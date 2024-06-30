Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 МХП-Арена Футбол

Германия встретится с Испанией в четвертьфинале чемпионата Европы.

В 1/8 финала хозяйка турнира Германия обыграла Данию (2:0), а Испания разгромила Грузию (4:1).

Матч 1/4 финала состоится 5 июля на «МХП-Арене» в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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90 комментариев
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5 июля смотрим ямаля-немецкий четвертьфинал! 🔥

Всех болельщиков «красной фурии» с победой, грузинам не отчаиваться - провели достойный Евро! 👏🏼
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+81
Должны были встретиться в финале.
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Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
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Сетка вообще несправедливая. Скрытый финал будем смотреть.
+30
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+28
Финал ЧЕ перенесли, он будет 5 июля в Штуттгарте
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+26
Ответ superbro
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
Хвича был неплох, но этого мало против Испании.
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+24
Матч турнира будет
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Досрочный финал, как Реал - Ман Сити в этой ЛЧ
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Жалко, что такой матч так рано
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Рановато для такого крутого матча, конечно
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4 удара - 0 в створ. Вот и вся болтливая Грузия.
Испанию с супер игрой и победой на классе.
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Хвича отправляется в СОСНовый лес, горевать с охранником базы Локо
+14
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+7
Ответ superbro
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
Да ладно, гол же соорудили , Испания сильнее просто
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+6
Жаль, две с отрывом лучшие команды Ойро. Я бы хотел такой финал.
+7
-1
+6
Это будет мега заруба
+6
0
+6
В 1/4 сталкиваются команды, которые заняли 1-ые места в своих группах и показывали вменяемый перфоманс. В тоже время в другой части сетки Англия, которая кое-как с убогой игрой заняла 1-ое место в откровенно слабой группе, после чего попала в легчайшую сетку, где до финала у них нет ни одной... реальной топ-сборной. Англия впервые встретит настоящего топа лишь в финале.

В одной части сетки в 1/4 у нас Германия-Испания, а в другой у нас гипотетически полу-финал Англии и Нидерландов(голландцы тоже не топ), и вот уже в матче двух НЕ топов, одна из сборных автоматом выйдет в финал, в то время, как одна из двух достойнейших сборных уже отлетит на 1/4 стадии.

Надеюсь лишь, что Швейцария и Австрия покарают свою часть сетки, иначе реально в 1/2 будем такой УГ матч смотреть, а в финале реально будет либо Англия, либо голландье.
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Жаль, что между собой встречаются, хотелось бы что бы англичане под немецкий или испанский каток попали
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Ответ Владимир Владимирович
Ямаль будущий обладатель золотого мяча, именно он возродит Барсу, как это делал Месси. Он просто малолетний топарь, который экзамены в школе сдаёт, он просто фантастически играет обоими ногами, пасует блестяще, про дриблинг вообще молчу, в общем Ямаль зверь
он даже не лучший среди фланговых игроков Испании)
Нико на его фоне это праймовый Рончик
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Ответ Best game on Earth
Хвича был неплох, но этого мало против Испании.
Это вопрос больше не к самому Хвиче (он бывает хорош, хоть и нестабилен), а к тем кто его перед матчем возносил, раздавая золотые мячи
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По факту, это матч за золото. Скорее всего, победитель этого матча и станет чемпионом.
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Финал в 1/4, очень обидно…
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Ответ extremer
Неправильный заголовок. Правильно: Испания гарантированно чпокнет Германию в 1/4 финала Евро-2024
Откуда такие выводы? У Испании катастрофа в обороне, будь у Грузии исполнители в атаке поприличнее и защитники не дворового уровня, была бы другая игра.
+4
-1
+3
Игра двух самых зрелищных команд турнира
+3
0
+3
Ответ Давид Кочинян
5 июля смотрим ямаля-немецкий четвертьфинал! 🔥 Всех болельщиков «красной фурии» с победой, грузинам не отчаиваться - провели достойный Евро! 👏🏼
Отличнейший каламбур! 👍👍👍👍👍👍
+3
-1
+2
Это будет матч уровня финала. Жаль, что либо Германия, либо Испания вылетят.
+2
0
+2
Ответ superbro
Потерялся Хвича, последний раз его видели в бравадах перед матчем, говорили он лучше всей Испании, но он похоже просто не пришел на матч
Матч не смотрели? Хвича был в метре от лучшего гола чемпионата.
+2
0
+2
Ответ Prokuror Prokurorov
Откуда такие выводы? У Испании катастрофа в обороне, будь у Грузии исполнители в атаке поприличнее и защитники не дворового уровня, была бы другая игра.
Ноль пропущенных в группе с Италией и Хорватией и один автогол в плейофф. Всем бы такую "катастрофу".
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Эта Испания слишком хороша чтобы вылететь в 1/4. Но Тони Кроос слишком легендарен чтобы проиграть свой последний матч
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Финал в 1/4, очень обидно…
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Ответ адекватное мнение
а почему Испания и Германия играют 5 июля (у Испании на 1 сутки отдыха меньше, что уже несправедливо), а вот Англия-Швейцария играют 6 июля, хотя раньше всех среди этих 4-х команд в 1/8 сыграла именно Швейцария? у швейцарцев и немцев на сутки отдыха больше, чем у соперников. на таком уровне это капец как серьезно. ну и англичане опять отскочили. играли сегодня раньше Испании на 3 часа, а следующий матч проведут на сутки позже. Испанцы получаются самые рыжие в этой ситуации, будут не очень отдохнувшими против очень сильной сборной. Вообще несправедливо
Тоесть, по твоему более 100 часов профессиональному футболисту не хватит для полного восстановления?
Как же ты далёк от спорта🤯
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