Дзюба обсудил переход в «Химки» с инвестором клуба Садыговым. Трансфер маловероятен из-за запросов форварда по зарплате и риска конфликта с Глушаковым и Мирзовым (Иван Карпов)
Артем Дзюба обсудил возможный переход в «Химки» с инвестором клуба.
35-летний нападающий провел встречу с Туфаном Садыговым. Стороны обсудили возможное сотрудничество, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Этот трансфер пока считается маловероятным: Артем хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц – это слишком высокая сумма для клуба. Кроме того, линия атаки красно-черных уже укомплектована.
Также существует риск конфликта форварда с Денисом Глушаковым и Резиуаном Мирзовым в случае перехода Дзюбы в клуб.
Ранее сообщалось, что бывший игрок «Локомотива» отклонил предложения из Китая, Саудовской Аравии и Турции, так как хочет продолжить карьеру в России.
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