Соболев «в шаге от перехода в «Зенит». Сделку со «Спартаком» могут оформить в ближайшие двое суток («Первый спорт»)
Александр Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит».
Петербургский клуб близок к достижению договоренности со «Спартаком» о сумме трансфера 27-летнего нападающего. С самим игроком согласовываются детали контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».
Сделка может быть оформлена в ближайшие двое суток. Отмечается, что футболист «в шаге от перехода в «Зенит».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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