Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024
Сборная Англии вышла в 1/4 финала Евро-2024.
В 1/8 финала чемпионата Европы команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Словакии в дополнительное время (2:1, основное время – 1:1).
В четвертьфинале Евро Англия встретится с командой Швейцарии, обыгравшей в 1/8 финала Италию (2:0). Матч пройдет в следующую субботу, 6 июля.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Команда Якина способна забить больше одного мяча и в целом владеть инициативой
Видимо сильно плюсы нужны. Ну ок, лови один
Пожалуйста, придумайте новые темы для заполнения тишины.
Желаю им победоносно порвать их,на их же фоаг!!!