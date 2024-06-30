58-летняя Мишель Рол стала третьей в олимпийском отборе США в спортивной ходьбе на 20 км. Она впервые выступала на Играх в 1992-м

Теги спортивная ходьба сборная США жен Париж-2024 Мишель Рол Легкая атлетика

58-летняя Мишель Рол стала третьей в олимпийском отборе США в спортивной ходьбе.

Спортсменка преодолела дистанцию 20 км за 1 час 42,27 минуты. Лучше нее выступили только Робин Стивенс (1.37,38) и Миранда Мелвилл (1.39,38).

Олимпийский отбор в команду США проходит в Юджине с 21 по 30 июня.

Рол участвовала в трех Олимпийских играх – в 1992, 1996 и 2000 годах.

 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ходите люди, и будет вам счастье!
+10
0
+10
Обалдеть 😱
+2
-1
+1
Большое уважение 58 летней женщине!
+2
-1
+1
Фернандо Алонсо к 58 годам побьёт рекорд Шумахера и Хамильтона по количеству титулов.
+1
-1
0
Из трёх участников, я так понимаю.
Самый интересный и зрелищный вид спорта. Для метадонщиков
0
0
0
Ответ Heinrich Bll
Ходите люди, и будет вам счастье!
Придёт время и Месси тоже покажет себя в своей любимой дисциплине на Олимпийских играх☝🏻👏👏👏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий