Англия – Словакия. 2:1 – Кейн забил! Онлайн-трансляция, идут экстра-таймы
Сборная Англии играет со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 25-й минуте Иван Шранц открыл счет. На 50-й минуте Фил Фоден сравнял счет, но гол отменили из-за офсайда.
На 5-й добавленной ко второму тайму минуте Джуд Беллингем забил ударом через себя.
На 1-й минуте первого экстра-тайма Харри Кейн вывел англичан вперед.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 30 июня, 19.00, «Фелтинс-Арена»
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Англия –
Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер (Палмер, 66), Райс, Фоден (Тоуни, 90), Беллингем, Майну (Эзе, 84), Сака, Кейн.
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Словакия –
Дубравка, Пекарик, Шкриньяр, Вавро, Ганцко, Куцка (Беро, 81), Лоботка, Дуда (Бенеш, 81), Гараслин (Суслов, 61), Шранц (Дьомбер, 90), Стрелец (Боженик, 62).
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Единственный человек, который смог из состава с 8 ТОПАМИ и 2 будущими или около топами (Гехи и Майну) сумел сделать сборище деревьев.
Это мне кажется больше никому не удастся, даже Мостовому
Хотя постойте...
1) Англия полное дно, им не место в турнире.
2) Все адекватные люди должны будут болеть за Швейцарию, как за родных братьев.
Дайте второй, чтобы англичанка не мучалась...
Кейн не справляется со своими более титулованными визави Шкриньяром и Ваврой, оппонент Фодена, 37-летний Пекарик, гораздо более опытен и искушен, в атаке у словаков - Стрелец, а Джон Стоунз - близнецы. Ну как тут играть?
Ахахахаха)))))))))
Давайте - го за Италией)