЦАНЫ
+55
-19
+36
Ответ Юрий Кечко
ПАЦАНЫ
А
+35
-13
+22
А в самолете не особо разговорчивый был
+29
-9
+20
Ответ Никита Волков
А
Я
+29
-9
+20
Ответ Никита Волков
А
НИКОГДА
+32
-12
+20
Ответ Russian Horse
НИКОГДА
НЕ
+30
-11
+19
Ответ angry horse
НЕ
УСТАНУ
+30
-12
+18
Ответ Volgogradets
УСТАНУ
ПОВТОРЯТЬ!
+17
-3
+14
Ответ Дмитрий9779
Пытался оспорить,что это спортивный термин модераторам,но по правилам сайта со ссылкой на Роспотребнадзор это бан на 3 суток.Это Вам на будущее,на всякий.
Вот поэтому на шахматных ветках тишина и уныние.
+6
-2
+4
Ответ адекватное мнение
За слова ответить)
Он бы мог ответить, если бы на камеру не снимали.
+3
0
+3
Ответ Owen_the_Simple
>Моей семье писали: мы вас порежем Специфические люди, конечно, за Спартак болеют. Я ещё в ситуациях с Дзюбой и Глушаковым удивлялся их одержимости
А я всегда удивлялся в способность людей делать обобщающие выводы о ком-либо из слов третьих лиц. ) Но, к счастью, искренности нет ни в ваших словах, ни в словах Баринова. )))
+2
0
+2
Шеф, за что вы так, вы же болельщик спартака
+3
-1
+2
Что ж ты фраер сдал назад )))
+8
-6
+2
Ответ Зелёный гопник
Я никогда не устану повторять…👍🏻
как кричал Дзага "раз, два, три..... "
+10
-9
+1
Ответ адекватное мнение
А в самолете не особо разговорчивый был
И что он должен был сделать в самолете?
+9
-8
+1
>Моей семье писали: мы вас порежем

Специфические люди, конечно, за Спартак болеют. Я ещё в ситуациях с Дзюбой и Глушаковым удивлялся их одержимости
+10
-9
+1
Ответ Mike_Podolyan
Бара живет в «Матч Point” в районе Филевский Парк, мы с ним у одного барбера стрижемся :) Норм тип. Успехов ему!
Че там ему у «барбера» стричь? ))))
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
>Моей семье писали: мы вас порежем Специфические люди, конечно, за Спартак болеют. Я ещё в ситуациях с Дзюбой и Глушаковым удивлялся их одержимости
Уж кому кому, но только не вам говорить о одержимости!
Вы в этом аспекте впереди планеты всей!
Особенно умиляет, когда вы орёте, что Зенит самый популярный клуб России, а вам отвечают в ответ во всех городах России, что Зенит позор Российского футбола!
+6
-5
+1
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Как капитан Зенита Любил на камеру Слюну пускать
Комментарий удален модератором
Ответ angry horse
Я
Комментарий удален пользователем
Ответ Volgogradets
УСТАНУ
Комментарий удален модератором
Ответ Раменки за Динамо
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В Спартак собрался на старости лет?
0
0
0
Ответ angry horse
Так на что обижаться, это же база 😁
Прикинь.Можно так же про ЦСКА сказать и ничто не помешает.
+6
-6
0
Ответ Spartakus1984
Прикинь.Можно так же про ЦСКА сказать и ничто не помешает.
Да про кого угодно. Дзагоев вон про Зенит заряжал
+2
-2
0
Ответ адекватное мнение
А в самолете не особо разговорчивый был
Свой язык себе сразу в --- засунул...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий