Наталья Линичук: «С Ангелополом работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую»

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Яна Рудковская Академия Плющенко Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Фигурное катание

Наталья Линичук объяснила прекращение работы с фигуристом Валерием Ангелополом.

В июне распался дуэт Ангелопола и Александры Шинкаренко в танцах на льду. Они тренировались у Линичук в академии Евгения Плющенко.

«Сотрудничество с Шинкаренко – Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра – очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь – докажи это на тренировках и соревнованиях.

О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом.

Пытаясь справиться с этой проблемой, мы провели переговоры с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской). Я нашла выход – предложила Валерию на постоянной основе работать с психологом. Но он это предложение отверг, к сожалению.

Желаю Валерию удачи и душевного равновесия. Я очень благодарна Евгению Плющенко и Яне Рудковской за возможность работать с талантливыми ребятами, которые есть в моей группе. У них горят глаза, они по-настоящему любят свое дело», – отметила Линичук.

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.

«Я не стал закомплексованным говном». Почему фигурист Ангелопол сменил третью партнершу за год?

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82 комментария
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И кто-то еще захочет после такого резюме работать с Ангелополом?
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Похоже, что Валерон сжёг все мосты и похоронил свою спортивную карьеру. Если только сменить федерацию/гражданство? Но и в этом случае нет гарантии, что опять не накосячит.
Жаль, талантливый парень, но почему такой скандальный характер?
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Ого го)) Линичук даже за шикарные плюшки от Рудковских, не смогла выдержать Валеру)))
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Ангелопол - феерический дятел, пардон за мой французский. Идеальное пособие как спустить в унитаз будущую блистательную карьеру. Пара Кагановская-Ангелопол - это было самое яркое явление в танцах за много лет. Благодаря Валере пара прекратила свое существование. Дали условия в АП, выделили специально под него титулованного тренера - профукал и этот шанс. До кучи заработал себе репутацию альфонса, ненадежного партнера со звездой во лбу, а теперь еще выясняется, что он и как ученик совершенно непрофессионален. Черная метка для любой партнерши, черная метка для любого тренера. Браво. Все, что остается - публиковать пацанские цитаты в телеге и строить из себя непонятого гения
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Еще у кого-то будут претензии в Васе после этого?)
Да, испортил Валерик себе карьеру…
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Какая классная формулировка про феномен
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😀мдааааа
Вот уж звезда во лбу горит
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Да уж, Линичук окончательно утопила репутацию Валерия ... Никто из тренеров его не возьмёт и никакая девочка с ним не встанет в пару! Карьера просто в унитаз...
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+23
Сразу вспоминаются местные сочинители, что это ФФКР талантливого Валеру душит! А по факту уже нескольких тренеров и партнерш вердикт однозначен: Валера неадекватный нарцисс.
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+23
Ответ Olga.t
Похоже, что Валерон сжёг все мосты и похоронил свою спортивную карьеру. Если только сменить федерацию/гражданство? Но и в этом случае нет гарантии, что опять не накосячит. Жаль, талантливый парень, но почему такой скандальный характер?
какой федерации нужен проблемный спортсмен? Тем более что за рубежом в принципе нет бесплатных тренировок.
+24
-2
+22
когда-нибудь Валера пожалеет, что так себя вел. Было большое чемпионское будущее, любовь болельщиков и федры, но своими руками разрушил всё.
+19
-4
+15
Пацан пришел-таки к успеху, что тут еще скажешь?
Парень уникум, слил в унитаз свою карьеру еще быстрее, чем Косторная свою карьеру одиночницы.
+23
-8
+15
Ответ lepestok
когда-нибудь Валера пожалеет, что так себя вел. Было большое чемпионское будущее, любовь болельщиков и федры, но своими руками разрушил всё.
Скорее Валера утвердится во мнении, что все вокруг сволочи, и только лишь один он стоит в белом пальто, красивый.
+14
0
+14
Рекомендация огонь!!🔥
+17
-3
+14
Парень уже всех достал.
Как только Василиса всё это тащила - не представляю.
+17
-4
+13
Ответ lepestok
какой федерации нужен проблемный спортсмен? Тем более что за рубежом в принципе нет бесплатных тренировок.
Да, загнал сам себя в угол...
Ни партнерши, ни тренера, ни желающих работать с ним.
+14
-3
+11
Ответ lepestok
когда-нибудь Валера пожалеет, что так себя вел. Было большое чемпионское будущее, любовь болельщиков и федры, но своими руками разрушил всё.
А может и нет. Некоторые люди так и не вырастают психологически, к сожалению.
+12
-2
+10
Ангелопул - первый фигурист с самосознанием футболиста. Возможно, еще не поздно сменить вид спорта.
+14
-5
+9
Это не лечится не только психологами, но и практикующими опытными психиатрами. Про таких говорят, что безнадёжен как спортсмен, а личностью он никогда не был и не будет. Нарцисс с головы до ног...
+17
-8
+9
Ну, это черная метка. Прямо на чистый, незамутненный и незакомплексованный лоб Валериана.
+9
0
+9
Мда. Кагановской оказывается медаль надо дать несколько лет терпеть это чудо-юдо звездуна Валерика
+9
-1
+8
ну собсно я так понимаю это последний тренер Ангелопола, больше его никто не возьмет
+10
-2
+8
Ответ Анжела Суханова
а че нет? ну Жулин к примеру и многие другие;
А вы у Жулина спросили? Думаю Ангелопол даже для Жулина ту мач
+8
0
+8
Ответ Raphanus
Что-то не вяжется этот спич с инсайдами, что АШ хотели второго тренера на коньках, а не только Линичук за бортом. В связи с разницей в классе между А и Ш - это была вполне закономерная просьба, как раз говорящая о намерении серьезно работать. А Линичук, видимо, это задевало
Инсайды непонятно от кого и неизвестно какой правдоподобности. По фактам же мы видим, что партнёрша вообще в шоке от произошедшего, тренер тоже даёт вполне однозначную характеристику, и продолжает работать с партнёршей. Второй раз картина практически неизменна, что как бы намекает кто корень всех проблем.
+9
-1
+8
"В скандалах и дешевом цирке я не участвую" --- ну тогда придется уйти из профессии или сменить вид спорта
+12
-5
+7
Странно, конечно. Учитывая то, что с Валерой больше никто работать не хочет, я думала, он будет держаться за этот шанс и гореть желанием всем доказать, чего он стоит, и что все ошибались.

Не знаю, что он будет делать дальше, но надеюсь, мозгов хватит не загубить карьеру окончательно
+9
-2
+7
Ответ Raphanus
Что-то не вяжется этот спич с инсайдами, что АШ хотели второго тренера на коньках, а не только Линичук за бортом. В связи с разницей в классе между А и Ш - это была вполне закономерная просьба, как раз говорящая о намерении серьезно работать. А Линичук, видимо, это задевало
Зная весь бэкграунд Валерончика как-то больше веришь Линичук.
+7
-1
+6
И как всегда обычная приписка - как я благодарна ЕвгенВикторычу и ЯнеАлександровне)
+14
-8
+6
Ответ Julia Balan
Странно, конечно. Учитывая то, что с Валерой больше никто работать не хочет, я думала, он будет держаться за этот шанс и гореть желанием всем доказать, чего он стоит, и что все ошибались. Не знаю, что он будет делать дальше, но надеюсь, мозгов хватит не загубить карьеру окончательно
да всё, приплыл Валера. если только в сольные танцы податься.)
+7
-1
+6
Ответ Светлана Романова
А что с Валерой.Нового тренера с партнершей Рудковские будут искать для своего бриллиантового нарцисса.
да не будут они с ним долго возиться. Яна вряд ли такое стерпит. Хотя, может, в шоу будет играть третьесортные роли..
+7
-1
+6
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