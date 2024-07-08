Гурцкая о Соболеве: «Спартак» хотел продлить Александра на 3 года, но приход Виллиана Жозе взбесил его. Абаскаль плохо использовал его, приход Станковича тоже не внушает оптимизма»
Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».
Сообщалось, что переговоры о трансфере 27-летнего форварда ведет «Зенит».
– Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе, он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом.
– У «Спартака» тоже должно быть недовольство по отношению к Соболеву – это был его худший сезон в команде.
– Сто процентов. Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.
– Почему?
– Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев. Я в этом уверен. Соболеву звонило руководство клуба и спрашивало про дальнейшую жизнь.
– Они хотели его продлить?
– Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего».
Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть, – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Пахать надо и доказывать. Нашлась тут, понимаешь, плохо используемая звезда пленительного счастья....
1) ни кто из клуба не говорит однозначно что игрок не нужен клубу...
2) если верить данной новости на игрока рассчитывают и хотят продлить игрока, покупая футболиста на позицию для увеличения конкуренции и ни где не сказано, что будут играть легионеры, а Соболев без альтернативно будет на лавке...всё можно будет оценить по работе на тренировках и играх...
3) обновление клуба необходимо всегда, для повышения результатов и уровня состава...
жду трансфера Пиняева не смотря на слухи к другим игрокам...
ЧИВО, #####? Менеджмент клуба должен был встать на сторону Соболева и привезти ему тренера из дельфинария? Может, тогда каждому игроку - по тренеру? Чтоб одному носик пудрили, другому рыбку в пасть кидали, к третьему с рубанком и стамеской подходили, чтоб хоть что-то выпилить из этого буратино?
"Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев."
Во-первых, ###### он будет делать ставку на иностранцев? Нормальный тренер будет делать ставку на тех, кто нормально тренируется и нормально играет. Во-вторых, по-моему, это нормальные отношения, когда начальник, - в данном случае, тренер, - требует дисциплины и выполнения заданий. Потому что он несёт результат за всё. Он, тренер, а не млекопитающее.
"Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего». Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл."
Во-первых, с чего бы это Угальде будет выходить, как бы плохо ни играл? Во-вторых, что значит "обидело"? Ты спортсмен или тряпка? Выходи и доказывай. Не тянешь - значит, твоё место в пердиве. Тянешь - значит, докажи. Или тебе должны ковровую дорожку расстелить к основе, потому что ты через обруч прыгаешь?
Короче, не бомбит у меня, парни, не бомбит. Просто это ж дикость натуральная. Это же не институт благородных девиц, а спортивный клуб. Где в жестокой конкуренции должен расти уровень, а за выполнение работы платят деньги. Но, похоже, дельфины всё же не настолько умные животные, как о них думают.
Тем более было понятно, что даже хромой немотивированный Соболь на две головы выше Николсона и прости господи Бальде. (кстати параллельно с этим Абаскаль слил полтора года карьеры Мелёшина, которого надо было выпускать на 5-10 минут в выигранных матчах, а не этих двух клоунов).
Теперь всё заехало слишком далеко и надо избавляться от токсичного Соболева хотя бы с какой-то финансовой выгодой.
Или это его руководство Спартака так использует?