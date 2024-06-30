Англия при Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд. Гарет – 1-й тренер англичан с таким достижением
Англия при Гарете Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд.
Англичане одержали волевую победу над Словакией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. При нем команда выходила в финал Евро-2020 и занимала 4-е место на ЧМ-2018. На ЧМ-2022 англичане вылетели в 1/4 финала.
Саутгейт – первый тренер сборной Англии, выведший команду в четвертьфинал крупного турнира четыре раза пордяд.
Англия в четвертьфинале чемпионата Европы 6 июля встретится со Швейцарией.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
после 25 минуты почти ни одной атаки и аж целый 1 угловой за 120 минут
С таким составом и ростером 1/4 это отличный результат! Вот бы Саутгейт совмещал сборную и МЮ. Там тоже фанаты неприхотливые.