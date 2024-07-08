Winline Летний Кубок. «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой», «Сочи» против «Тальереса» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) результаты Первая лига Тальерес Сочи Футбол

«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках Winline Летнего Кубка.

Также в понедельник «Сочи» встретится с аргентинским «Тальересом».

Турнир проходит в Санкт-Петербурге.

Winline Летний Кубок

«Сочи» Россия – «Тальерес» Аргентина – 13:00

«Зенит» Россия – «Црвена Звезда» Сербия – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Зенит» – 6 очков (2 матча), «Црвена Звезда» – 3 (1), «Тальерес» – 0 (1), «Сочи» – 0 (2).

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13 комментариев
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Зениту - удачи, хорошей подготовки к сезону и без травм!
+17
-3
+14
Состав Зенита супер! Побольше сыгранности и побед над любыми соперниками!👏
+11
-1
+10
Хорошие спарринги у Зенита и наблюдать интересно 👍🏻
+9
-1
+8
Матч с Тальересом вышел очень боевым и горячим, надеюсь, сербы сегодня тоже не дадут нашим скучать.
Но без грязи.

Богданыч говорил, мол, Эракович, Караваев и Кассьерра были недоступны в прошлом матче из-за небольших проблем.
Может быть сегодня они получат какую-то нагрузку, учитывая что до старта сезона остались считанные дни.

Вперед, Зенит!
+7
-1
+6
пользуясь случаем, напоминаю, что Спартак - #####

ну, все поняли

бгг
+8
-2
+6
Ответ Спартак сила
Помнишь что вам Воронеж кричал? Включи на репите послушать пожалуйста
То что размотаем "Спартак" на их поле? Так получилось же.
+5
0
+5
За Зенит и без травм!
+10
-6
+4
Ответ Спартак сила
Комментарий удален модератором
Бестрофейник-середняк, ну пластинку смени, заезжено...
+6
-3
+3
Ответ Зелёный гопник
Хорошие спарринги у Зенита и наблюдать интересно 👍🏻
Чемпион играет с Црвеной, а середняк - с Уфой. Видимо, готовится к пердиву.
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Мукунку хороший
То что Спартак чемпион,мы знаем.. не надо зашифровывать это слово..а по поводу зенита,знают все..что это позор российского футбола..
Комментарий удален модератором
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