Алина Загитова: «Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Работа над собой привела к такому результату»
Алина Загитова рассказала о важности саморазвития.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает с лекцией в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?»
«Мало одного таланта, его надо развивать, каждый раз совершенствовать – и тогда ты не будешь стоять на месте, будет какое-то развитие. Что для меня очень важно на протяжении всей жизни.
И, конечно, это работа вне льда с определенными специалистами, которые помогают раскрыть свой талант. Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Поэтому как-то так тренировки, работа над собой привела к такому результату», – сказала Загитова.
ну подарите ей кто-нибудь учебник русского языка!
Где можно увидеть это "развитие"?
Не книги же читать, ей-богу)))
Куда исчезла та милая скромная девочка 15 лет?
Резюме: не работайте над собой!
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Что она считает своим талантом сейчас? Как она его развивает? Это же не про ФК она говорит, я правильно понимаю?
А ане спорта темболее.
щито?