Уимблдон. 4-й круг. Музетти играет с Мпетши Перрикаром, Джокович встретится с Руне, Зверев – с Фрицем
Новак Джокович встретится с Хольгером Руне в четвертом круге «Уимблдона».
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 8 июля, 17.00
- Дата проведения
- 8 июля, 19.00
- Дата проведения
- 8 июля, 13.05
- Дата проведения
- 8 июля, 15.00
Евгений Кафельников: Медведев способен обыграть Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024
Так что на траве он играть умеет.
Операция на колене это же не подпольный аборт.
У Тейлора качество постепенно упало и сейчас 8,9 против 9,2 у Сани.
Aces 105
Double Faults 19
First Serves In 70 %
1st Serve Points Won 85 %
Берретини с Джарри и те сет зацепили
Если Джокович сеты отдает сеты всяким Фирнли и Попыриным что мешает Руне у него сет забрать ?
https://tinyurl.com/idemaidemp4
7-6(9) 7-6(9)