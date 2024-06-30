Алина Загитова: «Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Работа над собой привела к такому результату»

Алина Загитова рассказала о важности саморазвития.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает с лекцией в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?»

«Мало одного таланта, его надо развивать, каждый раз совершенствовать – и тогда ты не будешь стоять на месте, будет какое-то развитие. Что для меня очень важно на протяжении всей жизни.

И, конечно, это работа вне льда с определенными специалистами, которые помогают раскрыть свой талант. Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Поэтому как-то так тренировки, работа над собой привела к такому результату», – сказала Загитова.