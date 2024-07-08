Мендеш обсудит с «Реалом» будущее Лунина на этой неделе. На случай ухода голкипера агент может предложить Кошту в качестве замены

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Агент Андрея Лунина обсудит с «Реалом» будущее голкипера.

По информации As, встреча Жорже Мендеша с представителями «Реала» состоится на этой неделе. Лунин и его агент не исключают ухода из клуба, поскольку контракт вратаря истекает следующим летом. В свою очередь, «Реал» хочет сохранить голкипера и продлить соглашение.

Также сообщается, что Мендеш предложит «Реалу» нескольких кандидатов на замену Лунину в случае его ухода. Одним из них может стать голкипер «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта.

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21 комментарий
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Такой вратарь, как Кошта, не должен сидеть на лавке.
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+77
Зачем это нужно Коште? Он вполне готов играть в основе топ клуба, а не сидеть под Куртуа
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Ответ Дмитрий Якушевич
Комментарий скрыт
Обоснуй.
Там пенальти взял, а здесь нет?
🤡
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Ответ maxusmaus
Откуда такая уверенность что он будет сидеть под Куртуа, а не наоборот?)
Куртуа - лучший вратарь мира здесь и сейчас.
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Ну Кошта точно не на лавку, ему надо идти в клуб, где будет первым номером.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
да и прихильники тоже процуют норм))
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Ответ Иван Иванов
Обоснуй. Там пенальти взял, а здесь нет? 🤡
Очень посредственный вратарь, в целом.
Тут пенальти взял, а до и после одни привозы.
🤡
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Ответ maxusmaus
Откуда такая уверенность что он будет сидеть под Куртуа, а не наоборот?)
Потому что когда Куртуа в форме, ни один вратарь мира ему не конкурент
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Ответ maxusmaus
Откуда такая уверенность что он будет сидеть под Куртуа, а не наоборот?)
При всей нелюбви к носатому и при всех его травмах, это небо и земля во вратарском плане🤓
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В любом случае, лавка стабильности ему не прибавит
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И Кошта, и Лунин достойны быть первыми номерами, а не полировать лавку.
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Да даже если и про пенальти говорить, то что не так? Хоть один удар взять от деревянных французов был обязан. В итоге над ним просто поиздевались. Или пенальти не считаются?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Иван Иванов
Обоснуй. Там пенальти взял, а здесь нет? 🤡
Обсоснуй. Матч с Грузией видел?
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Ответ maxusmaus
Откуда такая уверенность что он будет сидеть под Куртуа, а не наоборот?)
Ну под Куртуа любой сидеть будет...
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Ответ Илья Владимирович
Куртуа - лучший вратарь мира здесь и сейчас.
Это тот, которому Месси 2 в домик забросил?)
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Ответ Дмитрий Якушевич
Да даже если и про пенальти говорить, то что не так? Хоть один удар взять от деревянных французов был обязан. В итоге над ним просто поиздевались. Или пенальти не считаются?
Тем более когда Гризманн и Мбаппе на лавке. Одни дровосеки били пенальти, и это напротив болельщиков португальских. А франкоафриканцы ему даже шанса не оставили
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