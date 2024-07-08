Winline Летний Кубок. «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой», «Сочи» против «Тальереса»
«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках Winline Летнего Кубка.
Также в понедельник «Сочи» встретится с аргентинским «Тальересом».
Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Winline Летний Кубок
«Сочи» Россия – «Тальерес» Аргентина – 13:00
«Зенит» Россия – «Црвена Звезда» Сербия – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 матча), «Црвена Звезда» – 3 (1), «Тальерес» – 0 (1), «Сочи» – 0 (2).
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Но без грязи.
Богданыч говорил, мол, Эракович, Караваев и Кассьерра были недоступны в прошлом матче из-за небольших проблем.
Может быть сегодня они получат какую-то нагрузку, учитывая что до старта сезона остались считанные дни.
Вперед, Зенит!
ну, все поняли
бгг