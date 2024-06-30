Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 финала чемпионата Европы команда обыграла сборную в дополнительное время (2:1, основное время – 1:1).

В четвертьфинале Евро Англия встретится с командой , обыгравшей в 1/8 финала Италию (2:0). Матч пройдет в следующую субботу, 6 июля.

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