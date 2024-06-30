Алина Загитова: «Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Работа над собой привела к такому результату»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о важности саморазвития.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступает с лекцией в рамках VK Fest в Санкт-Петербурге на тему «Красота, женственность и сила в спорте. Как сочетать все?»

«Мало одного таланта, его надо развивать, каждый раз совершенствовать – и тогда ты не будешь стоять на месте, будет какое-то развитие. Что для меня очень важно на протяжении всей жизни.

И, конечно, это работа вне льда с определенными специалистами, которые помогают раскрыть свой талант. Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. Поэтому как-то так тренировки, работа над собой привела к такому результату», – сказала Загитова.

Материалы по теме

52 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Цель жизни - "какое-то развитие". КАКОЕ-ТО!
+63
-4
+59
Работала Загитова, когда была фигуристкой - с этим не поспоришь. Все, что после этого - это работа пиарщиков и прочих "спецов" вокруг нее, плюс активной фанатской группы, которые из последних сил спасают ее репутацию после каждого интервью, выступления или поста в соцсетях.
+48
-3
+45
Какой талант у Загитовой проявился? Даже интересно, в чем у нее развитие и в чем она улучшилась?
+41
-3
+38
Это она про свои кривляния с пальчиками у подбородка?
+33
-3
+30
//Я тренировалась перед зеркалом над своей мимикой. //
ну подарите ей кто-нибудь учебник русского языка!
+38
-9
+29
К такому результату - это к какому?
+25
-1
+24
Ответ Lanc
Цель жизни - "какое-то развитие". КАКОЕ-ТО!
"как-то так, к какому-то развитию".
Где можно увидеть это "развитие"?
+25
-3
+22
Работа над собой у Загитовой была только на льду, когда она разучивала новые элементы и потом успешно выполняла их на соревнованиях. А сейчас у нее в лучшем случае стагнация, а в худшем - деградация.
+20
-3
+17
То, что Загитова перед камерой ведёт себя, как перед зеркалом, очень заметно.
+16
-1
+15
Ответ Marya Y
"как-то так, к какому-то развитию". Где можно увидеть это "развитие"?
Ну как же? Тренировка мимики перед зеркалом это "важное саморазвитие". И ни тени сомнения у человека...
Не книги же читать, ей-богу)))

Куда исчезла та милая скромная девочка 15 лет?
+17
-2
+15
Ответ PerfectSvendsen
К такому результату - это к какому?
К хреновому
+15
-1
+14
Как говорится... Результат налицо!
+14
-1
+13
Она считает что у нее есть талант к публичным выступлениям? Вот это да.
+15
-3
+12
Доживём ли мы до того дня, когда люди опомнятся и будут толпами отписываться от всяких Бузовых и подобных персонажей, или это уже безысбежно?
+12
-1
+11
Ответ DENBO
Как говорится... Результат налицо!
На лице
+11
-1
+10
"Поэтому... работа над собой привела к такому результату" 😥🧐😎
Резюме: не работайте над собой!
+11
-2
+9
Королева кринжа
+11
-3
+8
Мало одного таланта, его надо развивать, каждый раз совершенствовать – и тогда ты не будешь стоять на месте, будет какое-то развитие. Что для меня очень важно на протяжении всей жизни.

------

Что она считает своим талантом сейчас? Как она его развивает? Это же не про ФК она говорит, я правильно понимаю?
+9
-1
+8
Теперь это кривляние так называется
+9
-2
+7
Пора не только тренироваться над мимикой, но и тренироваться над гримом. Алине очень пойдут рыжий парик, красный нос и белые щеки
+10
-3
+7
нет у тебя таланта, угомонись уже.
+9
-2
+7
Фразу всё-таки надо строить правильно. Тренировалась перед зеркалом: работала над своей мимикой. Тренироваться над чем нельзя.
+10
-3
+7
Тренировалась с закрытыми глазами похоже
+7
-1
+6
Смотрит жена в зеркало, потом на мужа и говорит, Так тебе и надо
+5
0
+5
Даже в ФК ( где добилась самых высоких результатов за 1,5 года ) не было никаких талантов , только выносливость 15 летней девочки и чувство позы.
А ане спорта темболее.
+7
-2
+5
Ну и зачем про это рассказывать, особенно когда результата нету, что означает о плохом восприятии. Лучше молча совершенствоваться
+7
-3
+4
У тебя нет никакого таланта, кроме катания на коньках по льду.
+5
-1
+4
"...работа со специалистами, которые помогают раскрыть СВОЙ талант."
щито?
+4
0
+4
К какому результату Алина?
+8
-4
+4
Предлагаю Алине тренировки по методике Демосфена - набиваешь рот камнями и говоришь речь. Такие кружочки для телеграма можно будет записать - пальчики оближешь.
+5
-2
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий