Дуглас Луис за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы». Контракт – до 2029 года

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Дуглас Луис Футбол

«Ювентус» купил Дугласа Луиса у «Астон Виллы».

26-летний хавбек подписал контракт до июня 2029 года.

«Ювентус» сообщил, что сумма трансфера составила 50 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех финансовых лет, дополнительные расходы составили 1,5 млн.

Ранее была информация, что «Вилла» получит за Луиса 22 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов, а в сделку будут включены два игрока туринцев – полузащитники Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа.

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19 комментариев
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Да фиг с ним с Луисом. Его девушка перешла в Ювентус?
+10
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+9
Ответ krealpmoney
Жирно однако, Ювентусу за такие фокусы ниче не будет там?
Какие фокусы?
+9
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+9
Ответ PenCap Chew
Жирный переход. Вспоминаются Игу за 90, Де Лигт за 80, Влаха за 70, Кьеза и Дески по 40 каждый. На 100% никто из них не отработал. Но Игу пару сезонов был хорош.
иггу ОТРРАБОТАЛ ОТ и ДО

не его вина что купили Рональдо на его же позицию
+10
-1
+9
Ответ bilbiveter
Очень хорошо, что сохранили Сэма Айлинга и Энцо Барренечеа, да, заплатили 50 млн вместо 28, но игроки вполне себе неплохие и с потенциалом
Не сохранили, в футболе не бывает прямого обмена есть отдельные продажи. В данном случае будут две продажи от Юве
+9
-1
+8
Теперь ждем перехода Айлинга а Барренчея в английский клуб
+6
0
+6
Ответ PenCap Chew
Жирный переход. Вспоминаются Игу за 90, Де Лигт за 80, Влаха за 70, Кьеза и Дески по 40 каждый. На 100% никто из них не отработал. Но Игу пару сезонов был хорош.
Игу отработал по полной, у Влахи тоже есть шансы еще
+2
0
+2
За долгое время нравится трансферная политика. Осталось решить вопрос с Тюрамом, Копмейнерсом и флангами обороны
+1
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Теперь Айлинг и Барренечеа за 20-30 поедут в обратном направлении, так выгодно для ФФП.
+1
0
+1
Ответ bilbiveter
Очень хорошо, что сохранили Сэма Айлинга и Энцо Барренечеа, да, заплатили 50 млн вместо 28, но игроки вполне себе неплохие и с потенциалом
они перейдут в Виллу за деньги
+1
0
+1
Ответ 2RIN
Игу отработал по полной, у Влахи тоже есть шансы еще
Во втором сезоне уже не так классно выступил, как в первом.
+1
0
+1
точно усиление для ЮВе
+2
-2
0
Жирный переход. Вспоминаются Игу за 90, Де Лигт за 80, Влаха за 70, Кьеза и Дески по 40 каждый. На 100% никто из них не отработал. Но Игу пару сезонов был хорош.
+2
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0
Ответ mArty-.-
Да фиг с ним с Луисом. Его девушка перешла в Ювентус?
То же самое хотел спросить)
0
0
0
Ответ mArty-.-
Да фиг с ним с Луисом. Его девушка перешла в Ювентус?
Да
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0
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