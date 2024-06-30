Алина Загитова: «Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?»

Алина Загитова рассказала, как воспринимает хейт в свой адрес.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сегодня выступила с лекцией на VK Fest в Санкт-Петербурге.

«Когда мне пишет кто-то – вот, ты не такие ботинки надела, то я думаю, что этот человек выплескивает негатив, который может обрушить на других. И я считаю, что помогаю людям. Пусть он на мне сорвется, но не будет говорить гадости своим близким, родителям, детям.

Вообще я делаю все, что хочу. Надо принимать и понимать людей, которые мне это пишут. Я пришла к мысли, что помогаю людям. Может быть, им недостает внимания, они пытаются самоутвердиться. Я помогаю им и в этом. Да, хейт на тебе откладывает негативный отпечаток, могут начаться психологические проблемы. Про себя можно просто послать человека. Есть и такой психологический прием.

Взрослые говорят – надо учиться на ошибках других. Но так ты в полной мере не поймешь, что можешь сделать неправильно. Пусть будет неудачный опыт, хейт, но ты должен понимать, куда ты идешь и куда ты стремишься. Нельзя предавать свою мечту. Я принимаю, что у меня есть неудачи. А у кого их нет? Кто из нас без какого-нибудь факапчика?» – сказала Загитова.

Также она объяснила, почему не страдает звездной болезнью.

«Был один момент – у меня не было настроения, я устала после репетиции, и кто-то со мной хотел сфотографироваться. А я еще тогда приболела, была без сил в потухшем полуобморочном состоянии, шла рядом с родителями. И я сказала – «нет», и до сих пор помню эту ситуацию.

Родители провели со мной беседу, сказали: « , этот человек всего лишь хотел с тобой сфотографироваться». Так что это воспитание. И я люблю людей. Любить людей – это важно», – добавила фигуристка.

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику