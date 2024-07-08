ЦСКА подписал форварда Секу Койта. У малийца истек срок контракта с «Ред Булл Зальцбург»

ЦСКА подписал форварда сборной Мали Секу Койта.

24-летний нападающий заключил с армейцами трехлетний контракт. Он взял 20-й номер.

находился в статусе свободного агента после истечения срока контракта с « ».

В минувшем сезоне чемпионата Австрии Секу провел 19 матчей и забил 8 голов.

На его счету 4 гола в 29 матчах в составе сборной Мали. Статистика Койта доступна здесь.

Фото: t.me/pfccskamoscow/22025

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