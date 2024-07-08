Уимблдон. 4-й круг. Музетти играет с Мпетши Перрикаром, Джокович встретится с Руне, Зверев – с Фрицем

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Новак Джокович встретится с Хольгером Руне в четвертом круге «Уимблдона».

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Тэйлор Фриц (США) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
8 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Хольгер Руне (Дания) Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
8 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Лоренцо Музетти (Италия) Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
4:6|6:3|0:1
Дата проведения
8 июля, 13.05
Онлайн матча

 

Артур Фис (Франция) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
8 июля, 15.00
Онлайн матча

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38 комментариев
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Император против человека в стрингах, как же не везет.......
+10
-4
+6
Ответ Stas Salesov
Боязно за императора.. https://tinyurl.com/idemaidemp4
Немного боязно было при 40-15 на матч боллах деда, а здесь констатация факта, что Императору приходится играть по максимально тяжелой сетке, ни один из фаворитов не вылетел до встречи с Новаком.
+8
-3
+5
Минутка юмора

Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024
+7
-2
+5
Ответ zzzeeerrrooo
С Руне должно быть легче чем с Попыриным , датчанин на траве двигается как корова на льду
В прошлом году у него плотный четвертьфинал с Алькатрасом. И проход Димитрова.

Так что на траве он играть умеет.
+4
0
+4
За Новака 🤘🤘🤘
+11
-7
+4
Фриц накажет Кису
+4
-1
+3
Величайший Новак Джокович сегодня явит всему миру свою прекрасную игру.
+6
-3
+3
всем же понятно, что финал будет Синнер - Мпетши-Перегар?
+5
-3
+2
Ответ Eugenie Nation
Судя по всему тут один из вариантов. 1. Травмы как таковой не было. 2. Травма была, и пришлось закинуться ведром мощнейшей и супер-современной химозы. Других вариантов волшебного возвращения аки феникс у общественности нет. Сам склоняюсь к варианту, что травмы не было, но на всякий случай капельницы с химий себе прокапал
Как может «не быть травмы» если операцию на колене Новака делали ?

Операция на колене это же не подпольный аборт.
+2
0
+2
Ответ Никита Волк
Молодец Перрикар, нужно побеждать на свой день рождения, главное сейчас не сбавлять. В первом сете показывали статистику ударов, у Мпетши качество подачи 9.6, почти уверен, что ни у кого нет результата лучше
По ходу турнира этот показатель плавает. Мельком пробежался, больше 9 ещё у Бублика и Зверева с Фрицем были перед некоторыми матчами.
У Тейлора качество постепенно упало и сейчас 8,9 против 9,2 у Сани.
+1
0
+1
Ответ Никита Волк
Молодец Перрикар, нужно побеждать на свой день рождения, главное сейчас не сбавлять. В первом сете показывали статистику ударов, у Мпетши качество подачи 9.6, почти уверен, что ни у кого нет результата лучше
У меня тоже сегодня) может и за меня заберёт победу
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Он его и обыграет
Медведев даже сета не возьмет против Синнера.
+1
0
+1
Ответ Любитель шоколада
Минутка юмора Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024
Он его и обыграет
+2
-1
+1
У Перрикара в предыдущих 3 матчах на турнире
Aces 105
Double Faults 19
First Serves In 70 %
1st Serve Points Won 85 %
+2
-1
+1
С Руне должно быть легче чем с Попыриным , датчанин на траве двигается как корова на льду
+4
-3
+1
Ответ Любитель шоколада
В прошлом году у него плотный четвертьфинал с Алькатрасом. И проход Димитрова. Так что на траве он играть умеет.
3 сета никак нельзя назвать плотным
Берретини с Джарри и те сет зацепили
+1
0
+1
Ответ kt7b2yvf89
Брейк сделал
да, без подачи трудно ему стало в первом же гейме
0
0
0
У Перрикара сегодня день рождения, 21 годик исполнился малышу )
+2
-2
0
Ответ Dendun
У Музетти пока нет ответов на подачу молодого. Если все и дальше будет так, то тут можно и 3-0 быстро закончить
Брейк сделал
0
0
0
Ответ Dendun
У Музетти пока нет ответов на подачу молодого. Если все и дальше будет так, то тут можно и 3-0 быстро закончить
Брейк сделал
0
0
0
Ответ Любитель шоколада
Мы не знаем выдержит ли колено Новака весь матч. Его никто еще по серьезному не проверял.
Серьезная проверка будет от победителя пары Зверев/Фриц
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Так я ничего и не писал про сет , но матч ему точно не взять
Мы не знаем выдержит ли колено Новака весь матч. Его никто еще по серьезному не проверял.
0
0
0
Ответ Любитель шоколада
Почему нельзя ? По одному брейку в сете. Если Джокович сеты отдает сеты всяким Фирнли и Попыриным что мешает Руне у него сет забрать ?
Так я ничего и не писал про сет , но матч ему точно не взять
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий удален пользователем
Почему нельзя ? По одному брейку в сете.

Если Джокович сеты отдает сеты всяким Фирнли и Попыриным что мешает Руне у него сет забрать ?
0
0
0
Ответ Любитель шоколада
В прошлом году у него плотный четвертьфинал с Алькатрасом. И проход Димитрова. Так что на траве он играть умеет.
Комментарий удален пользователем
Руне пройдет думаю
+1
-1
0
Ответ Istianoff
Император против человека в стрингах, как же не везет.......
Боязно за императора..
https://tinyurl.com/idemaidemp4
+2
-2
0
Лишь второй раз Перрикар потерял подачу в основной сетке турнира, первый брейк против него реализовал Руусувуори в предыдущем раунде.
0
0
0
В Штутгарте в этом году Музетти одолел Перрикара на двух тай-брейках с одинаковым счётом.
7-6(9) 7-6(9)
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0
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У Музетти пока нет ответов на подачу молодого. Если все и дальше будет так, то тут можно и 3-0 быстро закончить
0
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