Дзюба обсудил переход в «Химки» с инвестором клуба Садыговым. Трансфер маловероятен из-за запросов форварда по зарплате и риска конфликта с Глушаковым и Мирзовым (Иван Карпов)

Теги Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Резиуан Мирзов Туфан Садыгов Футбол

Артем Дзюба обсудил возможный переход в «Химки» с инвестором клуба.

35-летний нападающий провел встречу с Туфаном Садыговым. Стороны обсудили возможное сотрудничество, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Этот трансфер пока считается маловероятным: Артем хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц – это слишком высокая сумма для клуба. Кроме того, линия атаки красно-черных уже укомплектована.

Также существует риск конфликта форварда с Денисом Глушаковым и Резиуаном Мирзовым в случае перехода Дзюбы в клуб.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Локомотива» отклонил предложения из Китая, Саудовской Аравии и Турции, так как хочет продолжить карьеру в России.

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48 комментариев
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Нормальный сброд подбирается в Химках)
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+74
Ответ Человек1991
Атакующее трио Глушаков , Мирзов , Дзюба может пошуметь ))
В бане )))
+38
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+38
Редакторы у вас там всё хорошо? 7 миллионов евро в месяц🤣🤣🤣
+21
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Ответ олдовый манк
Редакторы у вас там всё хорошо? 7 миллионов евро в месяц🤣🤣🤣
Ну а что, третья экономика мира, в Химках филиал рая на Земле
+18
-4
+14
Каких евро?🤡 ну что за чушь вы пишите!
+14
-1
+13
Атакующее трио Глушаков , Мирзов , Дзюба может пошуметь ))
+12
-2
+10
Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Нормальный сброд подбирается в Химках)
И Садыгов во главе )
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Ответ олдовый манк
Редакторы у вас там всё хорошо? 7 миллионов евро в месяц🤣🤣🤣
В Аль-Химках столько заплатить могут)
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Кокошу вернуть и будут четыре всадника апокалипсиса)
+7
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+7
Ответ 10ABH10
В бане )))
В баре
+6
0
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Ответ Mike_Podolyan
Каких евро?🤡 ну что за чушь вы пишите!
В месяц ?! В Химках?!
+7
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+6
" Артем хочет зарабатывать 7 миллионов евро в месяц"... Беллингем и Вини насторожились
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Артем хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц...
Сын инвестора: 7 миллионов?.. Это несерьёзно, каждому...
+2
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Ответ Человек1991
Дзюбке лучше податься к своему дружку Лёньке Слуцкому в Шанхай Шеньхуа ))
Леониду Викторовичу такие подарки явно не нужны)))
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агония у Дзюбы.. какие клубы его хотят подписать.. смешно..
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Зря он отклонил предложения. А скорее всего их и не было нормальных )
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Клуб сбитых летчиков
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Дзюба сейчас вообще не бежит. Любой юниор быстрее. Вложиться клубам в Дзюбу это деньги на ветер.
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Спартак-3
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Нормальный сброд подбирается в Химках)
Штрафбат))
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Не потянул инвестиришко семь в месяц
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Ответ Михаил Конюхов_1116123872
Нормальный сброд подбирается в Химках)
)+
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Ответ Lavinka
В Химках этого ****** видел !
Деревянными членами торгует)
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Ответ Бонд0077
Дзюба сейчас вообще не бежит. Любой юниор быстрее. Вложиться клубам в Дзюбу это деньги на ветер.
Месси тоже не бежит, но как играет!
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Обожаю эту стадию , когда наши " звёзды " ходят по клубам и " ну возьмите меня !" 😁
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С такими топовыми трансферами, думаю, зимой вернут Талалаева. Под ФНЛ,так сказать)
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Пацаны, шкафчики закрывайте!
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А могли бы вместе деревянными членами торговать))
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Чёт маленько он оторвался от действительности ..
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Талалаев еще будет рад что не придётся тренировать эту гоп компанию
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