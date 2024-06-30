Ямаль – самый молодой автор голевой передачи в плей-офф Евро. 16-летний испанец делит 1-е место в списке лучших ассистентов
Ламин Ямаль отдал голевой пас в плей-офф Евро.
Вингер испанцев стал самым молодым игроком, отдавшим голевой пас в плей-офф чемпионата Европы – в возрасте 16 лет и 353 дней.
Ямаль ассистировал Фабиану Руису в 1/8 финала против Грузии. Это его вторая голевая передача на турнире.
Игрок, представляющий «Барселону», делит первое место в списке лучших ассистентов Евро-2024, наряду с Оркуном Кекчю (Турция), Деннисом Маном (Румыния), Ремо Фройлером и Мишелем Эбишером (оба – Швейцария).
Ямаль – самый молодой игрок в истории плей-офф Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 353 дня
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
И это в 16!
Главное, чтобы все обошлось без травм в его карьере.
Так же играют в красивый, современный футбол