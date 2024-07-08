Журова об Олимпиаде-2024: «Отношение к спортсменам, которые поедут, изменится в худшую сторону среди большого количества граждан РФ»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Водные виды

Светлана Журова высказалась об отношении россиян к участникам Олимпиады-2024.

Ранее пловец Никита Коновалов предположил, что российские спортсмены могут попасть в «черный список», если согласятся ехать на Игры-2024 в Париже.

«Я не слышала информацию про черные списки. Но однозначно к спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, изменится отношение в худшую сторону среди большого количества граждан РФ.

При этом у нас не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.

Наши болельщики не воспылают большой любовью к тому, кто захочет поехать на Олимпиаду. Это определенный круг людей, не все россияне», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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63 комментария
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Опять депутаты решили свое мнение за позицию всего народа выдать
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Как телек скажет, так и будут относиться. Скажут "предатели" - будут плохо относиться, скажут "герои в тылу врага" - будут хорошо.
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Ответ Gerald1
Опять депутаты решили свое мнение за позицию всего народа выдать
зато к европейскому автопрому и не только отношение стабильное!
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Хуже,чем отношение к депутатам,не будет.
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Ответ Gerald1
Опять депутаты решили свое мнение за позицию всего народа выдать
Так тут даже нет уверенности, что это именно их собственное мнение. У них своего мнения уже давно нет :)
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Нет, не изменится
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Заявление Журовой - по сути скрытая угроза для поехавших на Олимпиаду спортсменов.
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Оболваненных может и изменится, нормальных нет.
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Спортсмены, которые поедут на олимпиаду, имеют хоть какое-то своё мнение, в отличие от вас депутатов, нажимающие кнопки в Госдуре по команде сверху.
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Пока только отвращение к Журовой
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Опять двадцать пять. Да с чего ты решила что у большинства граждан изменится отношение в худшую сторону? Многим вообще спорт неинтересен как явление, люди заняты другими делами. Или тебе письма мешками приходят, как Терешковой в свое время? До чего же паскудный народ в ГД.
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Не изменится.А если еще и за свой счет поедут, то большинство наоборот - еще больше зауважаю. А вот что должно случится, чтобы начали уважать Журову - я не знаю
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Я буду благодарен тем, кто проявит силу духа и поедет на Олимпиаду в любом статусе. И всё равно все будут знать что это русский спортсмен.
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Ответ serginn
Как телек скажет, так и будут относиться. Скажут "предатели" - будут плохо относиться, скажут "герои в тылу врага" - будут хорошо.
Да тут и без телевизора все очень плохо. Достаточно посмотреть комментарии на Спортсе по теме под другими постами от NPC.
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-1
+10
Это она про политиканов и глубинных патриотиков?
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-1
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С**а
+11
-2
+9
Отношение к нашим депутатикам у народа НАМНОГО хуже. А а ехать или не ехать пусть каждый решает сам.
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0
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Вы только потом не примазывайтесь, если вдруг, случайно, кто-то после такого прессинга возьмет медаль. Вашей заслуги, неуважаемые чиновники, в этом точно не будет; скорее наоборот, Вы все сделали, чтобы наши там проиграли.
+9
-1
+8
Отношение к спортсменам уже давно поменялось - как только они зашли в Госдуму и местные органы.
+7
0
+7
При этом у нас не будет такого, как на Украине. Если у них кто-то пожал российскому спортсмену руку, то начинается просто кошмар.

Интересно, а если Загитова обнимется с Покровским и поцелуется с Макаревичем, мол, я выросла на ваших песнях и выложит это в "стограмм", что начнётся на госТВ ?
+8
-1
+7
Ответ Gerald1
Опять депутаты решили свое мнение за позицию всего народа выдать
Проблема только в том, что большинство народа манипулируемо. Им скажут: распни, - и они не откажутся. Если почитать не спортивные сайты, то там такой набор фекалий летит в адрес собирающихся ехать на Олимпиаду спортсменов, что просто оторопь берет
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большое количество граждан плевать хотели на ои и спортсменов, им своих проблем хватает
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Большому числу граждан РФ абсолютно фиолетово, поедут спортсмены или нет. Личное дело каждого спортсмена. Можно говорить за себя типа "я бы поехал" или "я бы не поехал", но вот это формирование общественного мнения не самыми умными людьми уже откровенно задолбало. Неужели нельзя найти говорящие головы, которые будут исторгать меньший бред? Это же не так сложно.
При том, что вопрос вообще не дискуссионный. Если ты не просишь государство и федерацию оплатить поездку, больше вообще никого не волнует, где и в чем спортсмен участвует - от Олимпиады до групповой оргии в свингер-клубе.
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Достала эта прошмандовка говорить от имени народа
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Очередной набор слов, кое-как связанных в предложения.
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Ответ Ochocinco
Так тут даже нет уверенности, что это именно их собственное мнение. У них своего мнения уже давно нет :)
Ну как нет, есть) просто их мнение всегда совпадает с мнением Васильича)
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Я как была преданным болельщиком Даниила Медведева, так и останусь им, независимо от того, поедет ли он на олимпиаду или нет. Обожаю теннис и Даниила.
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Граждане никаких спортсменов не знают и большинству на прыгунов-скакунов плевать
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Журову кто уполномочил говорить за " большое количество граждан РФ" ?
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Вылизывает жопу сами знаете кому - не слушать)
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