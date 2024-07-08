Дмитрий Губерниев: «Говорим, что мы великая хоккейная держава, а все остальные уже забыли об этом. Если будем орать, что без нас все загибаются, понимаете же, что это не так»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой сборная России сборная России жен Дмитрий Губерниев КХЛ Матч ТВ ЧМ-2024 Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил рекордные рейтинги ЧМ по биатлону в некоторых странах.

«Значит, мы не такие топовые спортсмены, вот и все. Давайте мы в этом признаемся. Больше того, аудитория даже и у лыж выросла, то есть отряд не заметил потери бойца. Это на самом деле грустно и в определенном смысле – наша боль. Значит, мы были не настолько заметными и яркими.

Даже я не говорю про футбол. Посмотрите на прошедший чемпионат мира по хоккею. Мы говорим, что мы великая хоккейная держава, а все остальные уже забыли об этом.

Поэтому я и ратовал за поездку на Олимпийские игры, замыкаться в себе – не выход. Это данность. 

С утроенной энергией нужно помогать не только детско-юношескому спорту, но и спорту высших достижений. Мы не должны потерять спорт в стране. Мы должны развивать детский и большой спорт.

В противном случае будет еще хуже: регресс, деградация и про нас вообще никто не вспомнит. Уже сейчас не вспоминают.

Мы должны отдавать себе отчет. Если мы сейчас на каждом углу будем орать, что мы великие и без нас все загибаются, вы же понимаете, что это не так, мягко говоря.

Важно признать проблему, работать над ней и не быть страусами, которые прячут башку в песок. В биатлоне никто не вспоминает о том, что нас нет, кроме нас и белорусов», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Подпишусь под каждым его словом. Разные соловьевы, скабеевы, анисимовы это, к сожалению, это никогда не поймут.
+42
-7
+35
Ответ ne ravnodushen
Подпишусь под каждым его словом. Разные соловьевы, скабеевы, анисимовы это, к сожалению, это никогда не поймут.
Да они все прекрасно понимают, но у них работа такая.
+38
-4
+34
До чего жизнь довела. Губерниев теперь адекватный
+26
-6
+20
Сколько читаю разнообразных мнений по поводу отстранения от хоккея, футбола, других видов спорта, ни разу не видел отсылки к отстранению английских футбольных клубов от ЕвроКубков в 80-е годы того века.

Между тем, из-за трагедии, причиной которой послужили (весьма условно по нашим понятиям) фанаты ОДНОГО английского клуба (Ливерпуль) на 5 (ПЯТЬ!) лет отстранили от ЕвроКубков ВСЕ английские команды. И это происходило в том виде спорта, прародителями которого считаются именно англичане. И это значило, что болельщики и игроки ещё до-фига-скольких-за-5-лет-команд Англии просто смотрят футбол по телеку, хотя имели все основания там играть.

Сейчас, много лет спустя, кто-то разве вспоминает, что те ЕвроКубки были выиграны без участия каких-то самых авторитетных клубов из страны-родителя футбола, а поэтому все эти 5 лет жизни УЕФА не являются легитимными?

5 лет бана - это сейчас сложно. В масштабах истории - это капля в море.
+18
-2
+16
Ответ Presence
По какому делу? Давай на пальцАх объясни, почему не участвуем в отборах по футболу, почему не участвуем в ЧМ и ОИ по хоккею, почему мы, пролетаем мимо всех чемпионатов мира и европы? А дело одно, политическое! И не надо вякать, что кто то тут агрессор, а типа сшп раздолбавшие всмятку Ливию, Ирак и Афган без одобрения ООН, это агнецы божьи! Байден сказал, что он чёрная женщина!!! Оближи...его!!!
Кто платит, тот музыку и заказывает. То, что Россия потеряла влияние на международной арене на столько, что даже верные вассалы поворачиваются одним местом виновато только наше правительство. Все страны действуют в своих интересах. СшП, желтые росомахи, бриты, обрезанные, да и все кому не лень. То что нас поперли отовсюду говорит лишь о том, что Россия ни какого влияния не имеет.
+16
-2
+14
Ну все по делу
+15
-4
+11
Ответ Ыжык
Да они все прекрасно понимают, но у них работа такая.
они люди такие
+8
-1
+7
Ответ Новак Шпагатович
Вот все по делу говорит, но искренне ли он так считает? Или же просто ветер подул в другую сторону и флюгер тоже повернулся?
Он очень рискует, делая такие заявления. Более того, он лезет в весьма "обидчивые" виды спорта типа хоккея с Газпромом, творцом "питерского СКА-чуда" Ротенбергом, старыми... депутатами Третьяком и Фетисовым, а также лыжи с не слишком адекватной Вяльбе и конъюнкткрщиками Степановой и золотоботиночным "на сцене постоял" Большуновым (не отменяет того, что он выдающийся спортсмен), биатлон, в котором есть полностью выжившие из ума Тихонов и Васильев.
Нет, он пошёл на огромный риск, учитывая, что если его начнут бить, то подъедет все село фигурного катания...
+7
-1
+6
Вот все по делу говорит, но искренне ли он так считает? Или же просто ветер подул в другую сторону и флюгер тоже повернулся?
+6
-1
+5
Ответ Ыжык
До чего жизнь довела. Губерниев теперь адекватный
Адекватным он никогда не был. Просто в отсутствие трансляций КМ по биатлону Губерниев вдруг оказался никому не нужным.
+9
-6
+3
Ответ Кирилл Мефодий
Адекватным он никогда не был. Просто в отсутствие трансляций КМ по биатлону Губерниев вдруг оказался никому не нужным.
Я из за него перестал биатлон смотреть. Но то что он говорит адекватные вещи сейчас это факт. В нашем спорте это вообще редкость.
+7
-4
+3
Завтра будет извиняться и оправдываться, что не в ту дверь зашел...
+3
0
+3
Ответ unbelievable
Кто платит, тот музыку и заказывает. То, что Россия потеряла влияние на международной арене на столько, что даже верные вассалы поворачиваются одним местом виновато только наше правительство. Все страны действуют в своих интересах. СшП, желтые росомахи, бриты, обрезанные, да и все кому не лень. То что нас поперли отовсюду говорит лишь о том, что Россия ни какого влияния не имеет.
интересно, а ты понимаешь, что ты - нацист?
спрошу у модеров спортса, какого чёрта тут такое ещё висит.
+2
0
+2
Ответ $-AGROHIM-$
они люди такие
Нехорошие...
+1
0
+1
Ответ Кирилл Мефодий
Комментарий удален модератором
Она работу работает
+1
0
+1
Ответ Екатерина Прекрасная
Ну просто ни в лыжах, ни в биатлоне РФ уже лет как 15 не в фаворе, увы. Поэтому "отряд не заметил потерю бойца". Последняя олимпиада, где прилично выступили биатлонисты была в Турине, а потом какая-то беспросветная тьма опустилась и просто стало неинтересно наблюдать за плетущейся в хвосте сборной. По лыжам картина еще более печальная. С хоккеем ,все-таки, немного другая история была, хотя согласна с Губерниевым в том, что как только уходишь - на твое место сразу десять новых приходит.
Про лыжи тебе тут уже ответили, а я скажу про хоккей. Наши хоккеисты в НХЛ играют более чем дстойно, а в хоккее именно НХЛ сильнейшая лига, при всём уважении к чм, это турнир второразрядный.
+1
0
+1
Ответ Presence
Господи! Вразуми члена. Загни пальцы, какие войны, украинский недоросль? Крым, Донецк, Луганск убежал от тебя чумного по итогам референдума!!! Ты, же прокажённый, чумной с тобой даже Херсонская и Запорожская область связываться не хотят. Дальше потеря Харькова, Сумм, Днепропетровска, Полтавы, Черкасс, Одессы, Николаева!!! Обтекай, как сбродная укро на евро. гы
Референдум. 🤡
+1
0
+1
Ответ Ыжык
До чего жизнь довела. Губерниев теперь адекватный
Специально зашел, чтоб увидеть этот "оригинальный" комментарий под мнением Губерниева по бойкоту. И он как всегда на месте
+1
0
+1
Ответ Pitts
Сколько читаю разнообразных мнений по поводу отстранения от хоккея, футбола, других видов спорта, ни разу не видел отсылки к отстранению английских футбольных клубов от ЕвроКубков в 80-е годы того века. Между тем, из-за трагедии, причиной которой послужили (весьма условно по нашим понятиям) фанаты ОДНОГО английского клуба (Ливерпуль) на 5 (ПЯТЬ!) лет отстранили от ЕвроКубков ВСЕ английские команды. И это происходило в том виде спорта, прародителями которого считаются именно англичане. И это значило, что болельщики и игроки ещё до-фига-скольких-за-5-лет-команд Англии просто смотрят футбол по телеку, хотя имели все основания там играть. Сейчас, много лет спустя, кто-то разве вспоминает, что те ЕвроКубки были выиграны без участия каких-то самых авторитетных клубов из страны-родителя футбола, а поэтому все эти 5 лет жизни УЕФА не являются легитимными? 5 лет бана - это сейчас сложно. В масштабах истории - это капля в море.
Я тоже об этом писал. Причем английские клубы к1983 году выигрывали КЕЧ пять лет подряд,брали другие кубки,в один год взяли все три. И ничего,у УЕФА хватило силы аоли на 5 лет их исключить. Хотя вина за трагедию на Эзеле, больше на бельгийских полицейских и кто трибуну строил,которая проломилась и люди погибли.
+1
0
+1
Ответ pryut
Кто-нибудь наконец объяснит этому (-), что абсолютное большинство граждан России не собирается обменивать судьбу своей страны и своих детей на его футбол-хоккей?
А как судьба граждан России и их детей зависит от хоккея? 🙄
+1
0
+1
Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу
+1
0
+1
Кто-нибудь наконец объяснит этому (-), что абсолютное большинство граждан России не собирается обменивать судьбу своей страны и своих детей на его футбол-хоккей?
+5
-4
+1
Ответ ne ravnodushen
Стремная работа, надо сказать
Стремная работа это за 30 тыщ в пятерочке горбатиться, без шанса на улучшение.
0
0
0
Губка встал на скользкую дорожку. Эдак и про санкции и импортозамещение чего-нибудь ляпнет. Впрочем, нет.
0
0
0
Ах, каков фрондёр!!!!
0
0
0
Ответ ne ravnodushen
Подпишусь под каждым его словом. Разные соловьевы, скабеевы, анисимовы это, к сожалению, это никогда не поймут.
Такое ощущение что вот этих людей только юзеры спортса смотрят
0
0
0
Ответ Ыжык
Да они все прекрасно понимают, но у них работа такая.
Стремная работа, надо сказать
0
0
0
Ответ Zubi
Такое ощущение что вот этих людей только юзеры спортса смотрят
Люди старшего возраста зачастую по привычке смотрят федеральные каналы, и зомбируются невольно.
0
0
0
Ответ ne ravnodushen
Люди старшего возраста зачастую по привычке смотрят федеральные каналы, и зомбируются невольно.
А Ютубом не зомбируются??там просто противоположная точка зрения а принципы подачи одинаковые
0
0
0
Ответ Джанлука Нальюка
Референдум. 🤡
Такую же мордочку засандаль теперь дальше! Мобилизация!!! Не тошнит, в гланды не упёрлось? Что же вас жизнь то ничему не учит? Почему вы, такие необучаемые? Вы, интернетом умеете пользоваться? Там вагон и маленькая тележка, как живут сейчас люди без сине-ссаной тряпки, они за 30-ть с лишним лет узнали, что такое Жизнь!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий