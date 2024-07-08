Дзюба обсудил переход в «Химки» с инвестором клуба Садыговым. Трансфер маловероятен из-за запросов форварда по зарплате и риска конфликта с Глушаковым и Мирзовым (Иван Карпов)

Артем Дзюба обсудил возможный переход в «Химки» с инвестором клуба.

35-летний нападающий провел встречу с . Стороны обсудили возможное сотрудничество, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Этот трансфер пока считается маловероятным: хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц – это слишком высокая сумма для клуба. Кроме того, линия атаки красно-черных уже укомплектована.

Также существует риск конфликта форварда с и в случае перехода Дзюбы в клуб.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Локомотива» отклонил предложения из Китая, Саудовской Аравии и Турции, так как хочет продолжить карьеру в России.

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