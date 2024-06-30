«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем эмоционально отпраздновал гол в ворота Словакии.

Полузащитник сборной Англии, представляющий «Реал», сравнял счет на 95-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024. Благодаря голу Беллингема ударом через себя игра перешла в дополнительное время, где англичане одержали победу (2:1).

Как передает BBC, после гола Беллингем выкрикнул: «Кто же еще?»

В 1/4 финала Евро-2024 Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет в следующую субботу, 6 июля.

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29 комментариев
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Как не футболист Реала
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Никто кроме нас, заявил Джуд и порвал на себе тельняшку.
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Саутгейт крикнул: «Это мы забили или нам?!»
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Ответ Its my life
Саутгейт крикнул: «Это мы забили или нам?!»
Саутгейт крикнул,одного достаточно
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0
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
это скорее у многих после его гола началась ж****я болезнь
+11
-5
+6
Как передает BBC, после гола Беллингем выкрикнул: «Кто же еще?» и повторял это после каждого падения
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+5
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Сам про зм написал, сам возмутился
Сходи проспись
+5
0
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Это позор Англии
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Так и до Балотелли недалеко с его: "почему всегда я?"
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Заслуживает ЗМ по-настоящему
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Джуд тащит эту мертвую сборную
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Это позор Англии
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Растоптал
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Балотелли стаил?
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Настолько душно, что захотелось форточку открыть
+4
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Ответ верблюжья смегма
Как не футболист Реала
Причем тут Реал?)) А если бы он еще за Боруссию играл?
Это называется "Королевский клуб с закомплексованными фанатами"
+1
-1
0
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