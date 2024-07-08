Наталья Линичук: «С Ангелополом работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую»

Наталья Линичук объяснила прекращение работы с фигуристом Валерием Ангелополом.

В июне распался дуэт Ангелопола и Александры Шинкаренко в танцах на льду. Они тренировались у Линичук в академии Евгения Плющенко.

«Сотрудничество с Шинкаренко – Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра – очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь – докажи это на тренировках и соревнованиях.

О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом.

Пытаясь справиться с этой проблемой, мы провели переговоры с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской). Я нашла выход – предложила Валерию на постоянной основе работать с психологом. Но он это предложение отверг, к сожалению.

Желаю Валерию удачи и душевного равновесия. Я очень благодарна Евгению Плющенко и Яне Рудковской за возможность работать с талантливыми ребятами, которые есть в моей группе. У них горят глаза, они по-настоящему любят свое дело», – отметила Линичук.

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.

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