Гурцкая о Соболеве: «Спартак» хотел продлить Александра на 3 года, но приход Виллиана Жозе взбесил его. Абаскаль плохо использовал его, приход Станковича тоже не внушает оптимизма»

Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе Александра Соболева из «Спартака».

Сообщалось, что переговоры о трансфере 27-летнего форварда ведет «Зенит».

– Соболева сильно взбесил приход , он очень болезненно это воспринял. Есть серия проблем. У Соболева есть недовольство прошлым годом.

– У « » тоже должно быть недовольство по отношению к Соболеву – это был его худший сезон в команде.

– Сто процентов. Но у Соболева есть оправдание: его плохо использовал . Плюс, скорее всего, ему показалось, что менеджмент клуба недостаточно поддержал его и встал на сторону тренера. Приход Станковича тоже не внушает оптимизма.

– Почему?

– Это достаточно деспотичный, строгий тренер, который будет делать ставку на иностранцев. Я в этом уверен. Соболеву звонило руководство клуба и спрашивало про дальнейшую жизнь.

– Они хотели его продлить?

– Они хотели его продлить на три года, но при этом сказали: «Ты быстро думай, потому что если нет, мы возьмем под тебя нападающего».

Соболев – амбициозный парень, его это обидело. Он понимает, что , купленный за баснословные деньги новым руководством, будет выходить, как бы плохо ни играл. Виллиан Жозе тоже будет играть, – сказал футбольный агент в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.