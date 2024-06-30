Англия при Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд. Гарет – 1-й тренер англичан с таким достижением

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Словакии по футболу Евро-2024 чемпионат мира Футбол

Англия при Гарете Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд.

Англичане одержали волевую победу над Словакией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. При нем команда выходила в финал Евро-2020 и занимала 4-е место на ЧМ-2018. На ЧМ-2022 англичане вылетели в 1/4 финала.

Саутгейт – первый тренер сборной Англии, выведший команду в четвертьфинал крупного турнира четыре раза пордяд.

Англия в четвертьфинале чемпионата Европы 6 июля встретится со Швейцарией.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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212 комментариев
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А вот и первая сенсация на турнире. Англия в 1/4
+294
-13
+281
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
+194
-13
+181
Ответ Интеллигентный колхозник
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
Нет, просто Трушечкин профнепригоден.
+110
-16
+94
Браво Словакия. Спасибо за красивую игру.
+101
-15
+86
Ответ Роман
А вот и первая сенсация на турнире. Англия в 1/4
Можно сколько угодно смеяться над автобусом от Саутгейта, но результаты у него лучше, чем у любого тренера сборной Англии за последние 50 лет
+100
-17
+83
Ответ Ussaev M
Браво Словакия. Спасибо за красивую игру.
Как сказать, первый тайм ещё играли. Затем в глухую оборону сели. Даже сборная Англия Саутгейта смогла их дожать.
+66
-4
+62
Удачи Швейцарии!
+60
-1
+59
Гарет Саутгейт это реинкарнация Тараса Бульбы. Англия порадила футбол, а Саутгейт его убил.
+55
-13
+42
Ответ Интеллигентный колхозник
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
Там Пикфорд картинно упал с мячом и начать кривляться, этим и была вызвана реакция. Это показывали в трансляции.
+39
0
+39
Хочется верить, что швейцарцы деклассируют это позорище, которое притворяется футболом
+39
-6
+33
Ответ Интеллигентный колхозник
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
Он весь матч за Англию болел
+36
-4
+32
Ответ Интеллигентный колхозник
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
Там и Пикфорд отреагировал соответственно как будто главный сейв в карьере
+21
-1
+20
Ответ Николай Шерстнёв
Хочется верить, что швейцарцы деклассируют это позорище, которое притворяется футболом
ага, то ли дело Словакия, олицетворение футбола🤡
после 25 минуты почти ни одной атаки и аж целый 1 угловой за 120 минут
+21
-3
+18
Уф! Вот это результат! Обязательно оставлять этого парня!
С таким составом и ростером 1/4 это отличный результат! Вот бы Саутгейт совмещал сборную и МЮ. Там тоже фанаты неприхотливые.
+17
0
+17
Ответ Николай Бойко
Можно сколько угодно смеяться над автобусом от Саутгейта, но результаты у него лучше, чем у любого тренера сборной Англии за последние 50 лет
У него самый сильный состав за эти 50 лет и вратарь более менее вменяемый
+17
0
+17
Ответ Николай Бойко
Можно сколько угодно смеяться над автобусом от Саутгейта, но результаты у него лучше, чем у любого тренера сборной Англии за последние 50 лет
Это слишком логичное умозаключение для большинство спортса. Лучше написать про отскок и прочий бред
+36
-20
+16
Ответ ShadyL
ага, то ли дело Словакия, олицетворение футбола🤡 после 25 минуты почти ни одной атаки и аж целый 1 угловой за 120 минут
У Словакии тоже в атаке несколько претендентов на золотой мяч? 🤡🤡🤡
+16
-1
+15
Ответ Николай Бойко
Можно сколько угодно смеяться над автобусом от Саутгейта, но результаты у него лучше, чем у любого тренера сборной Англии за последние 50 лет
Тут скорее не его заслуга, а какая-то невероятная фарта с жеребьёвкой на стадии плей-офф. Начиная с Евро2016. На моей памяти он прошёл только одного топа - немцев дома на проведём Евро. А как только ему попадались гранды, те же Франция или Италия, сразу поражение.
+15
-3
+12
Дальше по сетке Швейцария и Австрия - шансы на финал даже с такой позорной игрой вполне рабочие
+11
0
+11
Боже, за что это нам всем? Футбол англичан должны запретить показывать по телевизору - он опасен для психики.
+13
-2
+11
Ответ Давид Agabekyan
Это слишком логичное умозаключение для большинство спортса. Лучше написать про отскок и прочий бред
А отыграться от Словакии на 90 минуте для Англии это не отскок?
+11
-1
+10
Ответ Alex1104
Он весь матч за Англию болел
Да не сказал бы...болел бы за Англию - от гола Беллингэма орал бы, как оглашенный. А он как-то вообще на спокойняке.
+10
-1
+9
С таким составом - самая скучная сборная!! Неужели это нравится самому тренеру англов? Футбол мертвый у англичан!!! Надеюсь получат по заслугам от Швейцарии!!
+8
0
+8
Ответ Ussaev M
Браво Словакия. Спасибо за красивую игру.
До 25 минуты
+10
-2
+8
Клещенок не понимает. Вот он футбол будущего. Когда ленивые звезды играют по 100 матчей за сезон и лениво ходят по полю. Типа как регулярный сезон НБА, где нет защиты. А в футболе не будет атаки, потому что она не нужна, когда класс игроков может все порешать
+8
-1
+7
Ответ Alex Gleb
Что там красивого? Сидеть всю игру в обороне?
они с хейтом к англии потеряли остатки хоть какой то объективности, бесполезно
+7
0
+7
Ответ ShadyL
окей, а после них кому будешь удачи желать?)
Сложно сказать) Швейцария играет в симпатичный футбол. После того как пройдут англичан было бы круто посмотреть на их драку с Австрией. 2 экс тренера рпл с хорошо организованными командами, которые в футбол играют, а не ждут чуда Беллингема)
+7
-2
+5
Ответ Ussaev M
Браво Словакия. Спасибо за красивую игру.
Да какая там красивая игра? После гола сели в автобус, да и то в дырявый
+5
0
+5
Ответ Интеллигентный колхозник
Комментатор нормальный вообще? Последняя атака словаков, слабенький удар головой, Пикфорд забирает мяч, комментатор орёт как резанный, что это сейв всего евро……. Ну либо хороший тролль, либо…
Да троллил он Пикфорда и всю Англию, потому что реально давили и возили словаков весь 2й тайм, а после того как забили, ушли в глухую оборону. Это ТОП сборная претендующая на титул?
+4
0
+4
Это хорошо. Возможно, тогда с Саутгейтом продлят контракт. И тогда Англию не возглавит через год Пеп или Клопп. Так что ищем плюсы)
+5
-1
+4
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