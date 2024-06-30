Англия при Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд. Гарет – 1-й тренер англичан с таким достижением

Англия при Гарете Саутгейте вышла в четвертьфинал на 4-м крупном турнире подряд.

Англичане одержали волевую победу над Словакией (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

возглавляет сборную Англии с 2016 года. При нем команда выходила в финал Евро-2020 и занимала 4-е место на ЧМ-2018. На ЧМ-2022 англичане вылетели в 1/4 финала.

Саутгейт – первый тренер сборной Англии, выведший команду в четвертьфинал крупного турнира четыре раза пордяд.

Англия в четвертьфинале чемпионата Европы 6 июля встретится со Швейцарией.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – .

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