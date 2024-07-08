Winline Летний Кубок. «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой», «Сочи» против «Тальереса» 

«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках Winline Летнего Кубка.

Также в понедельник «Сочи» встретится с аргентинским « ».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Winline Летний Кубок

« » Россия – «Тальерес» Аргентина – 13:00

«Зенит» Россия – « » Сербия – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: « » – 6 очков (2 матча), « » – 3 (1), «Тальерес» – 0 (1), « » – 0 (2).

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