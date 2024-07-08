«Ман Сити» обвинил АПЛ в несправедливом отношении при оценке коммерческих доходов клуба. При анализе использовались данные компании Nielsen, работающей с клубами-конкурентами

«Манчестер Сити» обвиняет АПЛ в несправедливости при оценке коммерческих доходов.

Напомним, в начале июня стало известно, что «Манчестер Сити» подал иск в отношении с целью отменить в судебном порядке правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба. Клуб подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Как сообщает The Guardian, недовольство «Манчестер Сити» вызвала оценка коммерческих доходов клуба при участии компании по оценке данных Nielsen Sports. Согласно версии «горожан», АПЛ поступила несправедливо по отношению к клубу, опираясь при анализе на данные Nielsen, поскольку у компании есть контракты с клубами-конкурентами.

Кроме того, « » настаивает на смягчении правил, утверждая, что требования в АПЛ гораздо более жесткие по сравнению с УЕФА. Также клуб утверждает, что правила АПЛ направлены на «дискриминацию владельцев клубов из стран Персидского залива», ссылаясь на то, что они были введены в 2021 году на фоне покупки акций « » Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Слушания по судебному процессу прошли с 10 по 21 июня. На данный момент решение по делу не вынесено.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола