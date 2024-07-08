Соболев «в шаге от перехода в «Зенит». Сделку со «Спартаком» могут оформить в ближайшие двое суток («Первый спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Футбол

Александр Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит».

Петербургский клуб близок к достижению договоренности со «Спартаком» о сумме трансфера 27-летнего нападающего. С самим игроком согласовываются детали контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт». 

Сделка может быть оформлена в ближайшие двое суток. Отмечается, что футболист «в шаге от перехода в «Зенит». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Гурцкая о Соболеве: «Спартак» хотел продлить Александра на 3 года, но приход Виллиана Жозе взбесил его. Абаскаль плохо использовал его, приход Станковича тоже не внушает оптимизма»

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216 комментариев
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Надеюсь, в Зените все сменку прикупили
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+110
Ответ Влад Безруков
Надеюсь, в Зените все сменку прикупили
Пфф, с чего бы?, не знаю какой заскок у руководства на форвардов Спартака, но лично моё отношение к этому персонажу не изменится никак, даже радости особо не будет от его голов, за 27 лет, что я смотрю чемпионат России - он с отрывом самый мерзкий и неадекватный , даже Дзюба на его фоне - безобидный дурачок.
+124
-16
+108
В финском заливе дельфинам больше раздолья
+68
-1
+67
Ответ Регион-36
Очередное бревно, лишь бы конкурентов ослабить, кто раз в пятилетку по мячу попадает. Вот на кой он Зениту вообще, вдруг на пятый год, от дерева, в ворота Зенита залетит и за ценой не постоим, естественно ?)
Для Спартака уход Соболева скорее усиление, чем ослабление.
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Смотрим в новом сезоне - все пенальти на Соболевы чистые и вообще он лучший современный нападающий
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что ж… повезло ему, что на стадионе не будет виража)
+28
-3
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Ответ Влад Безруков
Надеюсь, в Зените все сменку прикупили
Она там всегда под рукой.
+40
-15
+25
Ответ Регион-36
Очередное бревно, лишь бы конкурентов ослабить, кто раз в пятилетку по мячу попадает. Вот на кой он Зениту вообще, вдруг на пятый год, от дерева, в ворота Зенита залетит и за ценой не постоим, естественно ?)
посмотрим как фаны зенита теперь будут осуждать его нырки)
+24
-4
+20
Дзюба 2
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+15
Господи, пожалуйста, не надо 🫡
+18
-5
+13
Не, знаете, когда приходил Дзюба, это было объяснимо. Лучший бомбардир чемпионата, замена уходящему поколению, потенциальный лидер российского костяка. Но Соболев и близко не стоит ни к одному из этих статусов.
+15
-2
+13
Ответ arspurs9
Звучит как бред, но если совершится, то питерские обувные магазины побьют все рекорды продаж.
А причем здесь болельщики и зенит? Я думаю вы вряд-ли найдете болельщика зенита который будет рад этому переходу
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-2
+12
Да идите вы #####
+12
-2
+10
это будет большая ошибка и я бы сказал полное наплевательское отношение к болельщикам Зенита
+13
-3
+10
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
А вы неплохо аналитик
Лучший форвард страны для вас забивает 5 голов в сезоне, а Карась ни в ЦСКА, ни в Динамо не стал даже близко лидером, но в топ 3 чемпионата))
+11
-2
+9
Ответ сергей петров
это будет большая ошибка и я бы сказал полное наплевательское отношение к болельщикам Зенита
Вы последние лет 5 в тайге жили что ли?)
+11
-2
+9
Очередное бревно, лишь бы конкурентов ослабить, кто раз в пятилетку по мячу попадает. Вот на кой он Зениту вообще, вдруг на пятый год, от дерева, в ворота Зенита залетит и за ценой не постоим, естественно ?)
+18
-10
+8
В Питере сейчас большой спрос на сменку)
+12
-6
+6
Ответ bellyashe
что ж… повезло ему, что на стадионе не будет виража)
они пересели на другую трибуну и ходят за бесплатные сосиски...)
+19
-13
+6
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Да хоть Беллингем или Винисиус. Зачем мерзость в команде?
+9
-4
+5
продажный…даже на стадике освистывать его много чести, просто надо хлопать что он ушел))
+5
0
+5
Ответ Кирилл Демченко
А причем здесь болельщики и зенит? Я думаю вы вряд-ли найдете болельщика зенита который будет рад этому переходу
Среди моих знакомых таких точно нет. Более того, часть вообще перестанет смотреть матчи Зенита с участием мерзости, я в их числе.
+5
0
+5
Ответ Тимур Тимербаев
И всё это за народные деньги бедных российских налогоплательщиков. Господи, как же стыдно за наш Зенит(((
Не надоело нести чушь про народные деньги?
+11
-6
+5
он и не был спартаковцем, плаксивый какой-то. Семаку придётся скамейку заказывать, или Медведев уже позаботился?
+4
0
+4
АСТАНАВИТЕСЬ!
+6
-2
+4
Надеюсь, в случае перехода, его отдадут в аренду в спартак. А лучше — в химки.
+3
0
+3
Если настроен уходить - пусть. И так с мотивацией частые проблемы. А тут если переход сорвётся, ещё хуже будет
+7
-4
+3
Саша ты дома!!!
+8
-5
+3
Хоть бы нет
+6
-3
+3
Ответ HigHell
Очень странное приобретение, неужели все болельщики Зенита, смотря на него в играх против Спартака не поймали себя на мысли,что как хорошо,что он не играет за питерцев, непонятный игрок, ещё больше непонятный персонаж на поле
Он реально не нужен, смысл брать токсичного персонажа(((
Игровое время ему ни кто не гарантировал, будет "быковать" сразу обломают.
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