«Кто же еще?» Беллингем после гола Словакии ударом через себя на 95-й минуте

Джуд Беллингем эмоционально отпраздновал гол в ворота Словакии.

Полузащитник сборной Англии, представляющий « », сравнял счет на 95-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024. Благодаря голу Беллингема ударом через себя игра перешла в дополнительное время, где англичане одержали победу (2:1).

Как передает BBC, после гола Беллингем выкрикнул: «Кто же еще?»

В 1/4 финала Евро-2024 Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет в следующую субботу, 6 июля.

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