Мендеш обсудит с «Реалом» будущее Лунина на этой неделе. На случай ухода голкипера агент может предложить Кошту в качестве замены
Агент Андрея Лунина обсудит с «Реалом» будущее голкипера.
По информации As, встреча Жорже Мендеша с представителями «Реала» состоится на этой неделе. Лунин и его агент не исключают ухода из клуба, поскольку контракт вратаря истекает следующим летом. В свою очередь, «Реал» хочет сохранить голкипера и продлить соглашение.
Также сообщается, что Мендеш предложит «Реалу» нескольких кандидатов на замену Лунину в случае его ухода. Одним из них может стать голкипер «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта.
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Там пенальти взял, а здесь нет?
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Тут пенальти взял, а до и после одни привозы.
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