Наталья Линичук: «С Ангелополом работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую»
Наталья Линичук объяснила прекращение работы с фигуристом Валерием Ангелополом.
В июне распался дуэт Ангелопола и Александры Шинкаренко в танцах на льду. Они тренировались у Линичук в академии Евгения Плющенко.
«Сотрудничество с Шинкаренко – Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. Александра – очень хорошая танцорша с потенциалом, я продолжаю с ней работать, ищем ей партнера. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь – докажи это на тренировках и соревнованиях.
О паре Валерия с Василисой Кагановской я знала немного, познакомилась с ним только в академии Плющенко. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом.
Пытаясь справиться с этой проблемой, мы провели переговоры с Евгением Викторовичем (Плющенко) и Яной Александровной (Рудковской). Я нашла выход – предложила Валерию на постоянной основе работать с психологом. Но он это предложение отверг, к сожалению.
Желаю Валерию удачи и душевного равновесия. Я очень благодарна Евгению Плющенко и Яне Рудковской за возможность работать с талантливыми ребятами, которые есть в моей группе. У них горят глаза, они по-настоящему любят свое дело», – отметила Линичук.
Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Их дуэт распался в августе прошлого года.
«Я не стал закомплексованным говном». Почему фигурист Ангелопол сменил третью партнершу за год?
Жаль, талантливый парень, но почему такой скандальный характер?
Да, испортил Валерик себе карьеру…
Вот уж звезда во лбу горит
Парень уникум, слил в унитаз свою карьеру еще быстрее, чем Косторная свою карьеру одиночницы.
Как только Василиса всё это тащила - не представляю.
Ни партнерши, ни тренера, ни желающих работать с ним.
Не знаю, что он будет делать дальше, но надеюсь, мозгов хватит не загубить карьеру окончательно