Баринов о кричалке «##### «Спартак»: «У спартаковских болельщиков наверняка остался осадок, но негатива в мою сторону уже нет»

Дмитрий Баринов вспомнил про конфликт с болельщиками «Спартака».

Полузащитник после чемпионства « » в 2018 году вышел к болельщикам своего клуба и завел кричалку «##### «Спартак». После этого он заявил: «Моей семье писали: мы вас порежем». Затем у него случился конфликт с фанатом в самолете. Также хавбек говорил: «Боялся, что машину поцарапают, стекла разобьют. А что изобьют – не боюсь».

– Ты сказал, что тебе не нужны посредники в общении с болельщиками. С кем-то из активных фанатов на связи?

– Да, с Деном из «Викингов». Мы часто переписываемся, он поздравляет нас с победами. Можем в свободное время сходить вместе в баню.

– А тебя вообще часто узнают на улице?

– Ага. Выйду у себя в ЖК в магазин в шортах и шлепках – обязательно кто-нибудь подбежит и попросит сфоткаться (смеется).

– Знаменитая кричалка про «Спартак» в твоем исполнении до сих пор аукается?

– У спартаковских болельщиков наверняка остался какой-то осадок, но негатива в мою сторону уже нет.

Недавно на Кутузе (Кутузовский проспект в Москве – Спортс) остановил ДПСник, как оказалось – болельщик «Спартака». Спросил, когда мы с ними играем – даже номерами обменялись.

Другим знакомым ДПСникам – тоже болельщикам « » – я даже билеты делал на наш матч, – сказал 27-летний .

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