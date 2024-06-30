«Барса» удалила посты о том, что Феликс и Канселу не останутся, так как хочет их сохранить

«Барса» удалила посты об уходе Жоау Феликса и Жоау Канселу.

Каталонский клуб сегодня объявил, что Феликс и Канселу не останутся в клубе после истечения аренд. Также «Барса» сообщила об уходе Маркоса Алонсо, с которым не продлили контракт.

Спустя некоторое время пост про Алонсо остался, а публикации о Феликсе и Канселу были удалены. По данным Жерара Ромеро, в клубе такой поступок объясняют желанием сохранить двух футболистов.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?