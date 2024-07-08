Два фигуранта по делу об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. С. у., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 131 УК РФ (Изнасилование совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) на срок 2 месяца, до 6 сентября 2024 года», – говорится в сообщении Судов общей юрисдикции города Москвы.

Такое же решение принято и по второму фигуранту дела о нападении – Ортикбоеву М.Р. Он также отправлен в СИЗО на 2 месяца – до 6 сентября 2024 года.