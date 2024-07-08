Мендеш обсудит с «Реалом» будущее Лунина на этой неделе. На случай ухода голкипера агент может предложить Кошту в качестве замены

Агент Андрея Лунина обсудит с «Реалом» будущее голкипера.

По информации As, встреча с представителями « » состоится на этой неделе. Лунин и его агент не исключают ухода из клуба, поскольку контракт вратаря истекает следующим летом. В свою очередь, «Реал» хочет сохранить голкипера и продлить соглашение.

Также сообщается, что Мендеш предложит «Реалу» нескольких кандидатов на замену в случае его ухода. Одним из них может стать голкипер «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта.

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