Журова об Олимпиаде-2024: «Отношение к спортсменам, которые поедут, изменится в худшую сторону среди большого количества граждан РФ»

Светлана Журова высказалась об отношении россиян к участникам Олимпиады-2024.

Ранее пловец Никита Коновалов предположил, что российские спортсмены могут попасть в «черный список», если согласятся ехать на Игры-2024 в Париже.

«Я не слышала информацию про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону среди большого количества граждан РФ.

При этом у нас не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.

Наши болельщики не воспылают большой любовью к тому, кто захочет поехать на Олимпиаду. Это определенный круг людей, не все россияне», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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