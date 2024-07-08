«Зениту» и «Динамо» интересен Обляков. ЦСКА не продаст хавбека дешевле 15 млн евро (Иван Карпов)
Хавбек ЦСКА Иван Обляков интересен «Динамо» и «Зениту».
«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в подписании Облякова. Официальных предложений пока нет, но оба клуба изучают возможность трансфера 26-летнего полузащитника сборной России, утверждает Иван Карпов.
ЦСКА не планирует продавать Ивана менее чем за 15 млн евро.
В минувшем сезоне Обляков забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Мир РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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