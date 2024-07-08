Гурцкая о Соболеве: «Спартак» хотел продлить Александра на 3 года, но приход Виллиана Жозе взбесил его. Абаскаль плохо использовал его, приход Станковича тоже не внушает оптимизма»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Виллиан Жозе агенты Александр Соболев Манфред Угальде Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».

Сообщалось, что переговоры о трансфере 27-летнего форварда ведет «Зенит».

– Соболева сильно взбесил приход Виллиана Жозе, он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом.

– У «Спартака» тоже должно быть недовольство по отношению к Соболеву – это был его худший сезон в команде.

– Сто процентов. Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

– Почему?

– Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев. Я в этом уверен. Соболеву звонило руководство клуба и спрашивало про дальнейшую жизнь.

– Они хотели его продлить?

– Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего».

Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть, – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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61 комментарий
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Сказка на ночь . Бразильца купили на прошлой неделе , от уходе Соболева уже больше месяца говорят . Бедный , обиженный Соболев, то друга его Джикию выгнали , то видели посмели нападающего купить
+112
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+111
"Меня плохо использовали. Продлите, и используйте хорошенько."
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+68
Ответ gusilebedi
Сказка на ночь . Бразильца купили на прошлой неделе , от уходе Соболева уже больше месяца говорят . Бедный , обиженный Соболев, то друга его Джикию выгнали , то видели посмели нападающего купить
Да этот гурцкая известный балабол😐
+49
-4
+45
Что значит взбесил?Ты наемный работник,выполняешь то что работодатель скажет и все что идет на благо клуба.Если это правда что Гурцкая сказал(хотя не факт),то Соболев клубу не нужен с таким самомнением.Испугался конкуренции к тому же.
+45
-4
+41
Ответ gusilebedi
Сказка на ночь . Бразильца купили на прошлой неделе , от уходе Соболева уже больше месяца говорят . Бедный , обиженный Соболев, то друга его Джикию выгнали , то видели посмели нападающего купить
при этом сам Соболев демонстративно разлагает дисциплину с прошлого года. Абаскаль, который сделал его 1м и неповторимым нападающим - плохо использовал. Скорее надо Александру признать, что без конкуренции он расслабляется, а он снова винит всех вокруг.
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+35
Ответ Александр Охотко
Комментарий скрыт
Он может и нужен,но так как он себя ведет на все плюнуть и удовлтворять его хотелки.А может еще он будет тренера выбирать и состав на матч и себя в него ставить?Любой клуб больше любого игрока.
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работа на тренировках и голевые действия в матчах и ни один тренер не будет делать ставку на тех, кто пользы не приносит...так что, по сути новость бред из уст очередного агента, а не специалиста из тренерского штаба или руководства клуба...если действительно Соболев считает, что руководство его по каким-то причинам не уважает, то не предлагало бы контракта и уж тем более, на примере Джикии давно пора уяснить, что в клубе не должно быть ни одной примы которая бы ставила себя выше клуба...недоволен и хочет уйти в зенит, то скатертью дорога, но при выплате отступных...)
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Все плохие, Соболев - хороший. Агент - молодец.
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Ответ serginn
"Меня плохо использовали. Продлите, и используйте хорошенько."
Глушакова тоже использовали, но есть нюанс))
+7
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Как понять, Саня, плохо использованный или использованный. Хорошо использованный, тоже неоднозначно звучит:). Есть нюансы:). А так то, неврастеников на выход. Король-солнце, куды не на. Вот на фига он такой нужен.
+4
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+4
Них.. ты ферзь (с)
+4
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+4
Ответ gusilebedi
Сказка на ночь . Бразильца купили на прошлой неделе , от уходе Соболева уже больше месяца говорят . Бедный , обиженный Соболев, то друга его Джикию выгнали , то видели посмели нападающего купить
Соболев если лыжи намазал, то пусть выкупает контракт за отступные прописанные в нём и пешем ходом куда возьмут...если будет балду гонять, то на лавку на нагретое корешем место...
+3
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+3
Ну Семак-то его грамотно будет использовать, это к бабке не ходи. А то больно в питере лавки шершавые, в полировке очень нуждаются.
Пахать надо и доказывать. Нашлась тут, понимаешь, плохо используемая звезда пленительного счастья....
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Ответ Александр Охотко
Комментарий скрыт
Соболев нужен клубу, но только результативной игрой...
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Ответ Spartakus1984
Что значит взбесил?Ты наемный работник,выполняешь то что работодатель скажет и все что идет на благо клуба.Если это правда что Гурцкая сказал(хотя не факт),то Соболев клубу не нужен с таким самомнением.Испугался конкуренции к тому же.
У паспортистов частенько корона отрастает и они начинают считать себя великими и незаменимыми - Джикия тому пример🤴
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Пожилой Абелардо, купленный за полтора миллиона долларов обязательно будет играть? Ну если будет лучше СОболева - то наверняка, но мне кажется мы заканчивали сезон вообще с одним Соболевым на острие безальтернативно, потому что Угальде - это не соперник Александра по позиции, как и Игнатов, прости Господи. Это как раз-таки вариация на случай если Соболев травмируется или опять начнет демонстрировать хрен и будет дисквалифицирован. Да и Станкович тренер требовательный, но, думаю, как очень опытный бывший игрок прекрасно понимает значения лидеров в команде и соответствующий командный дух и вопреки здравому смыслу ставить бразильца вместо лучше выглядящего Соболева точно не будет.
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Ответ Spartakus1984
Он может и нужен,но так как он себя ведет на все плюнуть и удовлтворять его хотелки.А может еще он будет тренера выбирать и состав на матч и себя в него ставить?Любой клуб больше любого игрока.
игрок себе не враг. он выберет, что ему лучше. особенно если клуб себя ведет в отношении его не шибко понятно. упрекать в этом игрока странно.
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Ответ natetinain
чушь. прошлый год все показал достаточно прозрачно. конфликт с тренером-идиотом, который не смог поставить игру команде - и вот ты уже не незаменимый бомбардир, а подвис между выходом на замену и бенчем. так что в данном случае дианка однозначно права. щас под аплодисменты гуппи-болел выпрут соболя, зину, потом дело дойдет до пруцева с литвиновым. наберут одноразовых бразил и аргентосов типа медин-бонгонд. и будет этот интернациональный сброд лениво щипать травку под управлением таких же одноразовых станковичей. про отступные ты хорошо пошутил. но глупо.
тут другое:
1) ни кто из клуба не говорит однозначно что игрок не нужен клубу...
2) если верить данной новости на игрока рассчитывают и хотят продлить игрока, покупая футболиста на позицию для увеличения конкуренции и ни где не сказано, что будут играть легионеры, а Соболев без альтернативно будет на лавке...всё можно будет оценить по работе на тренировках и играх...
3) обновление клуба необходимо всегда, для повышения результатов и уровня состава...

жду трансфера Пиняева не смотря на слухи к другим игрокам...
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"Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал Абаскаль. Менеджмент клуба встал на сторону тренера."

ЧИВО, #####? Менеджмент клуба должен был встать на сторону Соболева и привезти ему тренера из дельфинария? Может, тогда каждому игроку - по тренеру? Чтоб одному носик пудрили, другому рыбку в пасть кидали, к третьему с рубанком и стамеской подходили, чтоб хоть что-то выпилить из этого буратино?

"Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев."
Во-первых, ###### он будет делать ставку на иностранцев? Нормальный тренер будет делать ставку на тех, кто нормально тренируется и нормально играет. Во-вторых, по-моему, это нормальные отношения, когда начальник, - в данном случае, тренер, - требует дисциплины и выполнения заданий. Потому что он несёт результат за всё. Он, тренер, а не млекопитающее.

"Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего». Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что Угальде, купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл."
Во-первых, с чего бы это Угальде будет выходить, как бы плохо ни играл? Во-вторых, что значит "обидело"? Ты спортсмен или тряпка? Выходи и доказывай. Не тянешь - значит, твоё место в пердиве. Тянешь - значит, докажи. Или тебе должны ковровую дорожку расстелить к основе, потому что ты через обруч прыгаешь?

Короче, не бомбит у меня, парни, не бомбит. Просто это ж дикость натуральная. Это же не институт благородных девиц, а спортивный клуб. Где в жестокой конкуренции должен расти уровень, а за выполнение работы платят деньги. Но, похоже, дельфины всё же не настолько умные животные, как о них думают.
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Ответ gusilebedi
Сказка на ночь . Бразильца купили на прошлой неделе , от уходе Соболева уже больше месяца говорят . Бедный , обиженный Соболев, то друга его Джикию выгнали , то видели посмели нападающего купить
Ну в смысле на прошлой неделе? А что переговоры шли 1 день? Или думаете Соболев не знал, что ведутся переговоры с нападающим?
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Ответ natetinain
игрок себе не враг. он выберет, что ему лучше. особенно если клуб себя ведет в отношении его не шибко понятно. упрекать в этом игрока странно.
Команда это не 1 человек.Никому не должно быть привилегий.Все понятно клуб себя ведет,усиливает команду,как счиатет тренер.Пусть выбирает что лучше.Не держет силой его никто.
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Даже мотивированный дельфин нежелателен!
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Ответ Александр Охотко
Комментарий скрыт
Зачем Соболев, если есть Виллиан Жозе, который за несколько матчей забил на гол Зениту меньше, чем Соболев за всю российскую карьеру. И что важнее его поведение и отношение к делу. Ведёт себя как избалованная капризная мадама.
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Ответ Александр Кудрявцев
А Тимур кто это 🤔🤔🤔
тот кто привозил при Каррере под лч Петковича...)
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Ответ natetinain
чушь. прошлый год все показал достаточно прозрачно. конфликт с тренером-идиотом, который не смог поставить игру команде - и вот ты уже не незаменимый бомбардир, а подвис между выходом на замену и бенчем. так что в данном случае дианка однозначно права. щас под аплодисменты гуппи-болел выпрут соболя, зину, потом дело дойдет до пруцева с литвиновым. наберут одноразовых бразил и аргентосов типа медин-бонгонд. и будет этот интернациональный сброд лениво щипать травку под управлением таких же одноразовых станковичей. про отступные ты хорошо пошутил. но глупо.
Я вот со всем согласен, и хочу добавить. По сути это менеджмент должен был вмешаться и разрулить ситуацию ещё позапрошлой зимой, когда идиот Абаскаль стал ставить в центр Николсона, а из Соболева лепить крайнего нападающего. И тут не камень даже, а булыжник в огород так облизанного здесь Реброва. Нужно было ставить Абаскаля с его экспериментами на место и говорить, ты что, сука, творишь.

Тем более было понятно, что даже хромой немотивированный Соболь на две головы выше Николсона и прости господи Бальде. (кстати параллельно с этим Абаскаль слил полтора года карьеры Мелёшина, которого надо было выпускать на 5-10 минут в выигранных матчах, а не этих двух клоунов).

Теперь всё заехало слишком далеко и надо избавляться от токсичного Соболева хотя бы с какой-то финансовой выгодой.
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Никто не знает, почему слепая певица то и дело комментирует околофутбольные события?
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Теперь все трансферы должна с Сашкой Соболевым согласовывать чтобы не обиделся
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Ответ serginn
"Меня плохо использовали. Продлите, и используйте хорошенько."
Какие у нас паспортисты обидчивые. Да футболеры просто охренели уже. Ведь ни один зарубежный клуб не заплатит Соболеву сколько он получал в Спартаке.
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Бедный Соболев, задело его то, что Абаскаль не правильно использовал. А то что он больше сейчас в медиа пространстве, то со стримерами, то с блогерами,тоже Абаскаль виноват?
Или это его руководство Спартака так использует?
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Ответ Spartakus1984
Он может и нужен,но так как он себя ведет на все плюнуть и удовлтворять его хотелки.А может еще он будет тренера выбирать и состав на матч и себя в него ставить?Любой клуб больше любого игрока.
Пусть уходит,это не Промес,не тот уровень,что бы жалеть об уходе.
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