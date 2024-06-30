Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Италии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024.

В 1/8 финала чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Словакии в дополнительное время (2:1, основное время – 1:1).

В четвертьфинале Евро Англия встретится с командой Швейцарии, обыгравшей в 1/8 финала Италию (2:0). Матч пройдет в следующую субботу, 6 июля.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

65 комментариев
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Швейцария обязана проходить такую Англию. Очередной отскок на последних минутах после двух таймов ужасного футбола. Верим 🇨🇭
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Швейцария должна наказать отскокеров.
Команда Якина способна забить больше одного мяча и в целом владеть инициативой
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Удачи сырникам выкинуть эти отскакивающие островные поленья.
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Надеюсь швейцарцы отправят домой это позорище. 0 ударов в створ до 95й минуты... со Словакией...
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Гарет Саутгейт это реинкарнация Тараса Бульбы. Англия порадила футбол, а Саутгейт его убил.
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Даже Греки в 2004 играли интереснее. Удачи Швейцарии
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Повезло бездарю саутчесову что у него есть игрок Реала,который умеет забивать на 90+
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Ответ Daren Gill
Гарет Саутгейт это реинкарнация Тараса Бульбы. Англия порадила футбол, а Саутгейт его убил.
Три одинаковых комментария, за три минуты , на трех разных английских ветках написал.
Видимо сильно плюсы нужны. Ну ок, лови один
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Настало время Швейцарии реально блеснуть. Сколько можно вылетать в 1/8, максимум 1/4 финала. Такую Англию реально проходить
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Отвратительно
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Надеюсь что мы увидим противостояние двух очень тренерских сборных, Швейцарии и Австрии, а не издательства над болельщиками с возможным матчем Англии и Румынии
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Швейцария должна поставить этих снобов на место! Победы!!!👍
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Ответ Daren Gill
Гарет Саутгейт это реинкарнация Тараса Бульбы. Англия порадила футбол, а Саутгейт его убил.
Да там много убийц бегает.
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Дорогие комментаторы Матча! Трушечкин, Шнякин, Черданцев, Неценко, Нагучев и проч.! Прекратите в КАЖДОМ матче напоминать нам, зрителям, что на этом Евро много голов забиваются дальними ударами. Во-первых, МЫ ЗНАЕМ - вы позаботились об этом в предыдущих 30+ играх. Во-вторых, если вы не заметили, после первых двух туров дальних голов уже не так уж и много, поэтому нет смысла доить эту тему до бесконечности.
Пожалуйста, придумайте новые темы для заполнения тишины.
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Уважение Словакии 🇸🇰
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Ответ adriano_070
Швейцария обязана проходить такую Англию. Очередной отскок на последних минутах после двух таймов ужасного футбола. Верим 🇨🇭
боюсь Англия попытается быстрый гол забить, и если получится, в глухую оборону встанут
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Надеюсь Швейцария их убьет, матчи Англии это просто боль для глаз
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Сколько верёвочке не виться...
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Ответ proojiy12@gmail.com
Англия пройдет дальше
Она может пройти дальше только если швейцарцы не смогут вскрыть автобус, в чём я сильно сомневаюсь. Тактика Саутгейта "забить первым гол и сесть в глухую оборону" не может работать вечно
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Словаку нужно было дальше выносить мяч в аут. А вынес прямо около ворот своих и англичане после него забили
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Хана вам, Англия.Сыровары раскатают.
Англия пройдет дальше
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На это позорище смотреть невозможно. Надеюсь, их крупно вынесут.
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Швейцарцы их уделают со знанием дела.
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Ну тут однозначно почти весь футбольный мир за швейцарцев)
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Топим за Швейцарию!
Желаю им победоносно порвать их,на их же фоаг!!!
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Если все останется так же, в плане скорости игры и тактики, то дальше пройдет Швейцария.
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Будем болеть за Швейцарию ,такой Англия думаю им по зубам....
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Швейцария показывает интересный футбол, и я думаю есть абсолютно все шансы пройти такую Англию.
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Швейцария будет варить английский сыр.
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Хана вам, Англия.Сыровары раскатают.
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