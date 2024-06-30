Гран-при Австрии-2024. Онлайн

В воскресенье, 30 июня, в Шпильберге состоится 11-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Австрии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

За ходом заезда можно следить на странице нашего онлайна:

Новое противостояние Ферстаппена и Норриса на родине «Ред Булл»

Ред Булл Ринг, Шпильберг

30 июня 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Серхио Перес («Ред Булл»)

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Даниэль Риккардо («РБ»)

12. Кевин Магнуссен («Хаас»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Валттери Боттас («Заубер»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

Старт с пит-лейн:

Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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