Соболев «в шаге от перехода в «Зенит». Сделку со «Спартаком» могут оформить в ближайшие двое суток («Первый спорт»)

Александр Соболев близок к переходу из «Спартака» в «Зенит».

Петербургский клуб близок к достижению договоренности со « » о сумме трансфера 27-летнего нападающего. С самим игроком согласовываются детали контракта, сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

Сделка может быть оформлена в ближайшие двое суток. Отмечается, что футболист «в шаге от перехода в «Зенит».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 27 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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