ЦСКА подписал форварда Секу Койта. У малийца истек срок контракта с «Ред Булл Зальцбург»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Австрия трансферы Сборная Мали по футболу Ред Булл Зальцбург Секу Койта Футбол

ЦСКА подписал форварда сборной Мали Секу Койта.

24-летний нападающий заключил с армейцами трехлетний контракт. Он взял 20-й номер.

Койта находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ред Булл Зальцбург».

В минувшем сезоне чемпионата Австрии Секу провел 19 матчей и забил 8 голов.

На его счету 4 гола в 29 матчах в составе сборной Мали. Статистика Койта доступна здесь.

Фото: t.me/pfccskamoscow/22025

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108 комментариев
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Федотов сейчас сидит в шоке, наверное
За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды.
От Николича будут очень большие ожидания.
+162
-11
+151
Ответ Влад Безруков
Федотов сейчас сидит в шоке, наверное За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды. От Николича будут очень большие ожидания.
Ну про отличные трансферы слишком громкие заголовки.Пока взяли сбитых летчиков, полноценных трансферов наверное в нашу эпоху и ждать не стоит.
+75
-4
+71
В данной ситуации топ подписание для РПЛ.
Думаю этот черныш легко 10+ голов выбьет в сезоне, если его условный Гоцук не сломает сразу.
+53
-12
+41
Интересно, Бистровича будут пытаться пристроить или оставят, в Балтике он в целом хорошее впечатление о себе оставил, может еще ЦСКА пригодиться.
+34
0
+34
Ответ адекватное мнение
Так Федотов по слухам сам несколько раз отклонял игроков из Европы, мол не подходят. Возможно этот же черныш уже тогда был в списках, но Федот его отвергнул
Федотов сам сбагрил латиносов и играл в зеболотным
+26
-3
+23
Секу Койта звучит как "абибас" по отношению к Сейду Кейта.
+21
0
+21
Ответ Ice Vorya
А где Бабаев?
Поехал за ещё одним новичком
+17
0
+17
Ответ Влад Безруков
Федотов сейчас сидит в шоке, наверное За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды. От Николича будут очень большие ожидания.
Так Федотов по слухам сам несколько раз отклонял игроков из Европы, мол не подходят.
Возможно этот же черныш уже тогда был в списках, но Федот его отвергнул
+18
-3
+15
Ответ Benjamin
А какие игроки пришли? Не слежу сейчас особо просто
Круговой, Жамалетдинов, нападающий из Зальцбурга Койта + перспективный белорус
+12
-1
+11
Подозрительно, чтобы Редд Булл талант бесплатно упустил.
+10
0
+10
Ответ Влад Безруков
Федотов сейчас сидит в шоке, наверное За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды. От Николича будут очень большие ожидания.
А какие игроки пришли? Не слежу сейчас особо просто
+9
0
+9
Ответ a2wai
Интересно, Бистровича будут пытаться пристроить или оставят, в Балтике он в целом хорошее впечатление о себе оставил, может еще ЦСКА пригодиться.
Есть ощущение, что оставят
+10
-1
+9
А где Бабаев?
+9
0
+9
Ответ BORGOMI
Есть ощущение, что оставят
пусть в ЦСКА играет хватит в аренду сдавать уже
+10
-1
+9
Добро пожаловать в ЦСКА! Удачи! 👍
+9
-1
+8
Ответ Benjamin
А какие игроки пришли? Не слежу сейчас особо просто
Видимо речь про Кругового, которого подписали зимой, Шуманского ну и вот этого товарища, под новостью о переходе которого мы и общаемся.
+7
0
+7
Еще бы опорника хорошего подписать
+7
0
+7
Ответ Benjamin
А какие игроки пришли? Не слежу сейчас особо просто
Красич, Тошич. Оба уже отличились в недавних матчах: один передачу сделал, а второй забил))))
+6
0
+6
Давненько у нас не подписывали игроков такого уровня.
+6
0
+6
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Богачи как там Угальде ? Сколько забил за свои бешеные деньги бгг?
+8
-2
+6
вот не удивлюсь, если у коней будет новым Думбия еще и бесплатно в отличии от ивуарийца, умеет у них селекция находить игроков, а португальский шабашник амарал привозит угальду 0+0 за 15 лямов
+5
0
+5
Главное без травм .Ну и стать новым хозяином спартачка 😄
+6
-1
+5
Ответ Влад Безруков
Федотов сейчас сидит в шоке, наверное За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды. От Николича будут очень большие ожидания.
Какие топ трансферы? Лавочник Зенита и Локо+ поломанный свободный агент из Австрии? С каких пор мы так низко пали?
+6
-1
+5
Кинг Койта!
+6
-1
+5
Почему бы ЦСКА не нанять Антона Чейза в качестве спортдира?
+4
0
+4
Ответ Benjamin
Жималетдинов из Локо или который играл когда-то в дубле ЦСКА?
Из Локо
+4
0
+4
топ для рпл
бежит быстро
бить умеет с двух ног
не нежинка
может сыграть и в атаке и в полузащите на точке Влашича
+4
-1
+3
Ну этого мы не знаем. Круговой и Жемалетдинов понятно что за игроки, а этот посмотрим!
+3
0
+3
Добро пожаловать в семью!
+5
-2
+3
противоречивый переход..скилл у него супер как и возраст... но почему из-за травм ред булл его свободным отпустил непонятно.. могли бы продлить контракт и продать хотя бы за 3-4 млн на авито ;) .. непонятно..
+3
0
+3
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