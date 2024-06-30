Дуглас Луис за 50 млн евро перешел в «Ювентус» из «Астон Виллы». Контракт – до 2029 года

«Ювентус» купил Дугласа Луиса у «Астон Виллы».

26-летний хавбек подписал контракт до июня 2029 года.

«Ювентус» сообщил, что сумма трансфера составила 50 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех финансовых лет, дополнительные расходы составили 1,5 млн.

Ранее была информация, что «Вилла» получит за 22 млн евро, еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов, а в сделку будут включены два игрока туринцев – полузащитники Сэм Айлинг и Энцо Барренечеа.

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