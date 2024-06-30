Даку об оскорблении македонцев и сербов: «Хотел поддержать Хюсая, подойдя к трибунам. Мегафон оказался у меня, и я крикнул те слова. Осознал, что произнес непозволительное, у меня был шок»

Теги Рубин премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу Сборная Албании по футболу Евро-2024 Эльсеид Хюсай Спорт-Экспресс Мирлинд Даку Футбол

Мирлинд Даку высказался о скандале со своим участием на Евро-2024.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока «Рубина» и сборной Албании на два матча за оскорбления в адрес македонцев и сербов после матча с Хорватией на групповом этапе Евро-2024.

– Это самый сложный момент в твоей карьере, если говорить про психологическую и эмоциональную составляющую?

– Да, это один из самых сложных моментов в карьере. 

– Расскажи, как вообще возникла ситуация с мегафоном в руках, когда ты зарядил ту кричалку?

– Наверное, в России не все до конца знают все нюансы произошедшего, поэтому я должен объясниться.

После первого матча на турнире с Италией много критики от болельщиков досталось нашему защитнику Эльсеиду Хюсаю. На него давили не только болельщики, но и медиа.

После игры с Хорватией я хотел его поддержать и вместе с ним пошел к фанатской трибуне, чтобы болельщики его приняли, поддержали, разделили этот радостный момент вместе с ним. Затем ему дали в руки мегафон, я был рядом. Позже мегафон оказался у меня в руках, и я выкрикнул те слова.

В подобных матчах зачастую фанаты позволяют себе оскорбительные кричалки в адрес болельщиков других стран. Этот антураж сопровождается на протяжении всей игры и окутывает тебя. Это влияет на всех, кто находится на стадионе. В том матче была эмоциональная концовка: мы сравняли счет на последних минутах, а я дебютировал на турнире. Поэтому эмоции перехлестывали.

Но это нисколько меня не оправдывает. Сразу после кричалки я осознал, что сделал: произнес непозволительные вещи. У меня был шок от того, что я подвергся эмоциям и позволил себе подобные выкрики, – сказал Даку.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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24 комментария
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Настолько тупых людей тяжело встретить, но Даку не подвёл
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Вряд ли стал бы кричать то с чем категорически не согласен, а оправдания выглядят нелепо.
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хотел поддержать Хюсая и поэтому начал оскорблять сербов и македонцев...логика просто офигеть )))
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Сказочный
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Ответ Евгений Семенченко
хотел поддержать Хюсая и поэтому начал оскорблять сербов и македонцев...логика просто офигеть )))
Футболист.
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Это натуральный нацизм, в самом пещерном, животном, мазанначном проявлении. Все ещё наивно жду реакции в РФ.
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Как тут можно вообще что-то объяснить? Mудак полнейший этот даку, а своими объяснениями только усиливает данное мнение. В России данному персонажу явно не место.
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Мегафон. Жизнь в общении.
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Как мегафон оказался у вас?
Не помню
Вы были пьяны?
Не помню, темно было
Затем вы нанесли несколько ударов по сербу?
Прошу понять и простить

Феерический...
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Хотелось как лучше, но получилось как всегда!
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Просто нет мозгов у Даку. Теперь в ход пошли нелепые отмазки.
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Сдохните!
Ой, это я сказал? Какой ужас
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Отмазка для дебилов.
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Что ж ты, фрайер, сдал назад)
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он так ни разу не извинился. Жаль что в рубине не разорвали с ним контракт
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ошибся в паре букв, бывает
https://youtu.be/UT2pc7po8RE?si=QiKSKD7xXW6IR_Oz
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Мегафон оказался в руках, и Даку сходу выдал. Интересно, что за мысли у него в голове, раз он себе вслух такое позволил?
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Здесь даже объяснять нечего. Просто безмозглый
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Если мозг отсутствует, то диагноз очевиден
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А можно ему продлить дискву после такой феерически тупой и наглой попытки оправдаться?
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Извинись,дон
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