Дмитрий Баринов: «Переговоры с «Алавесом» идут. Если предложение устроит меня и «Локо», собираю вещи и лечу в Испанию»
Дмитрий Баринов оценил вероятность своего перехода в «Алавес».
— Какая ситуация с «Алавесом»?
— Переговоры до сих пор идут.
— Уровень этой команды тебя устраивает?
— Конечно! Это же чемпионат Испании, ты регулярно играешь против топовых команд — «Реала», «Барсы», «Атлетико», «Севильи», «Валенсии», «Бетиса», «Сосьедада». Даже просто тренируясь в команде Ла Лиги, ты уже растешь как футболист. Как можно туда не поехать?
Я не строю каких-то иллюзий и не говорю, что мой уровень — первая пятерка Испании. Команда с 10-го места, с 12-го — пожалуйста, вообще нет проблем. В топ-5 лиг Европы я бы даже в команду-аутсайдер поехал бы.
— На какой стадии переговоры с «Алавесом»?
— По информации, которая у меня есть, испанцы в ближайшее время должны сделать предложение, которое устроит «Локомотив». Если все срастется, и клубы договорятся по цене — начнем общаться с «Алавесом» уже по моим личным условиям.
— Сколько должен дать «Алавес», чтобы «Локомотив» согласился тебя отпустить?
— Думаю, минимум 5-6 миллионов евро, такие деньги должны устроить «Локомотив». А вот устроит ли меня зарплата, предложенная «Алавесом» — большой вопрос. Будем обсуждать.
Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив», собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию, – сказал капитан «Локомотива».
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"— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?
— Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.
— Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.
— А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.
— Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока?
— Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен."
Судя по этому отрывку никуда он не уедет
От Бильбао там 50 км на машине
Как-то грустно, что в команде совсем не останется чемпионов.
Диме в любом случае удачи, переход в европейский чемпионат давно напрашивался
Менять работу с зарплаты 1-2-3 миллиона долларов в год (не в курсе его цифр) на зарплату, условно, 800к долларов в год, переезжая из России в Испанию. Играть в футбол.
Такие одинаковые сценарии, конечно)
— Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?
— Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую — но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.
— Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.
— А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны — желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате. С другой — семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно. Нужно найти баланс: если «Алавес» сделает предложение, которое устроит и меня, и «Локомотив» — собираю чемодан, делаю визу и лечу в Испанию.
— Если взять сумму, которая устроит «Локомотив», и твою зарплату (около 1,6 млн. евро в год) — получается, на твой трансфер «Алавес» должен потратить где-то 8 миллионов евро. Понимаешь, что середняк Ла Лиги вряд ли вывалит такие деньги за русского игрока?
— Послушай, постоянно кто-то куда-то переходит, и все находят деньги. Если «Алавес» меня действительно хочет, и я подхожу их тренерскому штабу и философии игры, значит они должны пойти на уступки. Если не пойдут — значит, не так уж я был им интересен.
Алавес точно дась меньше, но даже это не главное: сколько ещё уйдет на налоги. Потеряет в зарплате минимум вдвое.
Так что "Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую" - не прокатит.