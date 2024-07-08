ЦСКА подписал форварда Секу Койта. У малийца истек срок контракта с «Ред Булл Зальцбург»
ЦСКА подписал форварда сборной Мали Секу Койта.
24-летний нападающий заключил с армейцами трехлетний контракт. Он взял 20-й номер.
Койта находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ред Булл Зальцбург».
В минувшем сезоне чемпионата Австрии Секу провел 19 матчей и забил 8 голов.
На его счету 4 гола в 29 матчах в составе сборной Мали. Статистика Койта доступна здесь.
Фото: t.me/pfccskamoscow/22025
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За два сезона так и не дождался усиления уже имеющегося состава такими игроками, а сразу после его ухода ЦСКА оформляет три отличных трансфера и не планирует распродавать пол команды.
От Николича будут очень большие ожидания.
Думаю этот черныш легко 10+ голов выбьет в сезоне, если его условный Гоцук не сломает сразу.
Возможно этот же черныш уже тогда был в списках, но Федот его отвергнул
бежит быстро
бить умеет с двух ног
не нежинка
может сыграть и в атаке и в полузащите на точке Влашича