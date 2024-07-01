Англия спаслась в матче со Словакией, Испания разгромила Грузию, «Зенит» подписывает Илича, победа Расселла после аварии Ферстаппена и Норриса, Загитова о «факапчиках» и другие новости

1. Англия с огромным трудом вышла в 1/4 финала Евро, вытащив матч со Словакией – 2:1. В первом тайме для англичан все было ужасно: пропустили на 25-й, ни разу не пробили в створ. Но на 95-й Беллингем забил через себя, а Кейн положил победный гол в экстра-тайме. Англия при Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд и сыграет со Швейцарией.

В другом матче Испания разгромила Грузию (4:1) и вышла в 1/4 финала Евро на Германию. Испанцы поставили рекорд сборной по ударам (35, а в первом тайме повторили рекорд России-2008), у Ямаля новое достижение из серии «самый молодой», а Мамардашвили едва не побил рекорд Акинфеева по сэйвам. У лучшего бомбардира Евро теперь 8 голов.

2. Гран-при Австрии-2024. Расселл выиграл гонку после аварии Ферстаппена и Норриса, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й. Это вторая победа для Джорджа в «Ф-1» и первая в сезоне для «Мерседеса».

Ферстаппен за аварию получил 10-секундный штраф и назвал его «смехотворным». Ландо остался очень недоволен поведением Макса.

3. Трансферные новости. «Зенит» согласовал трансфер хавбека «Торино» Илича, хавбек хочет 5 млн евро в год, ему предлагаю 3 млн. Также «Зенит» хочет купить Кордобу, Медведев сказал, что форварда ждут в клубе. «Барса» объявила, что Феликс, Канселу и Алонсо не останутся в клубе, но затем удалила посты о португальцах, так как хочет их сохранить. Дуглас Луис за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы». Джикия не перейдет в «Химки».

4. Распался танцевальный дуэт Шинкаренко – Ангелопол. Фигуристка заявила: «Распад не был обоюдным решением, это стало для меня абсолютным шоком».

5. Переходы в НХЛ. «Тампа» получила права на Генцела, отдав «Каролине» пик 3-го раунда драфта-2025. «Коламбус» выкупает контракт Боквиста, «Виннипег» – Шмидта. Стэмкос интересен «Рейнджерс» – ему могут предложить краткосрочный контракт. «Нэшвилл» и «Детройт» тоже поборются за 34-летнего форварда. «Рейнджерс» работают над обменом Трубы в «Детройт».

6. В НБА открылся рынок свободных агентов. Джеймс Харден остается в «Клипперс» (70 млн за 2 года), «Голден Стэйт» отчислил Криса Пола, Кевин Лав подпишет новое соглашение с «Хит» – 8 млн на 2 года. Другие новости – в нашем онлайне.

7. Алина Загитова выступила на VK Fest с темой «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?» Фигуристка сообщила, что ест один раз в день («Поднимается КПД, когда я голодная»), заявила, что «забивала» на школу из-за тренировок, рассказала о тренировках мимики перед зеркалом. Загитова отметила, что принимает свои неудачи: «Кто из нас без какого-нибудь факапчика?»

8. Спаллетти останется во главе сборной Италии, несмотря на вылет с Евро-2024 в 1/8 финала: «Не будем отказываться от многолетнего проекта спустя 8-9 месяцев».

9. Кубок Америки. Сборная Эквадора сыграла 0:0 с Мексикой в 3-м туре и встретится в 1/4 финала с Аргентиной. В другой паре Венесуэла будет противостоять Канаде.

10. 58-летняя Мишель Рол стала третьей в олимпийском отборе США в спортивной ходьбе на 20 км. Она впервые выступала на Играх в 1992-м.

11. «Флорида» провела чемпионский парад после победы в Кубке Стэнли. Несмотря на плохую погоду, собрались десятки тысяч фанатов. Сергей Бобровский выступил на параде с российским флагом.

Цитаты дня.

«Заткнись, ссыкло. Лысый мудак». Райс – тренеру Словакии во время стычки после матча 1/8 Евро

Кунде о выборах во Франции: «Голосовать сегодня – не просто право, а обязанность. Крайне правые никогда не приведут страну к большей свободе и справедливости»

Тренер Дании об отмене гола из-за офсайда: «Когда решение правильное, оно должно быть видно с луны и не зависеть от нескольких сантиметров. Должен быть способ улучшить ВАР»

Даку об оскорблении македонцев и сербов: «Хотел поддержать Хюсая, подойдя к трибунам. Мегафон оказался у меня, и я крикнул те слова. Осознал, что произнес непозволительное, у меня был шок»

«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?