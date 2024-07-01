35 ударов Испании в матче с Грузией – рекорд Евро-2024 и сборной с момента сбора статистики. У грузин ни одного удара в створ

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче.

Испанцы разгромили команду Грузии со счетом 4:1 в 1/8 финала чемпионата Европы.

В этом матче испанцы показали лучший результат по ударам (35) и попаданиям в створ (13), чем любая другая команда в одном матче на Евро-2024.

Это лучший показатель в истории сборной в матче крупного турнира (ЧМ/Евро) как минимум с 1980 года, с момента сбора статистики. Кроме того, это четвертый результат в матчах плей-офф в этих турнирах.

Примечательно, что у Грузии в этом матче 1 гол и ноль ударов в створ (автогол Робена Ле Норманна).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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79 комментариев
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И все орут о какой-то игре Грузии, тот же картавый ник на стриме разрывается как круто играла Грузия, ахаха, что за помешательство у всех) Россия если бы так слила её смешали с кое чем, а тут восхищение)
+85
-15
+70
Ответ Всеволод Бобров
И все орут о какой-то игре Грузии, тот же картавый ник на стриме разрывается как круто играла Грузия, ахаха, что за помешательство у всех) Россия если бы так слила её смешали с кое чем, а тут восхищение)
Россия в таком стиле(примерно) прошла Испанию, те люди которые писаются от Грузии, Стаса ругали за такое.
+63
-12
+51
Забить при ноле ударов в створ - это искусство! Выиграть про ноле в створ - это гениально! Так Спартак проиграл Уфе, у которой не было ни одного удара в створ, Коля Рассказов никого не убил, не предал, просто себе забил
+30
-6
+24
Ответ Всеволод Бобров
И все орут о какой-то игре Грузии, тот же картавый ник на стриме разрывается как круто играла Грузия, ахаха, что за помешательство у всех) Россия если бы так слила её смешали с кое чем, а тут восхищение)
Россией восхищались в 2008, но Испания выносила их также разгромно.
+22
-5
+17
Ответ Unico
Россией восхищались в 2008, но Испания выносила их также разгромно.
Россия выносила мощную Голландию, крепкие Швецию и Грецию именно по игре, за это и полюбили. Грузия играла автобусом с быстрыми выбеганиями со всеми, может только кроме Турции, но ей слили. Единственный достойный результат это победа над порту, но там второй состав и 0 мотивации, поэтому с Россией 2008 равнять это преувеличение)
+18
-4
+14
даже гол престижа пришлось за грузинов самим забивать, настоящие джентльмены, то есть кабальерос!
+14
-1
+13
Глянул статистику с 1/8 ЧМ-2018 между Россией и Испанией. За 120 минут - 19 ударов, 13 в створ, у России 9 ударов, 6 в створ. Наши тогда сами себе забили автогол, но план был понятен. И что тогда, что сейчас ту сборную деревянной считали, но план был понятен. Забить или отыграться и в оборону, благо там Акинфеев есть и опытный Игнашевич с Кутеповым.
Грузию называли чуть-ли не самой яркой сборной, которая бегает в атаку, но мы увидели, что только Испанцы это любили. У грузин 0 ударов в ствол, это уровень даже не автобусов, а не знаю чего.
+9
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+9
Смотреть Испанию после Англии - даже не знаю с чем сравнить
+9
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+9
Ответ Всеволод Бобров
Да вот и да, хотя тогда испанцы намного меньше создали, тут Грузия могла около 7-8 вынимать, если бы малыш забивал, но все про какую-то смелую игру говорят) 0 ударов в створ видимо смелая атака)
Грузия это типичная история маленькой команды которая что то смогла. Они молодцы
Но грузин и таких как Ник несет с этого дико. Просто неадекватно.
+9
-1
+8
Ответ EARMSR
Комментарий скрыт
Русские, которые болели за Грузию, в недоумении. Русские, которые болели против Грузии, смеются над очередным ущемленным мамбетом
+9
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+8
Ответ Бегемотик
Россия в таком стиле(примерно) прошла Испанию, те люди которые писаются от Грузии, Стаса ругали за такое.
Да вот и да, хотя тогда испанцы намного меньше создали, тут Грузия могла около 7-8 вынимать, если бы малыш забивал, но все про какую-то смелую игру говорят) 0 ударов в створ видимо смелая атака)
+8
-1
+7
Ответ EARMSR
Комментарий скрыт
Позор, позор, такое чувство, как-будто по методичке писал комментарий)). Неужели так горит от сборной России? От того, что эта сборная единственная, кто из сборных СНГ брал бронзу Евро.
+11
-4
+7
Ответ Мексиканская песня
Артем Драгунов пишет, что грузины слили во втором тайме. Как думаете, вероятно?
Конечно нет, Грузия просто слабая сборная, которая вышла в плей-офф во многом из-за стечения обстоятельств. Испания в состоянии пройти Грузию и без каких-то попыток ее "подкупить".
+6
0
+6
Вот тебе и Хвича лучше всей сборной Испании, я как понимаю именно при тактике всей командой в своей штрафной раскрывается весь его потенциал
+7
-1
+6
Грузия умудрилась без ударов в створ забить Испании, которая пропустила единственный гол на этом Евро. Мощно 😁
+6
0
+6
Смешной матч, конечно. Типа спарринга на сборах, чтобы потренироваться в забивании голов. Испанцы сдали на тройку, не больше.
+5
0
+5
Грузины прыгнули выше головы и действительно молодцы, но прям восхищения какого-то не очень понимаю. В целом ничего сверхъестественного они не совершили. На евро пробились благодаря новому формату с Лигой наций, через классический отбор еще бы долго скорее всего выйти не смогли бы. В группе проиграли туркам и по игре смотрелись хуже чехов. И тут опять как и с Лигой наций повезло, что матч с Португалией попался на 3-й тур, когда те решили все вопросы с 1-м местом, хотя конечно все равно круто, что они у них выиграли. Ну а 1/8 в целом прошла ожидаемо для всех, кроме, может быть, болельщиков Грузии.
+5
-1
+4
Ответ Unico
Россией восхищались в 2008, но Испания выносила их также разгромно.
Испания 2008-2010-2012 годов была сильнее, чем Испания-2024. Та Испания выносила ВСЕХ на протяжении трех турниров, и в частности на Евро-2008 Испания выносила не только Россию, а вообще победила во всех играх абсолютно по делу, в том числе в финале, не дав ни в одной игре даже усомниться в своем превосходстве. Нынешняя Испания пока до такого статуса вроде бы не дотягивает.

От Испании 2024 года, Россия 2008 так бы не отхватывала. Та Испания могла громить ту Россию, нынешняя Испания ТУ Россию не громила бы. При этом Россия по делу вышла из группы(без удачного расписания или чудо-отскоков), а потом мы все знаем, что было в 1/4 и какой сильной была Голландия на том турнире.

А вот от Испании, которая "вроде бы гранд, но так себе", вполне хватило России образца 2018, хотя Россия на ЧМ-2018 - это вот пример крепко-организованного середняка, класса там не хватало. На том же Евро-2012 или даже ЧМ-2014 класс сборной России был выше, но было "раздолбайство", а ЧМ-2018, это просто отличный турнир и характерный пример, когда крепкий середняк с организацией сушит игру автобусом против заведомо более сильного противника(и правильно делает). При этом в группе Россия автобусом не играла(даже с Уругваем) и с Хорватией автобус тоже не парковали.
+4
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+3
Ответ korysh
Грузины прыгнули выше головы и действительно молодцы, но прям восхищения какого-то не очень понимаю. В целом ничего сверхъестественного они не совершили. На евро пробились благодаря новому формату с Лигой наций, через классический отбор еще бы долго скорее всего выйти не смогли бы. В группе проиграли туркам и по игре смотрелись хуже чехов. И тут опять как и с Лигой наций повезло, что матч с Португалией попался на 3-й тур, когда те решили все вопросы с 1-м местом, хотя конечно все равно круто, что они у них выиграли. Ну а 1/8 в целом прошла ожидаемо для всех, кроме, может быть, болельщиков Грузии.
Вы полностью правы, я согласен и тоже не понимаю этого непонятного восторга... Читал уже бред, что Грузия-2024 = Россия-2008, хотя сборные не то, что не рядом по уровню, а даже не на одной планете.

Грузию-2024 вполне по силам было одолеть слабейшей сборной России в 21-ом веке, которая была на Евро-2020. Вот на Евро-2020 у нас была слабейшая по классу и потенциалу сборная(начиная отсчет от ЧМ-2002), от которой никто ничего не ждал(цели были выиграть у финнов и чудом как-то там, может быть, что выйдет, но врятли), ну у финнов выиграли, с остальным не срослось. Но не побоюсь этого утверждения, даже Россия образца Евро-2020 могла бы справиться с Грузией-2024, что уж говорить про другие годы, а тут блин даже про Евро-2008 говорят.
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Ответ Unico
Россией восхищались в 2008, но Испания выносила их также разгромно.
Так Россией восхищались не из-за поражений от Испании, а из-за выноса Голландии. Странно, что приходится это объяснять лол. Грузии и одной десятой части от России 2008 не показала.
+2
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Ответ Pasta
Да, та сборная России была отнюдь не сильнейшей, на тех же турнирах в лице Евро-2012 или ЧМ-2014 - наша сборная была по классу сильнее и должна быть показывать более высокий результат, но мы исторически "раздолбаи". Как и условно Россия времен ЧМ-2002 или Евро-2004 более сильная Россия, чем Россия 2018( но на Евро-2004 у нас была очень сложная группа. Просто группа смерти). Однако Россия образца ЧМ-2018, это такой типичный пример крепкого середняка с четко выстроенной игрой и пониманием того, что они могут, что они хотят и как попытаться этого добиться, несмотря на обьективную нехватку класса. Поскольку результат в футболе все же важнее всего остального, то против Испании, был выбран единственный вариант в лице автобуса, но в других матчах, в том числе в игре с Хорватией(не говоря уже про группу), Россия автобусом не играла. Запирались только с Испанией и это было закономерно правильно. Играть с Испанией в открытый футбол и получать 5-6 мячей?(при этом разница между грамотным "бусом" и "дырявым бусом" все же есть. Для того чтобы не пропустить или пропустить мало, недостаточно просто встать в бус и все. У России был хороший бус в том матче + конечно еще повезло). Хотя стоит признать, что Испания образца ЧМ-2018 не такая сильная была, как например образцов 2008-2012. Ну а по поводу игры Испании и Грузии. Тут класс сборных просто сильно разнится. Тут и анализировать нечего, просто деклассирование. Россия конечно тоже отхватила от Испании на Евро-2008, но та Испания посильнее была.
Россия 2002 и 2004 разные команды.
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Ответ Direct free kick
Что с Отариком? Неужели уедет к Шеварнадзе?
Отарик россиянин
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Опасные грузины и без ударов забивают, что было бы если бы они по воротам били)
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Ответ Мексиканская песня
Борщ проиграл, хинкали проиграли, макаронники проиграли. Да что ж такое?
Карривурст и фиш-энд-чипс остались
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Ответ Sergey Smolensky
Глянул статистику с 1/8 ЧМ-2018 между Россией и Испанией. За 120 минут - 19 ударов, 13 в створ, у России 9 ударов, 6 в створ. Наши тогда сами себе забили автогол, но план был понятен. И что тогда, что сейчас ту сборную деревянной считали, но план был понятен. Забить или отыграться и в оборону, благо там Акинфеев есть и опытный Игнашевич с Кутеповым. Грузию называли чуть-ли не самой яркой сборной, которая бегает в атаку, но мы увидели, что только Испанцы это любили. У грузин 0 ударов в ствол, это уровень даже не автобусов, а не знаю чего.
Да, та сборная России была отнюдь не сильнейшей, на тех же турнирах в лице Евро-2012 или ЧМ-2014 - наша сборная была по классу сильнее и должна быть показывать более высокий результат, но мы исторически "раздолбаи". Как и условно Россия времен ЧМ-2002 или Евро-2004 более сильная Россия, чем Россия 2018( но на Евро-2004 у нас была очень сложная группа. Просто группа смерти).

Однако Россия образца ЧМ-2018, это такой типичный пример крепкого середняка с четко выстроенной игрой и пониманием того, что они могут, что они хотят и как попытаться этого добиться, несмотря на обьективную нехватку класса. Поскольку результат в футболе все же важнее всего остального, то против Испании, был выбран единственный вариант в лице автобуса, но в других матчах, в том числе в игре с Хорватией(не говоря уже про группу), Россия автобусом не играла. Запирались только с Испанией и это было закономерно правильно. Играть с Испанией в открытый футбол и получать 5-6 мячей?(при этом разница между грамотным "бусом" и "дырявым бусом" все же есть. Для того чтобы не пропустить или пропустить мало, недостаточно просто встать в бус и все. У России был хороший бус в том матче + конечно еще повезло). Хотя стоит признать, что Испания образца ЧМ-2018 не такая сильная была, как например образцов 2008-2012.

Ну а по поводу игры Испании и Грузии. Тут класс сборных просто сильно разнится. Тут и анализировать нечего, просто деклассирование. Россия конечно тоже отхватила от Испании на Евро-2008, но та Испания посильнее была.
+2
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Ответ Unico
Грузия умудрилась без ударов в створ забить Испании, которая пропустила единственный гол на этом Евро. Мощно 😁
Это не мощно, это печально. Когда тебя считают одной из атакующих команд на фоне автобусов на этом Евро, и пробить 0 ударов в створ - это печаль. И да, пусть Хвича ножки качает и бить учится, с его ударами только детей пугать в спортшколах. Если бы у него был удар нормальный, то испанцу забил бы, когда он из ворот вышел далеко
+2
-1
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Кварацхелия не может, Нико Уильямс поможет.
+2
-1
+1
Ответ Ебздрогыч
Забить при ноле ударов в створ - это искусство! Выиграть про ноле в створ - это гениально! Так Спартак проиграл Уфе, у которой не было ни одного удара в створ, Коля Рассказов никого не убил, не предал, просто себе забил
Так они и не забили, все 5 раз Испания продырявила
+2
-1
+1
Ответ Unico
Россией восхищались в 2008, но Испания выносила их также разгромно.
Зато Голландию победили и до этого Данию и Грецию и играли в футбол.
+4
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+1
Ответ AprasidzE
Сравнить бы еще финансирование в двух странах. В Грузии и чемпионат полулюбительский.
Мы берём выступления сборных просто, без других факторов)
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0
+1
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