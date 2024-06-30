Испания сыграет с Германией в 1/4 финала Евро-2024

Германия встретится с Испанией в четвертьфинале чемпионата Европы.

В 1/8 финала хозяйка турнира Германия обыграла Данию (2:0), а разгромила Грузию (4:1).

Матч 1/4 финала состоится 5 июля на «МХП-Арене» в Штутгарте и начнется в 19:00 по московскому времени.

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