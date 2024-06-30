Алина Загитова: «Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как воспринимает хейт в свой адрес.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступила с лекцией на VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Когда мне пишет кто-то – вот, ты не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплескивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвется, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям.

Вообще я делаю все, что хочу. Надо принимать и понимать людей, которые мне это пишут. Я пришла к мысли, что помогаю людям. Может быть, им недостает внимания, они пытаются самоутвердиться. Я помогаю им и в этом. Да, хейт на тебе откладывает негативный отпечаток, могут начаться психологические проблемы. Про себя можно просто послать человека. Есть и такой психологический прием.

Взрослые говорят – надо учиться на ошибках других. Но так ты в полной мере не поймешь, что можешь сделать неправильно. Пусть будет неудачный опыт, хейт, но ты должен понимать, куда ты идешь и куда ты стремишься. Нельзя предавать свою мечту. Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?» – сказала Загитова.

Также она объяснила, почему не страдает звездной болезнью.

«Был один момент – у меня не было настроения, я устала после репетиции, и кто-то со мной хотел сфотографироваться. А я еще тогда приболела, была без сил в потухшем полуобморочном состоянии, шла рядом с родителями. И я сказала – «нет», и до сих пор помню эту ситуацию.

Родители провели со мной беседу, сказали: «Алина, этот человек всего лишь хотел с тобой сфотографироваться». Так что это воспитание. И я люблю людей. Любить людей – это важно», – добавила фигуристка.

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику

Материалы по теме

64 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эта леди один сплошной кринж
+63
-9
+54
К 22 годам доросла до "вы просто мне завидуете". Мощный спикер, однако.
Впрочем, местные домохозяйки и до этого не доросли
+43
-6
+37
Да заткнись ты уже
+33
-5
+28
Факапчики безызбежны у каждого (с) Стэтхэм
+31
-5
+26
"факапчик" 🤣🤣🤣🤮🤮🤮
+30
-7
+23
Нормальные люди скрывают свои "факапчики", либо представляют их общественности в качестве поучительной истории, как лучше не поступать, а Загитова наоборот горделиво заявляет о своей бестолковости на публику, подавая дурной пример молодёжи.
+15
-5
+10
смотря какие details какой fabric
+13
-3
+10
мне кажется я тупею после каждой новости о Загитовой
+13
-4
+9
Я ещё раз задаю вопрос. Есть ли в природе умные фигуристки?
+18
-10
+8
А может, если тебе пишут, что не те сапоги надела, стоит задуматься, что ты не те сапоги надела? Это называется связь с реальностью. Замкнулась в своем мире розовых слоников, где её отбитые фанаты славословят весь её кринж, и её дико триггерит, почему остальные не в восторге от её глупости и бездарности.
+12
-7
+5
Алина Факапова опять генерирует свои мысли?
+7
-2
+5
Я просто Алина Загитова и коньки....
+7
-2
+5
Когда ты поумнеешь?)))
+6
-2
+4
Что за каша у нее в голове? )))
+6
-2
+4
Себе бы уже помогла, помощница. А то, если человек по пятам ходить не будет, того и гляди очередной чиновник отчитает при камерах, после того, как сталкивала лбами. Или ведущей придется, как сегодня, хамить задающей вопрос, когда вопрос не по плану.
+7
-3
+4
Ответ Семен Варламов
Я ещё раз задаю вопрос. Есть ли в природе умные фигуристки?
Еще раз отвечаю:
Нет
+13
-9
+4
...«Я принимаю,...

Что ты принимаешь ?
Она точно школу закончила ?
+7
-4
+3
Кем надо быть, чтобы писать Загитовой? :)))
+6
-3
+3
Бызызбежный факапчик
+4
-1
+3
Ответ ретроградный меркурий
А может, если тебе пишут, что не те сапоги надела, стоит задуматься, что ты не те сапоги надела? Это называется связь с реальностью. Замкнулась в своем мире розовых слоников, где её отбитые фанаты славословят весь её кринж, и её дико триггерит, почему остальные не в восторге от её глупости и бездарности.
Она добилась максимума в фигурном катании и перед ней не стоит задача сделать великое научное открытие. А вы наверняка, доктор физико-математических наук и все в восторге от вашего ума и невиданного дарования.
+2
0
+2
Ответ Семен Варламов
Я ещё раз задаю вопрос. Есть ли в природе умные фигуристки?
Ну, умнее чем Загитова точно есть..
+4
-2
+2
Ответ Арсений1990
Факапчика? Опять эти уменьшительно-ласкательные Реально трудно по-простому и по-русски?
По русски такое спортс не пропустит.
+2
-1
+1
Ответ Asfrid Vigman
она же говорила что нет
Тогда вопросов нет.
Корочки депутат этой госпоже !
+2
-1
+1
Ответ Sarumian
...«Я принимаю,... Что ты принимаешь ? Она точно школу закончила ?
она же говорила что нет
+3
-2
+1
Вообще, конечно, очень удобная позиция: "вы мне просто завидуюте и потому льете свой негатив". Видать совсем оторвалась от реальности благодаря своей стене..
+2
-1
+1
Алина никакой пользы обществу не приносит,так дурочкой и проживет.
+2
-1
+1
Уже заметно , что придумывает кринжовые слова , чтобы оставаться на слуху , не знает уже как по другому из штанов выпрыгнуть
+2
-1
+1
Спортс не тормози!! Ща тема, Рудковская и Уэст)))
+3
-2
+1
Заходишь в раздел, и кажется, что попала в соцсеть Алины…
+3
-2
+1
У нее вся ее пост спортивная жизнь это одни сплошные ф*кары. В чем она развивается и прогрессирует? За 5 лет после спорта в чем она стала лучше?
Говорит все так же плохо и бессвязно. Вопрос о феминизме не поняла, начала заикаться и вообще не смогла ответить.
Лол. Она забыла как отпихивала детей на автограф сессии у Навки и отказалась сделать фото для девочки с Женей и Этери на шоу ТШТ?
+6
-5
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий