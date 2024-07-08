Дмитрий Баринов: «Переговоры с «Алавесом» идут. Если предложение устроит меня и «Локо», собираю вещи и лечу в Испанию»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Алавес Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Баринов оценил вероятность своего перехода в «Алавес».

— Какая ситуация с «Алавесом»?

— Переговоры до сих пор идут.

— Уровень этой команды тебя устраивает?

— Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растешь как футболист. Как можно туда не поехать? 

Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы.

— На какой стадии переговоры с «Алавесом»?

— По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если все срастется, и клубы договорятся по цене — начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям.

— Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился тебя отпустить?

— Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом» — большой вопрос. Будем обсуждать. 

Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию, – сказал капитан «Локомотива».

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62 комментария
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На удивление, адекватно
+84
-6
+78
Почему только отрывок то про Алавес выложили?

"— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?
— Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

— Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.
— А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.

— Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока?
— Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен."

Судя по этому отрывку никуда он не уедет
+59
-1
+58
Было бы интересно посмотреть на него в Испании
+27
0
+27
Ответ munkz
На удивление, адекватно
но не все) он ясно дал понять в конце, что не поедет. Алавес не даст ему хорошую ЗП
+34
-9
+25
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
+23
-1
+22
Ответ Владислав Харламов
В этот Алавес придется лететь Маршрутом Москва - Стамбул - Мадрид - Алавес. Но Диме удачи, желаю, чтобы все получилось!
Москва - Стамбул - Бильбао куда удобнее.
От Бильбао там 50 км на машине
+19
0
+19
Ответ БляхаджинсКарпина
будет смешно, если клубы между собой договорятся, а Дима запросить такой контракт что Алавес откажется от идеи его покупки
В смысле смешно? Так и будет.
+19
-2
+17
Ответ Дядя ТУРА
но не все) он ясно дал понять в конце, что не поедет. Алавес не даст ему хорошую ЗП
Ты бы сменил работу при условии снижения зп? Сильно сомневаюсь
+19
-4
+15
Ответ sashka.loker
Почему только отрывок то про Алавес выложили? "— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги? — Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. — Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь. — А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию. — Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока? — Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен." Судя по этому отрывку никуда он не уедет
Ну вот что за дома у них такие, что при подобной зп он его только начал строить и боится не достроить? Там за одну его годовую зп можно мини-городок забацать. За 10 и тем более 20 миллионов рублей такой домина отгрохать можно, что мама не горюй. Всё-таки причуды богатых простым смертным не понять никогда. И что они жрут - икру банками каждый день?
+12
0
+12
Баринов - последний из оставшихся, кто брал чемпионство 2018.
Как-то грустно, что в команде совсем не останется чемпионов.
Диме в любом случае удачи, переход в европейский чемпионат давно напрашивался
+7
0
+7
В этот Алавес придется лететь Маршрутом Москва - Стамбул - Мадрид - Алавес. Но Диме удачи, желаю, чтобы все получилось!
+9
-2
+7
Ответ sashka.loker
Почему только отрывок то про Алавес выложили? "— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги? — Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза. — Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь. — А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию. — Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока? — Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен." Судя по этому отрывку никуда он не уедет
Самое забавное - уже через год, максимум два, окажется в Пари НН или Крыльях на контракте как раз раза в два меньше.
+8
-1
+7
Ответ Андрей Макаров
Ты бы сменил работу при условии снижения зп? Сильно сомневаюсь
Менять работу с зарплаты 80к рублей на 40к рублей переходя из офиса на улице Советская в офис на улице Ленина.

Менять работу с зарплаты 1-2-3 миллиона долларов в год (не в курсе его цифр) на зарплату, условно, 800к долларов в год, переезжая из России в Испанию. Играть в футбол.

Такие одинаковые сценарии, конечно)
+10
-4
+6
Видимо, Тимофеева реально взяли, как замену Баринову
+6
0
+6
Ответ madrilenos
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
Думаю, меньше. Но я не думаю, что Баринов этого не знает, прямо же об этом говорит.
+6
0
+6
Спортс крайне удачно подрезал фрагмент интервью. С продолжением - смысл сильно меняется:

— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?

— Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

— Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.

— А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.

— Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока?

— Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен.
+5
0
+5
Алавес на данный момент идёт на 1 строчке в ЛаЛиге, получает что в топ-клуб переходит
+4
0
+4
" А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом» — большой вопрос". Никуда он не едет.
+6
-2
+4
Если он действительно думает получать суммы хотя бы того же порядка, что в Локомотиве, то зря.
Алавес точно дась меньше, но даже это не главное: сколько ещё уйдет на налоги. Потеряет в зарплате минимум вдвое.
Так что "Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую" - не прокатит.
+3
0
+3
Я бы поехал в Алавес даже на 500к в год. Мне бы хватило. Да, Россия — круто, язык/цены/менталитет, всё вокруг родное. Но такой шанс поиграть в Европе не каждый день бывают. Смолов же играл и снова в России пылит. При этом он забивал сами знаете кому) Так что надо ехать
+3
0
+3
Алавес конечно не будет платит миллионы долларов,к которым привык Баринов
+4
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+3
Ответ кракен ночной лиги
При условии возможности развития и того, что ты и так не беден, а на другой работе тоже будут отнюдь не копейки? Да без проблем. Вот только у футболистов только один критерий, деньги. Развитие то им побоку
какое развитие в 28 лет. Можно в 20-25 лет ехать на меньшие деньги, в надежде прокачаться, засветиться и зарабатывать больше. А в 28 ты уже должен получать пиковую зарплату, каждый контракт может стать последним.
+3
0
+3
За эти сытные годы в Локомотиве уже не мало заработал + Алавес вряд ли меньше 700К чистыми предложит, что тоже является приличной суммой. К тому же через пару лет можно будет в тот же Локо вернуться на хорошую зарплату. Зато время может быть упущено. Поэтому если Бара реально хочет поиграть в топ 5, надо ужаться по зарплате как Кузяев и ехать.
+2
0
+2
Ответ madrilenos
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
700k дадут
+2
0
+2
будет смешно, если клубы между собой договорятся, а Дима запросить такой контракт что Алавес откажется от идеи его покупки
+5
-3
+2
Ответ Igor Chuhmanov
Ну вот что за дома у них такие, что при подобной зп он его только начал строить и боится не достроить? Там за одну его годовую зп можно мини-городок забацать. За 10 и тем более 20 миллионов рублей такой домина отгрохать можно, что мама не горюй. Всё-таки причуды богатых простым смертным не понять никогда. И что они жрут - икру банками каждый день?
В хорошем месте возле Москвы участок за 10 млн не купишь. Да и без учета участка за 10 млн самый обычный небольшой дом можно построить. А уж если строить дом мечты, а Баринов скорее всего такой строит, то у цены вообще потолка нет
+2
0
+2
Ответ Андрей Макаров
Ты бы сменил работу при условии снижения зп? Сильно сомневаюсь
я бы и не кричал о том, что с удовольствием поеду и собираю чемодан. прямо бы сказал - меня и тут все устраивает
+3
-2
+1
Ответ madrilenos
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
Для Алавеса скорее всего чистыми и 1-1,5 млн. много.
+1
0
+1
Ответ madrilenos
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
Он в интервью говорит что согласен получать меньше чем в России, но не в два раза. Сейчас 1.6 миллиона в год
+1
0
+1
Ответ madrilenos
Понятно, если говорит про устроит его зарплата или нет, то в Алавес он не поедет. Не думаю что ему дадут какие нибудь 2м евро в гол. Максимум 1-1.5м евро.
1,5 млн грязными. Потолок в Алавесе. А ему, скорее всего, тысяч 800 евро грязными в год.
+1
0
+1
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