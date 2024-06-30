«Барса» удалила посты о том, что Феликс и Канселу не останутся, так как хочет их сохранить

Теги Манчестер Сити Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

«Барса» удалила посты об уходе Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Каталонский клуб сегодня объявил, что Феликс и Канселу не останутся в клубе после истечения аренд. Также «Барса» сообщила об уходе Маркоса Алонсо, с которым не продлили контракт.

Спустя некоторое время пост про Алонсо остался, а публикации о Феликсе и Канселу были удалены. По данным Жерара Ромеро, в клубе такой поступок объясняют желанием сохранить двух футболистов.

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41 комментарий
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Больше чем цирк 🎪
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Полный бардак в клубе. Видимо в предстоящем сезоне ждать нечего
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Ответ Эркинбек Апаканов
Больше чем цирк 🎪
Барса конечно это максимально не профессиональные работники клуба.
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Представил, что два SMMщика "Барсы" дерутся перед компьютером, чтобы выложить эту новость, но только один за уход футболистов, другой против. Сейчас победил второй! ))
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Феликс не стабилен за него даже не обидно
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Я очень люблю эту команду с детства, но что творится это позор какой-то
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Ответ Bob Spacy
любисдетства другую. изи
Вот как то забыл спросить
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Ответ Almas Kabaev
Полный бардак в клубе. Видимо в предстоящем сезоне ждать нечего
А причём здесь это? У них аренды официально закончились, посты заготовлены. Что там получится с обновлением аренд - одному богу известно. СММ то что, им сказали, что аренда тю-тю, пост и готов🤓
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Не знаю о договоре с Феликсом, но Канселу вернулся в МС после аренды. А у Алонсо ещё год контракта... о чём сыр-бор?
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Ответ Умид Саримсаков
Зачем нужен Феликс??? Я понимаю Канселу выдал добротный сезон, а Феликс пару раз зажёг, а в основном играл отвратительно.
Какой добротный сезон от Канселу ?
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Ответ Almas Kabaev
Полный бардак в клубе. Видимо в предстоящем сезоне ждать нечего
Кубок бампера могут зацепить.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Больше чем цирк 🎪
Комментарий удален модератором
Лапорте определись пожалуйста
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Сливать этих португалов интриганов , нет у них характера и воли
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При бармалее такого барака не было. Надо возвращать
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Вы что идиоты ,просто во что превратили клуб
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Дилетантизм.
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Выгнать бы поганой метлой все руководство с Деку и Лапортой, и нанять профессионалов своего дела на каждую должность. Да пару сезонов были бы сложности, но потом уже видны были бы улучшения. А с этими 🤡 абсолютно ничего не светит. Жаль очень.
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АСТАНАВИТЕСЬ!!
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Надо сохранять как минимум Канселу,за такую цену нельзя упускать такого игрока,Феликс тоже достаточно хорошо себя проявил
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Биполярочка-с.
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Больше чем клуб
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Королевские 🤡🤡 тут как тут
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Жаль Феликса)
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Биполярное расстройство оно такое, даааа
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Зачем нужен Феликс??? Я понимаю Канселу выдал добротный сезон, а Феликс пару раз зажёг, а в основном играл отвратительно.
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Что за бардак происходит в клубе?
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