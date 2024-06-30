Джикия не перейдет в «Химки». Игрок просил зарплату 7 млн рублей в месяц в мае, клуб отказался от трансфера (Иван Карпов)

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Вадим Шпинев деньги Футбол

Георгий Джикия не перейдет в «Химки».

Ранее появилась информация, что 30‑летний защитник, покинувший «Спартак» по окончании сезона‑2023/24, может перейти в подмосковный клуб.

Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, подобный разговор происходил в мае, и тогда представитель игрока Вадим Шпинев попросил для своего клиента зарплату 7 млн рублей в месяц.

На этом этапе «Химки» отказались от приобретения Джикии, и новые переговоры между сторонами не ведутся.

Георгий выступал за красно‑белых с конца 2016 года, провел 215 матчей и забил 5 мячей.

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35 комментариев
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Смешно, никому не нужен легендарный капитан Спартака. Наверное, как всегда, пугали руководство переходом в другой клуб на лучшие условия и обделались, потому что в этот раз покерный блеф не сработал. Остался супержорик у разбитого корыта. Мог бы просто немного уйти по ЗП вниз, но Шпинев там набаламутил воду. С Миранчуком у Локо такая же история. Ребята без команд, а агентский шаман сейчас пытается трудоустроить в Химки. Если бы не он - проходили бы предсезонку со столичными клубами.
+81
-3
+78
Ответ Алексей Елистратов
Смешно, никому не нужен легендарный капитан Спартака. Наверное, как всегда, пугали руководство переходом в другой клуб на лучшие условия и обделались, потому что в этот раз покерный блеф не сработал. Остался супержорик у разбитого корыта. Мог бы просто немного уйти по ЗП вниз, но Шпинев там набаламутил воду. С Миранчуком у Локо такая же история. Ребята без команд, а агентский шаман сейчас пытается трудоустроить в Химки. Если бы не он - проходили бы предсезонку со столичными клубами.
Шпинёв строит из себя русского Райолу, только тот хоть и был скандалистом, но обладал влиянием и мог выбивать необходимые условия. А Вадимка раз за разом пускает жидкого в штаны себе и своим клиентам.
+31
-2
+29
а в остальные месяцы сколько просил?
+30
-3
+27
А за что ему платить 7 мультов в месяц? Чтоб не похудел?)) Нулевой игрок однозначно
+28
-3
+25
Совершенно оторванные от реальности паспортисты
+15
-2
+13
Товарищ Джикия, сколько вам предлагал ФК Спартак? 1,5млн$ в год. Встали в позу со своим агентом, облили весь клуб. Вспоминается сказка о рыбаке и рыбке.
+14
-1
+13
Столько понтов от Джикии и агента, а в итоге даже с Химками договориться не могут.
Никому не нужен разленившийся игрок с такими запросами.
+9
-1
+8
Так обделаться со своим агентом - это нужно постараться. Теперь будет выклянчивать деньги пока не поймет, что и 700 к в год уже никто не предлагает)
+8
-1
+7
Жора получал в Спартаке 3 млн. Сейчас просит меньше 1 и никому не нужен. Центральный защитник 30 лет. Колоссальная деградация
+5
0
+5
А что так мало запросил? Такой скромняга 😌😌😌
+7
-3
+4
Тот еще клоун, какие 7 млн !? Он себя Видел ??))
+4
-1
+3
Мда, насколько же переоценены лимитчики в России... да и не только, к сожалению
+5
-2
+3
В НН с такой зарплатой он тоже не перейдет , а значит прощай Джикия
+3
-1
+2
джикия играет на 7 тыс рублей в месяц , какие еще миллионов ?
+3
-1
+2
Надеюсь в конце лета игроки дружно скажут своим агентам - СПАСИБО
+3
-1
+2
Всегда говорил, что это распиаренная посредственность.
+3
-1
+2
Странно, что в Химках любят пилить деньги на всяких мутных товарищах типа Талалаева, а тут сам господин Хинкаль😁
+4
-3
+1
Пусть за 40 тысяч в шашлычнице работает.
Как раз сезон!
+2
-1
+1
Находятся в параллельной реальности
+2
-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
Надеюсь в конце лета игроки дружно скажут своим агентам - СПАСИБО
К сожалению Локо прогнется и предложит больше лимита зарплат,потому,что Глушенков ушёл а наш убогий селекционный отдел не способен найти другого плеймейкера.
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Ответ тот самый Кадрус
Так Миранчук и проходит предсезонку в Локо. Сегодня вот против Родины играли, буквально только что
Последний день. Человек действует в рамках контракта. Завтра уже свободен будет.
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Ответ Алексей Елистратов
Смешно, никому не нужен легендарный капитан Спартака. Наверное, как всегда, пугали руководство переходом в другой клуб на лучшие условия и обделались, потому что в этот раз покерный блеф не сработал. Остался супержорик у разбитого корыта. Мог бы просто немного уйти по ЗП вниз, но Шпинев там набаламутил воду. С Миранчуком у Локо такая же история. Ребята без команд, а агентский шаман сейчас пытается трудоустроить в Химки. Если бы не он - проходили бы предсезонку со столичными клубами.
Так Миранчук и проходит предсезонку в Локо. Сегодня вот против Родины играли, буквально только что
0
0
0
Ответ MJRom
Жора получал в Спартаке 3 млн. Сейчас просит меньше 1 и никому не нужен. Центральный защитник 30 лет. Колоссальная деградация
откуда инфа про 3 ляма в Спартаке?
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Ответ dedushka
а в остальные месяцы сколько просил?
Он только раз в год будет играть,только в мае
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Это ж сколько мигрантов можно набрать на такую зарплату!!!
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Останется работать в хинкальной
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7 млн за что?
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Ближе к сентябрю и 4 млн. р. в месяц не все предлагать будут.
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с заграницей кольцевой не получилось... видимо Георгию придётся искать варианты с более традиционной заграницей
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Давайдосвиданья
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