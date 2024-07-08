«Зениту» и «Динамо» интересен Обляков. ЦСКА не продаст хавбека дешевле 15 млн евро (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Иван Обляков Футбол

Хавбек ЦСКА Иван Обляков интересен «Динамо» и «Зениту».

«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в подписании Облякова. Официальных предложений пока нет, но оба клуба изучают возможность трансфера 26-летнего полузащитника сборной России, утверждает Иван Карпов.

ЦСКА не планирует продавать Ивана менее чем за 15 млн евро.

В минувшем сезоне Обляков забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.

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70 комментариев
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Рановато на этой неделе у Карпова пятница началась ;)
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Ответ AlexZhano__
"В минувшем сезоне Обляков забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ." Ну-ну! 15 лямов...
Это не нападающий. Пора бы уже перестать оценивать любого игрока по голам и передачам.
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Средний игрок. 15 лямов много за него.
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Ответ Особенный1
Средний игрок. 15 лямов много за него.
Это означает, что продадут только с переплатой.
+23
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#карповхватитбухать
+20
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Карп , заканчивай... Уже откровенный бред придумываешь...
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"В минувшем сезоне Обляков забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ."

Ну-ну! 15 лямов...
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Ответ Особенный1
Средний игрок. 15 лямов много за него.
Макарова тогда за 9 брали. Развод, понимаю, но у него был только удар, а Обляков это ещё пасы назад и поперёк, получается как два Макарова, вот и 15 лямов ценник
+4
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Ответ Петр Дьяконов
Для Зенита ценник от 20 нужно назначпть. Там денег много, могут себе позволить
25млн, а игроку виллу, аурус и пакет билетов в Вындин Остров.
+7
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+3
Зениту его некуда ставить. Карпов опять в делирии.
+9
-6
+3
Я бы 40 поставил ! А че ? Есть кому купить .
+4
-2
+2
За 25 ПСЖ заберёт
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Руки прочь от Вани!
+8
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Ответ Особенный1
Средний игрок. 15 лямов много за него.
Тихо ты. Вдруг прокатит?
+3
-1
+2
Ответ Owen_the_Simple
Зениту его некуда ставить. Карпов опять в делирии.
когда это Зениту мешало?
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Ответ Egor .
Это не нападающий. Пора бы уже перестать оценивать любого игрока по голам и передачам.
Да он и без статистики раньше выдавал в лучшем случае 1 хороший матч из 5. Страннее таких запросов ЦСКА сам факт того, что Обляковым интересуются.
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За этого колобка армейцы еще приплатить должны тому кто его заберет.
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Как говорил один киногерой - лучше пропить эти шальные деньги.
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15?Смешно.
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Бредишь Карпов
Я же говорю у него белочка началась
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Ну в этом сезоне только "Зенит" тратит деньги в формате "бесконечность плюс". Динамо точно за него столько не даст
+2
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Есть же Битэлло и Караскаль , зачем он нужен ? , тем более за пятнаху …
+1
0
+1
А что было сразу не взять, когда он из Уфы уходил? Хотя может второй Радимов будет:, тот тоже поколесил прежде, чем вернуться.
+1
0
+1
Для Зенита ценник от 20 нужно назначпть. Там денег много, могут себе позволить
+16
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Ответ Egor .
Это не нападающий. Пора бы уже перестать оценивать любого игрока по голам и передачам.
Болелы зенита так игроков оценивают
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Ответ Особенный1
Средний игрок. 15 лямов много за него.
5-6 лямов
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Ответ Циник Петербургский
Рановато на этой неделе у Карпова пятница началась ;)
У него ещё предыдущая не закончилась)
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Ответ Spaten
Лимит вводится лютый ? Мы чего-то не знаем?
условный Громов позвонил условному Миллеру и сказал, что он не хочет больше из каждого утюга слышать, что чемпионат России выигрывает "сборная Бразилии" и если Миллер не может выигрывать без вложения кучи бабла, то пусть хотя бы вкладывает бабло русских бабушек в их русских внуков
+1
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Ответ Dr. Heisenberg
Как говорил один киногерой - лучше пропить эти шальные деньги.
Бурков в Зигзаг удачи.
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Ответ AlexZhano__
Да он и без статистики раньше выдавал в лучшем случае 1 хороший матч из 5. Страннее таких запросов ЦСКА сам факт того, что Обляковым интересуются.
Это если только глаза не из того места смотрят... Его роль на поле адекватные видят,другие,типо тебя,считают что он бездарь.
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