Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024
Германия встретится с Испанией в четвертьфинале чемпионата Европы.
В 1/8 финала хозяйка турнира Германия обыграла Данию (2:0), а Испания разгромила Грузию (4:1).
Матч 1/4 финала состоится 5 июля на «МХП-Арене» в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Всех болельщиков «красной фурии» с победой, грузинам не отчаиваться - провели достойный Евро! 👏🏼
Испанию с супер игрой и победой на классе.
В одной части сетки в 1/4 у нас Германия-Испания, а в другой у нас гипотетически полу-финал Англии и Нидерландов(голландцы тоже не топ), и вот уже в матче двух НЕ топов, одна из сборных автоматом выйдет в финал, в то время, как одна из двух достойнейших сборных уже отлетит на 1/4 стадии.
Надеюсь лишь, что Швейцария и Австрия покарают свою часть сетки, иначе реально в 1/2 будем такой УГ матч смотреть, а в финале реально будет либо Англия, либо голландье.
Нико на его фоне это праймовый Рончик
Как же ты далёк от спорта🤯