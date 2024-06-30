Ямаль – самый молодой автор голевой передачи в плей-офф Евро. 16-летний испанец делит 1-е место в списке лучших ассистентов

Ламин Ямаль отдал голевой пас в плей-офф Евро.

Вингер испанцев стал самым молодым игроком, отдавшим голевой пас в плей-офф чемпионата Европы – в возрасте 16 лет и 353 дней.

Ямаль ассистировал Фабиану Руису в 1/8 финала против . Это его вторая голевая передача на турнире.

Игрок, представляющий «Барселону», делит первое место в списке лучших ассистентов Евро-2024, наряду с Оркуном Кекчю (Турция), Деннисом Маном (Румыния), Ремо Фройлером и Мишелем Эбишером (оба – Швейцария).

Ямаль – самый молодой игрок в истории плей-офф Евро. Вингеру Испании и «Барсы» 16 лет и 353 дня

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