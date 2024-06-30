58-летняя Мишель Рол стала третьей в олимпийском отборе США в спортивной ходьбе на 20 км. Она впервые выступала на Играх в 1992-м

58-летняя Мишель Рол стала третьей в олимпийском отборе США в спортивной ходьбе.

Спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 1 час 42,27 минуты. Лучше нее выступили только Робин Стивенс (1.37,38) и Миранда Мелвилл (1.39,38).

Олимпийский отбор в команду США проходит в Юджине с 21 по 30 июня.

Рол участвовала в трех Олимпийских играх – в 1992, 1996 и 2000 годах.