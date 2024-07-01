35 ударов Испании в матче с Грузией – рекорд Евро-2024 и сборной с момента сбора статистики. У грузин ни одного удара в створ

Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче.

Испанцы разгромили команду со счетом 4:1 в 1/8 финала чемпионата Европы.

В этом матче испанцы показали лучший результат по ударам (35) и попаданиям в створ (13), чем любая другая команда в одном матче на Евро-2024.

Это лучший показатель в истории сборной в матче крупного турнира (ЧМ/Евро) как минимум с 1980 года, с момента сбора статистики. Кроме того, это четвертый результат в матчах плей-офф в этих турнирах.

Примечательно, что у Грузии в этом матче 1 гол и ноль ударов в створ (автогол Робена Ле Норманна).

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