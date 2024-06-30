Ямаль – самый молодой автор голевой передачи в плей-офф Евро. 16-летний испанец делит 1-е место в списке лучших ассистентов

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 рекорды Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль отдал голевой пас в плей-офф Евро.

Вингер испанцев стал самым молодым игроком, отдавшим голевой пас в плей-офф чемпионата Европы – в возрасте 16 лет и 353 дней.

Ямаль ассистировал Фабиану Руису в 1/8 финала против Грузии. Это его вторая голевая передача на турнире.

Игрок, представляющий «Барселону», делит первое место в списке лучших ассистентов Евро-2024, наряду с Оркуном Кекчю (Турция), Деннисом Маном (Румыния), Ремо Фройлером и Мишелем Эбишером (оба – Швейцария).

Ямаль – самый молодой игрок в истории плей-офф Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 353 дня

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57 комментариев
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Ответ Отец Абду
Ямал на этом Евро сделал столько же голевых действий, сколько Мбаппе, Роналду, Лукаку, Сака, Дембеле вместе взятых:) И это в 16!
Господи, да когда уже ему исполнится 17
+126
-11
+115
Ямал на этом Евро сделал столько же голевых действий, сколько Мбаппе, Роналду, Лукаку, Сака, Дембеле вместе взятых:)

И это в 16!
+104
-12
+92
Испания светлое пятно на этом унылом Евро
+72
-4
+68
Как же шикарно Ламин нашел своей подачей голову Руиса - просто конфета !
Главное, чтобы все обошлось без травм в его карьере.
+39
-5
+34
Ответ Burel
Какой пас🔝 Кажется, если бы там настоящее дерево стояло, то и от него мяч отскочил бы в ворота
Даже криш бы забил
+22
-4
+18
Что не говори, а шикарно играет в принципе, не говоря уж как он играет для своих лет.
+18
-1
+17
Какой пас🔝 Кажется, если бы там настоящее дерево стояло, то и от него мяч отскочил бы в ворота
+17
-2
+15
Ямаль очень хорошо смотрится! Но Нико Уильмс конечно тигр, лично для меня главное открытие Евро!
+15
-1
+14
ямаль хорошо корпусом работает. для своих то лет
+10
0
+10
Ответ Николай Бойко
Господи, да когда уже ему исполнится 17
Ямаль – самый молодой игрок, которому в 16 исполнилось 17
+13
-4
+9
Ответ T622222
Испания светлое пятно на этом унылом Евро
Евро худшее, из того, что я видел за свою жизнь, ужасное состояние топ сборных.
+18
-10
+8
Да что же Нико и Ламин творят на этом евро
+9
-1
+8
А кто-то говорил, что Ямаль "распиаренное каталонское бревно"))
+7
-1
+6
Ну что там, Хвича, лучше всей сборной Испании? Как смотрится? 🤣
+9
-3
+6
Ответ Николай Бойко
Господи, да когда уже ему исполнится 17
За день до финала
+5
0
+5
Ответ Отец Абду
Ямал на этом Евро сделал столько же голевых действий, сколько Мбаппе, Роналду, Лукаку, Сака, Дембеле вместе взятых:) И это в 16!
А домашку не сделал! )
+5
0
+5
Самый молодой игрок, протаранивший рекламный щит.
+4
0
+4
Ответ Николай Бойко
Господи, да когда уже ему исполнится 17
Мы его узнали, когда ему было 15. Пятнадцать! Уму непостижимо! У меня сыну столько же, и он просто ребёнок сейчас.
+4
0
+4
Невероятный игрок
+5
-1
+4
Ответ cukken
Евро худшее, из того, что я видел за свою жизнь, ужасное состояние топ сборных.
Футбол сборных всегда унылое зрелище, за редким исключением
+3
0
+3
Ямаль > Криш
+4
-1
+3
Ржали над ним весь сезон, а он возьмет Евро, и напихает всей хейт базе помидоров по самые не балуй 😂
+4
-1
+3
Жаль не забыл
+2
0
+2
Хорошо отыграл, жаль не забил, Испания вообще классно смотрится
+2
0
+2
Ответ T622222
Испания светлое пятно на этом унылом Евро
Германия и Швейцария, чем не угодили ?

Так же играют в красивый, современный футбол
+2
0
+2
Еще 2 не положил в упор
+2
0
+2
А ему разве можно по вечерам играть?
+4
-2
+2
Ему бы ещё научиться голы забивать и получится половина Месси)
+1
0
+1
Ответ vtsch4svws
Даже криш бы забил
Ахахаха
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Что не говори, а шикарно играет в принципе, не говоря уж как он играет для своих лет.
Ещё б удары точнее были...
+1
0
+1
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