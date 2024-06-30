Гран-при Австрии-2024. Онлайн

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В воскресенье, 30 июня, в Шпильберге состоится 11-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Новое противостояние Ферстаппена и Норриса на родине «Ред Булл»

Ред Булл Ринг, Шпильберг
30 июня 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Ландо Норрис («Макларен»)
3. Джордж Расселл («Мерседес»)
4. Карлос Сайнс («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Серхио Перес («Ред Булл»)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
10. Эстебан Окон («Альпин»)
11. Даниэль Риккардо («РБ»)
12. Кевин Магнуссен («Хаас»)
13. Пьер Гасли («Альпин»)
14. Юки Цунода («РБ»)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Валттери Боттас («Заубер»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
Старт с пит-лейн:
 
Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 

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210 комментариев
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Леклер впереди Ферстаппена, но есть нюанс.
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+8
Сэр как настоящий гангста-рэпер заехал на пит.
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+7
Шарля с двух сторон зажали. Пиастри просто снёс часть переднего крыла
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-1
+6
Ооо няня Тото появилась
Все старик уже нюни распустил, ахахахаха и у этого позорника чемпионский характер, да не смешите меня
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+5
Надеюсь, круги и таблицу будут показывать в течении гонки, а не только на предпоследнем круге.
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Как выезжал из боксов внаглую, так и будет выезжать, никто его не будет наказывать
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Ну тут тапку ничего не будет
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Дали бы радио Алонсо. Хотелось бы понять, как он обьяснит свой таран
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Албон декласировал сладкую булочку
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Леклер до сих пор в чемпионской гонке или нет? Можно пояснительную бригаду из поклонников вечно подающего надежды.
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+4
После Монако в Феррари словно Бинотто вернулся, снова такая же безнадёга и разруха в команде.
+4
0
+4
Радио Макса из танка это конечно отдельный вид искусства. Ничего не понял
+3
0
+3
Ответ Grigpar
10 сек. для Алонсо при плотности пелетона в 1.5 сек. :)) Гг.
ну он откровенно протаранил
+4
-1
+3
Перес так-то выдавил Пиастри
+4
-1
+3
10 сек к круговому алонсо, мдаааа
+3
0
+3
Очень напряденная борьба между Шарлем и Алексом :D
+4
-1
+3
У Феррари началась биноттизация команды в середине сезона.
+4
-1
+3
И Феррари будет платить этому клоуну 100 миллионов..
+6
-3
+3
Ребят, хватит смеяться и унижать Льюиса Хамильтона, пожалуйста
+4
-1
+3
Штраф Алонсо в студию.
+3
0
+3
Всем отличной гонки!!! Феррари покажите что-нибудь кроме комедии!!!
+3
0
+3
Ответ Клименко
Гемофаны могут минусовать со всех ботоаккаунтов, но это не изменит факта, что Геймилтон закончился как топ-пилот
он и не начинался, самовоз + протекция Либерти сделали свое дело
+3
-1
+2
Это какой-то фетиш от инженеров Феррари
+3
-1
+2
Шарль проклят. Он точно продал душу, чтобы выиграть в Монако
+2
0
+2
Как же Сайнс на более медленной Феррари стабильно быстрее Хэмилтона на 2+ десятки
+3
-1
+2
Ответ Клименко
Гемофаны могут минусовать со всех ботоаккаунтов, но это не изменит факта, что Геймилтон закончился как топ-пилот
Он им никогда и не был, средний пилот, выезжающий за счет опыта, в нынешней Ф1 с десяток, как минимум, наберется, кто банально быстрей него.
+2
0
+2
Гемофаны могут минусовать со всех ботоаккаунтов, но это не изменит факта, что Геймилтон закончился как топ-пилот
+4
-2
+2
Пора Чарли переходить на темную сторону
+3
-1
+2
что у Леклера с машиной? в Феррари просто клоуны сидят. С таким темпом сходить можно
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0
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
Я никуда не могу понять, куда вы все пропадаете, когда Леклер деклассирует Саинса
Я ни хейтер ни Сайнца, ни волшебника. Вообще болею за Окона, и знаете, это очень больно)
+2
0
+2
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