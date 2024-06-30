Англия – Словакия. 2:1 – Кейн забил! Онлайн-трансляция, идут экстра-таймы

Сборная Англии играет со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте Иван Шранц открыл счет. На 50-й минуте Фил Фоден сравнял счет, но гол отменили из-за офсайда.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Джуд Беллингем забил ударом через себя.

На 1-й минуте первого экстра-тайма Харри Кейн вывел англичан вперед.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблицы Евро-2024

Статистика Евро-2024

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?