Джикия не перейдет в «Химки». Игрок просил зарплату 7 млн рублей в месяц в мае, клуб отказался от трансфера (Иван Карпов)

Георгий Джикия не перейдет в «Химки».

Ранее появилась информация, что 30‑летний защитник, покинувший «Спартак» по окончании сезона‑2023/24, может перейти в подмосковный клуб.

Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, подобный разговор происходил в мае, и тогда представитель игрока Вадим Шпинев попросил для своего клиента зарплату 7 млн рублей в месяц.

На этом этапе «Химки» отказались от приобретения Джикии, и новые переговоры между сторонами не ведутся.

Георгий выступал за красно‑белых с конца 2016 года, провел 215 матчей и забил 5 мячей.

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