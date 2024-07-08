Два фигуранта по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправлены в СИЗО

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Два фигуранта по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. С. у., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 131 УК РФ (Изнасилование совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) на срок 2 месяца, до 6 сентября 2024 года», – говорится в сообщении Судов общей юрисдикции города Москвы.

Такое же решение принято и по второму фигуранту дела о нападении – Ортикбоеву М.Р. Он также отправлен в СИЗО на 2 месяца – до 6 сентября 2024 года.

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80 комментариев
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Я прям представляю, что было бы с русскими людьми, если бы они приехали в Ташкент, исповедовали радикальное православие, избивали и насиловали местных жителей за то, что они узбеки…
+139
-23
+116
Фух, слава богу не Мбаппе или Камавинга, это же у них там во Франции проблемы с мигрантами, у нас все под контролем великого лидера
+82
-11
+71
Ответ Дядя ТУРА
Сомневаюсь, что они насиловали потому что русская, а не потому что женщина и одна в парке ночью
А, ну это прям меняет дело в корне)
+88
-18
+70
Ответ IceBear27
Я прям представляю, что было бы с русскими людьми, если бы они приехали в Ташкент, исповедовали радикальное православие, избивали и насиловали местных жителей за то, что они узбеки…
Сомневаюсь, что они насиловали потому что русская, а не потому что женщина и одна в парке ночью
+78
-25
+53
Сколько ещё должны эти животные изнасиловать девушек и детей что бы геополитик и его ручная дума наконец поняли )))Они тут если и нужны то только по визам и в загоне
+62
-11
+51
Ответ Владимири Йолкиннен
Комментарий удален модератором
Так они и не скрывают, что это одна из причин поездки в Москву. Ослов на всех не хватает.
+52
-5
+47
Ответ сергей петров
Сколько ещё должны эти животные изнасиловать девушек и детей что бы геополитик и его ручная дума наконец поняли )))Они тут если и нужны то только по визам и в загоне
А им то чё? Никого из них и их семьи не тронут
+28
0
+28
А мне вот больше интересно: третий чел реально просто на шухере стоял, или откупился/откупили? Жалко только, что не узнаем.
+28
-3
+25
Абдурашидрв наверное ученный какой-то полезный а Ортикбоев инженер 🧐
+24
-3
+21
А ещё двадцать лет назад таких случаев было по пальцам пересчитать за год. А теперь через день такие новости.
+19
-1
+18
Ответ Groznyi2024
Уже известно кого? Кто-то следит за тем, кто пропал с эфира Матча?
Губерниев как то странно пропал.
+16
-1
+15
Дайте угадаю их профессии, хирург кардиолог, и инженер атомщик. Ведь к нам завозят только ценных иностранных специалистов без которых наша экономика развалится
+16
-4
+12
Всего ж трое было:
Мухреддин
Жавохир
Бунед

Кто на свободе?
+11
0
+11
Ответ IceBear27
Я прям представляю, что было бы с русскими людьми, если бы они приехали в Ташкент, исповедовали радикальное православие, избивали и насиловали местных жителей за то, что они узбеки…
Когда в голове пусто, рождаются такие комментарии и люди, которые плюсуют такую дичь.
+21
-10
+11
Их осудят, это понятно, и, скорее всего, они познают настоящую любовь на зоне. Но неплохо было бы выслать из страны всех их дальних и близких родных. Включая троюродных внучатых племянников. Вся диаспора должна бояться.
+12
-1
+11
Ответ сергей петров
Сколько ещё должны эти животные изнасиловать девушек и детей что бы геополитик и его ручная дума наконец поняли )))Они тут если и нужны то только по визам и в загоне
Что значит "наконец поняли"? Думаете они настолько тупые и ведут такую миграционную политику от тупости?)
+10
-1
+9
Вот когда должна работать "бутылка правосудия". Черти чумазые
+12
-4
+8
Ответ IceBear27
Комментарий удален пользователем
Не думаю. Я против мигрантов и поддерживаю в целом вас, но конкретно в этом случае девушка одна в парке ночью, там явно не смотрели на национальность эти животные
+10
-2
+8
Интересно, а где третий чёрт загудроненый , надеюсь найдут и рядом сядет?! Таких нелюдей в блатную хату и лет на 10-12 как минимум, чтобы у них опы стали больше варежки на постоянной основе, всей зоной по кругу в очередь and every day, чтобы остальные зверьки в будущем при виде русских девушек в коротких юбках бежали в стороны с криками « Спасайся кто может « на своём родном языке…😡
+8
0
+8
помню в США Войнов отбывший 90-дневный тюремный срок за домашнее насилие был взят под стражу иммиграционной службой, и выслан домой.
Тут уже одного потеряли при взятии под стражу.
И никакой веры в суд нет.

Просто почувствуй разницу...
+11
-4
+7
Ответ IceBear27
А, ну это прям меняет дело в корне)
Ничего не меняет. Но насиловали точно не потому что русская. Тем более ночью
+15
-8
+7
Ответ Вечно в бане
Из новости очевидно, что Жавохир.
Спасибо, Холмс.
Этот Жавохир оказался хитрым мерзавцем.
Надеюсь скотленд ярд не даст ему сбежать
+8
-1
+7
Зачем мне про это знать, лучше скажите стал ли меньше болеть нос у Мбаппе после поражения Ле Пен
+5
0
+5
Пару минут назад появилась новость, что третий участник также отправлен в СИЗО. Источник телеграм: "Суды общей юрисдикции"
+4
0
+4
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Всего ж трое было: Мухреддин Жавохир Бунед Кто на свободе?
Из новости очевидно, что Жавохир.
+4
0
+4
Ответ Опа, Митяй
Вот когда должна работать "бутылка правосудия". Черти чумазые
Всё хорошо, но про чумазых не надо бы. Я работаю с детства в поле и темнее узбеков)
+6
-2
+4
Ответ Вадим flanec
А, то есть если бы в половине третьего ночи, они встретили бы мусульманку!!! то её тоже бы изнасиловали? При всём при этом , что мусульманок не встретишь ночью на улице.
так мы договоримся что сама виновата что ночью шла
+4
-1
+3
Давно пора выселять из Москвы всяких, Обдурашидовых, и Ортикбоевых.....от них все преступления такого плана в России
+3
0
+3
Ответ Дядя ТУРА
Ничего не меняет. Но насиловали точно не потому что русская. Тем более ночью
А, то есть если бы в половине третьего ночи, они встретили бы мусульманку!!! то её тоже бы изнасиловали? При всём при этом , что мусульманок не встретишь ночью на улице.
+5
-2
+3
Ответ Groznyi2024
Уже известно кого? Кто-то следит за тем, кто пропал с эфира Матча?
да там может быть уборщица, оператор по свету, юрист, экокномист канала и т.д. Не обязательно кто-то из эфира
+3
0
+3
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