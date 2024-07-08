Дмитрий Губерниев: «Говорим, что мы великая хоккейная держава, а все остальные уже забыли об этом. Если будем орать, что без нас все загибаются, понимаете же, что это не так»

Дмитрий Губерниев оценил рекордные рейтинги ЧМ по биатлону в некоторых странах.

«Значит, мы не такие топовые спортсмены, вот и все. Давайте мы в этом признаемся. Больше того, аудитория даже и у лыж выросла, то есть отряд не заметил потери бойца. Это на самом деле грустно и в определенном смысле – наша боль. Значит, мы были не настолько заметными и яркими.

Даже я не говорю про футбол. Посмотрите на прошедший чемпионат мира по хоккею. Мы говорим, что мы великая хоккейная держава, а все остальные уже забыли об этом.

Поэтому я и ратовал за поездку на Олимпийские игры, замыкаться в себе – не выход. Это данность.

С утроенной энергией нужно помогать не только детско-юношескому спорту, но и спорту высших достижений. Мы не должны потерять спорт в стране. Мы должны развивать детский и большой спорт.

В противном случае будет еще хуже: регресс, деградация и про нас вообще никто не вспомнит. Уже сейчас не вспоминают.

Мы должны отдавать себе отчет. Если мы сейчас на каждом углу будем орать, что мы великие и без нас все загибаются, вы же понимаете, что это не так, мягко говоря.

Важно признать проблему, работать над ней и не быть страусами, которые прячут башку в песок. В биатлоне никто не вспоминает о том, что нас нет, кроме нас и белорусов», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.