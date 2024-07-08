Баринов о кричалке «##### «Спартак»: «У спартаковских болельщиков наверняка остался осадок, но негатива в мою сторону уже нет»
Дмитрий Баринов вспомнил про конфликт с болельщиками «Спартака».
Полузащитник после чемпионства «Локомотива» в 2018 году вышел к болельщикам своего клуба и завел кричалку «##### «Спартак». После этого он заявил: «Моей семье писали: мы вас порежем». Затем у него случился конфликт с фанатом в самолете. Также хавбек говорил: «Боялся, что машину поцарапают, стекла разобьют. А что изобьют – не боюсь».
– Ты сказал, что тебе не нужны посредники в общении с болельщиками. С кем-то из активных фанатов на связи?
– Да, с Деном из «Викингов». Мы часто переписываемся, он поздравляет нас с победами. Можем в свободное время сходить вместе в баню.
– А тебя вообще часто узнают на улице?
– Ага. Выйду у себя в ЖК в магазин в шортах и шлепках – обязательно кто-нибудь подбежит и попросит сфоткаться (смеется).
– Знаменитая кричалка про «Спартак» в твоем исполнении до сих пор аукается?
– У спартаковских болельщиков наверняка остался какой-то осадок, но негатива в мою сторону уже нет.
Недавно на Кутузе (Кутузовский проспект в Москве – Спортс) остановил ДПСник, как оказалось – болельщик «Спартака». Спросил, когда мы с ними играем – даже номерами обменялись.
Другим знакомым ДПСникам – тоже болельщикам «Спартака» – я даже билеты делал на наш матч, – сказал 27-летний Баринов.
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Специфические люди, конечно, за Спартак болеют. Я ещё в ситуациях с Дзюбой и Глушаковым удивлялся их одержимости
Вы в этом аспекте впереди планеты всей!
Особенно умиляет, когда вы орёте, что Зенит самый популярный клуб России, а вам отвечают в ответ во всех городах России, что Зенит позор Российского футбола!