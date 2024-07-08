«Ман Сити» обвинил АПЛ в несправедливом отношении при оценке коммерческих доходов клуба. При анализе использовались данные компании Nielsen, работающей с клубами-конкурентами

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Манчестер Сити» обвиняет АПЛ в несправедливости при оценке коммерческих доходов.

Напомним, в начале июня стало известно, что «Манчестер Сити» подал иск в отношении АПЛ с целью отменить в судебном порядке правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба. Клуб подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства».

Как сообщает The Guardian, недовольство «Манчестер Сити» вызвала оценка коммерческих доходов клуба при участии компании по оценке данных Nielsen Sports. Согласно версии «горожан», АПЛ поступила несправедливо по отношению к клубу, опираясь при анализе на данные Nielsen, поскольку у компании есть контракты с клубами-конкурентами.

Кроме того, «Манчестер Сити» настаивает на смягчении правил, утверждая, что требования в АПЛ гораздо более жесткие по сравнению с УЕФА. Также клуб утверждает, что правила АПЛ направлены на «дискриминацию владельцев клубов из стран Персидского залива», ссылаясь на то, что они были введены в 2021 году на фоне покупки акций «Ньюкасла» Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Слушания по судебному процессу прошли с 10 по 21 июня. На данный момент решение по делу не вынесено.

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29 комментариев
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До чего ж мерзок этот пластиковый проект)
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Лучшая оборона - это атака. Начинают прикрывать своё бревно в глазу сменой темы и обвинениями других.
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Всё по классике: лучшая защита - это нападение.
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Ответ tequilagwap
Комментарий скрыт
Очки снимают с других клубов. Или это другое?
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Хотят опорочить безупречную репутацию Пепа, черти..
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Сити прицепился к аудиторам за то, что они раньше проверяли и оценивали другие клубы АПЛ, а значит они предвзяты. Я правильно понимаю, что они на этом основании считают выводы несправедливыми?
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Сити и ПСЖ позор футбола
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Клоуны
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Ответ войд
До чего ж мерзок этот пластиковый проект)
Самое смешное, что АПЛ это проглотит
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Так и АПЛ работает с конкурентами! То есть и они не имеют права что-то там предъявлять!
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“Да, мы в « Манчестер Сити» нарушили ваши правила, но они нам не нравятся, поэтому мы подаем на вас в суд» - суть обвинений Сити. Жалкий клуб.
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А надо было нанимать аналитическую компанию из Эмиратов?
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Поскольку лучшая защита - это нападение, третьеклассник Лёша, опоздавший на урок, вошел в класс с фразой "да вы что, охренели тут все?"
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"Клуб подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой «дискриминации», и указывает, что правила введены его конкурентами для того, чтобы мешать добиваться успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как «тирания большинства»."

- Вы украли колбасу в магазине.
- Нет, я просто взял её, там не было написано, что за неё надо заплатить. Это дискриминация!
- Почему этот человек отдал вам кошелёк и телефон?
- Он просто хотел сделать мне приятное! Вы мешаете мне добиваться успеха в обществе!
- Почему вы громко слушали музыку в час ночи под окнами многоквартирного дома?
- Потому что у меня нет наушников. Это тирания большинства!
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Ответ Brosco
В корне с тобой не согласен насчёт Сити . Сити уже лет как 5-8 не мешок. Клуб выйграл трэбл, забирает АПЛ три года подряд в самой конкурентной лиги. В лиги чемпионов за три года либо выигрывал либо проигрывал только победителю. На фоне Сити, Мю и Челси выглядят не то что мешками а целыми цестернами. ПСЖ клуб клоун( точнее руководство). Там то сейчас и дорогих игроков нет. Половина лётчики сбитые
да, бандюганы из 90-х давно сеяли малиновые пиджаки и пересели в высокие кабинеты. понять и простить))
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Ответ Momos
Сити прицепился к аудиторам за то, что они раньше проверяли и оценивали другие клубы АПЛ, а значит они предвзяты. Я правильно понимаю, что они на этом основании считают выводы несправедливыми?
Видимо. А в деле ПЛ против Сити, ПЛ считает аудиторов делойт участниками схемы Сити. При у учете что делойт также рабоатет с другими клубами ПЛ и с самой ПЛ.
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Рафик ниучом неувиновен - никто и не сомневался 😄
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Вобщем, примут соломоново решение. Снимут с Эвертона очков 10-15, и норм. А, ну ещё Лудогорец бомбанут.
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как же некстати Лудогорец заключил контракт с Nielsen Sports...
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Грёбаный Эвертон!
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