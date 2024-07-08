«Зениту» и «Динамо» интересен Обляков. ЦСКА не продаст хавбека дешевле 15 млн евро (Иван Карпов)

Хавбек ЦСКА Иван Обляков интересен «Динамо» и «Зениту».

« » и « » заинтересованы в подписании . Официальных предложений пока нет, но оба клуба изучают возможность трансфера 26-летнего полузащитника сборной России, утверждает Иван Карпов.

не планирует продавать Ивана менее чем за 15 млн евро.

В минувшем сезоне Обляков забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Мир . Его подробная статистика – здесь.

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