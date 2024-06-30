Англия – Словакия. 2:1 – Кейн забил! Онлайн-трансляция, идут экстра-таймы

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Словакии по футболу Евро-2024 Харри Кейн Иван Шранц Филип Фоден Джуд Беллингем онлайны Футбол

Сборная Англии играет со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте Иван Шранц открыл счет. На 50-й минуте Фил Фоден сравнял счет, но гол отменили из-за офсайда.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Джуд Беллингем забил ударом через себя.

На 1-й минуте первого экстра-тайма Харри Кейн вывел англичан вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Англия – Словакия 2:1 (доп.время)
Дата проведения
30 июня, 19.00, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Шранц, 1:1 – 90+5 Беллингем, 2:1 – 91 Кейн.
АнглияПикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Палмер, 66), Райс, Фоден (Тоуни, 90), Беллингем, Майну (Эзе, 84), Сака, Кейн.
СловакияДубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81), Гараслин (Суслов, 61), Шранц (Дьомбер, 90), Стрелец (Боженик, 62).
Предупреждения:
Гехи (3), Майну (7), Куцка (13), Беллингем (17), Шкриньяр (45+1), Пекарик (77).

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

758 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Словаки возят англичан, теперь я видел всё)
+131
-4
+127
Если англичане таким образом сливают Саутгейта, то я выражаю им всяческую поддержку!
+104
-3
+101
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Если англичане таким образом сливают Саутгейта, то я выражаю им всяческую поддержку!
Саутгейта нельзя ругать! Ему надо памятник поставить, он войдёт в историю.
Единственный человек, который смог из состава с 8 ТОПАМИ и 2 будущими или около топами (Гехи и Майну) сумел сделать сборище деревьев.

Это мне кажется больше никому не удастся, даже Мостовому
+90
-1
+89
Вот смотрю и понимаю, что с каждой игрой я все больше и больше не люблю Бэлинггема. Всем понятно, что он раскрутился благодаря Реалу, а парнишку уже заносит. Словакия вперёд!
+87
-15
+72
Вот вы жалуетесь на формат Евро, а нам уже в 1/4 покажут матч финалистов прошлого турнира Англия - Италия. Круто же!

Хотя постойте...
+59
0
+59
Ответ Inside 88 LW
Словаки возят англичан, теперь я видел всё)
Возможно еще не все. Вдруг вечером грузины отвозят испанцев:))))
+59
-7
+52
Надеюсь англичане вылетят во главе со своим физруком трусливым
+48
-7
+41
Великолепно
+41
-1
+40
Ну кто еще мог забыть шальной гол на последней минуте, как не игрок Реала. Словаки не выстоят, имхо.
+42
-4
+38
Один удар в створ ворот за 95-97 минуты игры против... Словакии. Чудом этот удар стал сразу же голевым. Даже если Англия пройдет в 1/4(не факт), это не отменяет, что:
1) Англия полное дно, им не место в турнире.
2) Все адекватные люди должны будут болеть за Швейцарию, как за родных братьев.
+41
-7
+34
Словаки молодцы!

Дайте второй, чтобы англичанка не мучалась...
+35
-2
+33
Почему я с дивана вижу оффсайд, а профессиональный комментатор до последнего нет?
+32
0
+32
столько хейта в адрес Джуда и все-таки самые важные голы Англии забил он на этом евро
+35
-3
+32
Ахахахаа. Словаки молодчики. Будет весело, если они выкинут за борт унылых бритишей
+31
0
+31
Неожиданно. Я думал Англию выкинет симпатичная Швейцария, но Саутгейт опережает график
+29
0
+29
Искренне надеюсь, что судьи не вмешаются и не дадут Англии пару липовых пенок
+28
-1
+27
Тяжело показывать лучший футбол оставшись без двух главных звезд, Филлипса и Магуайера. Будьте снисходительны к Саутгейту.
Кейн не справляется со своими более титулованными визави Шкриньяром и Ваврой, оппонент Фодена, 37-летний Пекарик, гораздо более опытен и искушен, в атаке у словаков - Стрелец, а Джон Стоунз - близнецы. Ну как тут играть?
+27
-1
+26
Вынимай!
Ахахахаха)))))))))
Давайте - го за Италией)
+26
0
+26
Вот печаль-то: ещё 30 минут тошнилова.
+22
0
+22
Прошло 12 минут,с начала матча. Англия,это какой то позор футбола..Попадись они прошлой осенью,под тульский Арсенал,их бы как щенков раскатали..за что ,эти люди,получают зарплату..бешенную зарплату..
+21
0
+21
Ответ SWAGG
Райс до сих пор лучший опорник апл? В клубе лишь благодаря Эдегору эта древесина еще на игрока смахивает. Без полузащиты сити фоден просто ограниченный бегунок. Беллингема как игрока который пропал в матчах с сити, баварией и дортмундом уж слишком распиарили. Сака это лучший правый вингер апл? Кейн ало, ты где? Вот такие они британские бруски
Если абсолютно все футболисты выглядят намного хуже, чем в клубах, то может дело не в игроках
+23
-2
+21
Джуд снова тащит физрука
+21
0
+21
Хочется поблагодарить Матч ТВ за подбор комментатора к матчу. Идеально дополняет это уныние)
+21
0
+21
Джуд, мы не особо сомневаемся, что ты мегакрут, но зачем?! :)
+21
-1
+20
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Не, вв реально хотите чтоюы Англия вылетела и потом опять смотреть на Словаков?
Смотреть на Англию еще хуже
+20
-1
+19
Беллингему помешать взять золотой мяч может только саутгейт !!
+22
-4
+18
Саутгейт гений тренер. Как же он все рассчитал. Продлить на 10 лет с повышением зп 🤦‍♂️
+18
-1
+17
Гол топ, но, честно говоря, лучше бы вылетели с такой игрой
+17
0
+17
Ещё 30 минут этого дерьма. Та за шо?
+18
-1
+17
Спас Джуд Англию от позора
+17
0
+17
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий