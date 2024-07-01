35 ударов Испании в матче с Грузией – рекорд Евро-2024 и сборной с момента сбора статистики. У грузин ни одного удара в створ
Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче.
Испанцы разгромили команду Грузии со счетом 4:1 в 1/8 финала чемпионата Европы.
В этом матче испанцы показали лучший результат по ударам (35) и попаданиям в створ (13), чем любая другая команда в одном матче на Евро-2024.
Это лучший показатель в истории сборной в матче крупного турнира (ЧМ/Евро) как минимум с 1980 года, с момента сбора статистики. Кроме того, это четвертый результат в матчах плей-офф в этих турнирах.
Примечательно, что у Грузии в этом матче 1 гол и ноль ударов в створ (автогол Робена Ле Норманна).
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Грузию называли чуть-ли не самой яркой сборной, которая бегает в атаку, но мы увидели, что только Испанцы это любили. У грузин 0 ударов в ствол, это уровень даже не автобусов, а не знаю чего.
Но грузин и таких как Ник несет с этого дико. Просто неадекватно.
От Испании 2024 года, Россия 2008 так бы не отхватывала. Та Испания могла громить ту Россию, нынешняя Испания ТУ Россию не громила бы. При этом Россия по делу вышла из группы(без удачного расписания или чудо-отскоков), а потом мы все знаем, что было в 1/4 и какой сильной была Голландия на том турнире.
А вот от Испании, которая "вроде бы гранд, но так себе", вполне хватило России образца 2018, хотя Россия на ЧМ-2018 - это вот пример крепко-организованного середняка, класса там не хватало. На том же Евро-2012 или даже ЧМ-2014 класс сборной России был выше, но было "раздолбайство", а ЧМ-2018, это просто отличный турнир и характерный пример, когда крепкий середняк с организацией сушит игру автобусом против заведомо более сильного противника(и правильно делает). При этом в группе Россия автобусом не играла(даже с Уругваем) и с Хорватией автобус тоже не парковали.
Грузию-2024 вполне по силам было одолеть слабейшей сборной России в 21-ом веке, которая была на Евро-2020. Вот на Евро-2020 у нас была слабейшая по классу и потенциалу сборная(начиная отсчет от ЧМ-2002), от которой никто ничего не ждал(цели были выиграть у финнов и чудом как-то там, может быть, что выйдет, но врятли), ну у финнов выиграли, с остальным не срослось. Но не побоюсь этого утверждения, даже Россия образца Евро-2020 могла бы справиться с Грузией-2024, что уж говорить про другие годы, а тут блин даже про Евро-2008 говорят.
Однако Россия образца ЧМ-2018, это такой типичный пример крепкого середняка с четко выстроенной игрой и пониманием того, что они могут, что они хотят и как попытаться этого добиться, несмотря на обьективную нехватку класса. Поскольку результат в футболе все же важнее всего остального, то против Испании, был выбран единственный вариант в лице автобуса, но в других матчах, в том числе в игре с Хорватией(не говоря уже про группу), Россия автобусом не играла. Запирались только с Испанией и это было закономерно правильно. Играть с Испанией в открытый футбол и получать 5-6 мячей?(при этом разница между грамотным "бусом" и "дырявым бусом" все же есть. Для того чтобы не пропустить или пропустить мало, недостаточно просто встать в бус и все. У России был хороший бус в том матче + конечно еще повезло). Хотя стоит признать, что Испания образца ЧМ-2018 не такая сильная была, как например образцов 2008-2012.
Ну а по поводу игры Испании и Грузии. Тут класс сборных просто сильно разнится. Тут и анализировать нечего, просто деклассирование. Россия конечно тоже отхватила от Испании на Евро-2008, но та Испания посильнее была.